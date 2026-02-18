Euforia w Rosji. I natychmiastowa reakcja Polaków. Odwołujemy udział, to koniec
Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. To reakcja na przyznanie Rosjanom i Białorusinom prawa do używania symboli narodowych w trakcie imprezy. Resort ogłosił decyzję w środowy wieczór w mediach społecznościowych. Wcześniej podobne stanowisko zajęła strona ukraińska, a także komisarz Unii Europejskiej ds. sportu.
Ukraiński minister ds. młodzieży i sportu Matwiej Bidny liczył na uruchomienie lawiny. W środowe popołudnie jako pierwszy zapowiedział, że urzędnicy kierowanego przez niego resortu nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich.
"Dziękujemy wszystkim urzędnikom wolnego świata, którzy również zignorują oficjalne wydarzenia paralimpijskie. Kontynuujemy walkę!" - dodał po zajęciu oficjalnego stanowiska.
Polacy reagują na apel Ukrainy. Ministerstwo sportu bojkotuje ceremonię otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich
Reakcja polskiego ministerstwa sportu wydawała się kwestią czasu. O godz. 18:40 na platformie X pojawił się wpis resortu kierowanego przez Jakuba Rutnickiego. Treść posta nie była zaskoczeniem.
"W związku z dopuszczeniem przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo z wykorzystaniem ich symboli narodowych, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk" - czytamy
"W obliczu trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, udział zawodników z Rosji i Białorusi w rywalizacji sportowej z wykorzystaniem ich flag i hymnów jest absolutnie niedopuszczalny" - to dalszy fragment komunikatu.
Wcześniej na podobny krok zdecydował się komisarz Unii Europejskiej ds. sportu Glenn Micallef. On również nie pojawi się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
"Nie wezmę udziału w ceremonii otwarcia. Robię to z szacunkiem dla sportowców, ale i z pełnym zrozumieniem zasad, o które toczy się gra. Sport jednoczy, gdy zasady są przestrzegane, i dzieli, gdy są zagrożone" - zaznaczył Micallef.
We Włoszech olimpijska rywalizacja toczy się od kilkunastu dni. Zmagania sportowców niepełnosprawnych, na tych samych obiektach, odbędą się w dniach 6-15 marca. Polskę reprezentować będzie dziewięcioro zawodniczek i zawodników plus sześciu przewodników.