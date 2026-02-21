Dramatyczny wypadek Polki. Trafiła do szpitala w Mediolanie. Są nowe wieści ws. jej zdrowia
Dramatyczny wypadek Kamili Sellier poruszył kibiców na całym świecie. Polka w trakcie swojego biegu została trafiona łyżwą w twarz i z poważnymi obrażeniami przetransportowano ją do szpitala. W sobotni poranek napłynęły nowe wieści ws. jej stanu zdrowia.
W piątkowy wieczór odbyła się rywalizacja kobiet w short tracku na dystanie 1500 metrów. Udział w niej wzięła m.in. Kamila Sellier. 25-latka na pięć okrążeń przed końcem biegu została poważnie ranna. Przy upadku łyżwa jednej z rywalek uderzyła ją w twarz, na której natychmiast pojawiła się krew. 25-latka miała m.in. przecięty policzek.
Polkę przetransportowano do szpitala. Po 23:00 pojawiła się informacja, że przechodzi tomografię i chirurg podejmie decyzję czy musi przejść operację.
Dramatyczny wypadek Kamili Sellier. Jest komunikat
W sobotni poranek pojawił się najnowszy komunikat ws. zdrowia reprezentantki Polski. - Kamila Sellier przespała noc, choć ból dawał o sobie znać. Dziś sprawdzane będzie oko Polki - przekazała rzeczniczka PKOl Katarzyna Kochaniak-Roman.
Takie same informacje przekazał na antenie Eurosportu Konrad Niedźwiedzki
- Kamila przeszła zabieg, w którym kość została poskładana. Wszystko zostało oczyszczone. Dzisiaj wstała, jest mocno opuchnięta. Nie spała wiele w nocy. Dzisiaj czekają ją testy ruchomości gałki ocznej. Wczoraj oko przeszło pierwsze testy i to jest najważniejsze - powiedział szef Polskiej Misji Olimpijskiej.