Fatalne obrazki w finale. Upadek i koniec marzeń o medalu. Polki wypadły z TOP10

Na początek 12. dnia zimowych igrzysk olimpijskich wystartowały kwalifikacje w sprincie drużynowym kobiet. Polskę w tej konkurencji reprezentowały Monika Skinder oraz Izabela Marcisz.

Z czasem 6:58.52 Polki zajęły 11. miejsce, co można potraktować jako zrealizowanie planu minimum. Nasze zawodniczki zakwalifikowały się do finału, który został zaplanowany na godzinę 11:45. Udział w nim wzięło piętnaście najlepszych duetów z kwalifikacji.

W finale jako pierwsza pobiegła Izabela Marcisz. Na półmetku Polki zajmowały 10. miejsce z dość dużą przewagą nad 11. pozycją. Był to występ, który dał nadzieję na bardzo obiecujący wynik Polek tym finale.

Zwrot akcji w walce o podium. Upadek pogrzebał szanse Finek. Polki wypadły z czołowej "10"

Zaskakujące było to, że po pierwszym biegu drugie miejsce zajmowały Szwajcarki, które rozdzieliły Szwedki i Finki. To oznaczało, że podium sprintu może prezentować się dość zaskakująco.

Tak też się stało. Pierwsze miejsce zajęły Szwedki z czasem 20:29.9, a na drugim miejscu uplasowały się Szwajcarki. Podium uzupełniły Niemki. Brak Finek to gigantyczne zaskoczenie, ale wynikał on z upadku. Przez ten błąd Finlandia straciła szanse na medal i skończyła dopiero na 9. miejscu.

Polkom rzutem na taśmę nie udało się utrzymać miejsca w czołowej "10". Monika Skinder na ostatnich metrach przegrała walkę z Austriaczką i ostatecznie nasze zawodniczki skończyły ten finał na 11. miejscu, czyli tym samym, które zajęły w kwalifikacjach.

Można żałować, że Polska straciła miejsce w czołowej "10", ale przed kwalifikacjami można było prognozować, że Marcisz i Skinder zajmą miejsca w granicach 11-15. Nie wypada mówić więc o rozczarowującym wyniku reprezentantek naszego kraju w olimpijskim sprincie.

Czas Polek w finale to 21:31.8. Przewaga nad dwunastą Estonią wynosiła ponad trzy sekundy.

Izabela Marcisz EPA/FILIP SINGER PAP

Monika Skinder HANNIBAL HANSCHKE/EPA PAP

