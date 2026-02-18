Fatalne obrazki w finale. Upadek i koniec marzeń o medalu. Polki wypadły z TOP10

Izabela Marcisz i Monika Skinder dość pewnie przebrnęły przez kwalifikacje w sprincie drużynowym i awansowały do finału. Polki do samego ońca walczyły o czołową "10", ale rzutem na taśmę lepsza okazała się Austria. Skończyły więc na 11. miejscu. O wielkim pechu mogą mówić Finki, które szanse na medal straciły w wyniku upadku swojej zawodniczki.

Zawodniczka biegnąca na nartach biegowych po śnieżnej trasie, ubrana w czerwono-biały strój sportowy z numerem na plecach, w tle widać fragment przygotowanej trasy oraz zaspy śniegu.
Izabela MarciszMaddie MeyerGetty Images
Na początek 12. dnia zimowych igrzysk olimpijskich wystartowały kwalifikacje w sprincie drużynowym kobiet. Polskę w tej konkurencji reprezentowały Monika Skinder oraz Izabela Marcisz.

Z czasem 6:58.52 Polki zajęły 11. miejsce, co można potraktować jako zrealizowanie planu minimum. Nasze zawodniczki zakwalifikowały się do finału, który został zaplanowany na godzinę 11:45. Udział w nim wzięło piętnaście najlepszych duetów z kwalifikacji.

W finale jako pierwsza pobiegła Izabela Marcisz. Na półmetku Polki zajmowały 10. miejsce z dość dużą przewagą nad 11. pozycją. Był to występ, który dał nadzieję na bardzo obiecujący wynik Polek tym finale.

Zaskakujące było to, że po pierwszym biegu drugie miejsce zajmowały Szwajcarki, które rozdzieliły Szwedki i Finki. To oznaczało, że podium sprintu może prezentować się dość zaskakująco.

Tak też się stało. Pierwsze miejsce zajęły Szwedki z czasem 20:29.9, a na drugim miejscu uplasowały się Szwajcarki. Podium uzupełniły Niemki. Brak Finek to gigantyczne zaskoczenie, ale wynikał on z upadku. Przez ten błąd Finlandia straciła szanse na medal i skończyła dopiero na 9. miejscu.

Polkom rzutem na taśmę nie udało się utrzymać miejsca w czołowej "10". Monika Skinder na ostatnich metrach przegrała walkę z Austriaczką i ostatecznie nasze zawodniczki skończyły ten finał na 11. miejscu, czyli tym samym, które zajęły w kwalifikacjach.

Można żałować, że Polska straciła miejsce w czołowej "10", ale przed kwalifikacjami można było prognozować, że Marcisz i Skinder zajmą miejsca w granicach 11-15. Nie wypada mówić więc o rozczarowującym wyniku reprezentantek naszego kraju w olimpijskim sprincie.

Czas Polek w finale to 21:31.8. Przewaga nad dwunastą Estonią wynosiła ponad trzy sekundy.

