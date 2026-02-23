Dramatyczny wypadek, Polka w szpitalu. Odezwała się rywalka. Po 2 dniach ciszy

Kamila Sellier wraca do pełni sił po groźnie wyglądającym wypadku, do którego doszło w rywalizacji specjalistek od short tracku. W trakcie ćwierćfinałów na dystansie 1500 m Polka została uderzona ostrzem łyżwy w twarz przez Kristen Santos-Griswold. Po dwóch dniach Amerykanka po raz pierwszy zabrała publicznie głos w tej sprawie. Zwróciła się bezpośrednio do naszej reprezentantki.

Zawodnik leży na lodowisku w pozycji sugerującej kontuzję, obok niego klęczy ratownik medyczny, a dwóch pomocników trzyma białe prześcieradło, zasłaniając widok dla publiczności; wszyscy noszą kaski ochronne
Pierwsze chwile po dramatycznym wypadku z udziałem Kamili SellierWANG ZHAO AFP
Dla polskich kibiców to był najbardziej przejmujący obrazek zakończonych w niedzielę igrzysk. Kamila Sellier została uderzona ostrzem łyżwy w twarz w trakcie rywalizacji o awans do półfinału na 1500 m w short tracku. Do incydentu doszło w piątek.

Polce zszyto policzek jeszcze na lodzie w Mediolanie. Potem natychmiast została przetransportowana do szpitala. Tam przeszła chirurgiczną rekonstrukcję jednej z kości twarzy. Gruntownej diagnostyce poddano także jej lewe oko.

Wieści z ostatniej chwili o stanie Kamili Sellier. Polski doktor przekazał raport

Kamila Sellier miała mnóstwo szczęścia. Badania nie wykazały uszkodzenia narządu wzroku

Dotychczasowe badania pozwalają stwierdzić, że oko nie zostało uszkodzone. Zdecydowano jednak, że Sellier pozostanie w szpitalu na obserwacji przynajmniej do poniedziałku. Lekarze muszą być pewni, że 25-latka nie wymaga dalszej hospitalizacji.

W fatalnym upadku na wirażu brała również udział Kristen Santos-Griswold. I to właśnie jej łyżwa rozcięła twarz polskiej zawodniczki. Wszystko działo się w błyskawicznym tempie.

"Dotarły do mnie informacje, że Kristen Santos-Griswold otrzymuje wiele wiadomości obwiniających ją za wypadek. Uprzejmie proszę, aby nie obarczać jej winą. To, co się stało, nie było niczyją winą. Taka jest natura naszego sportu, wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, którego jestem w pełni świadoma za każdym razem, gdy wchodzę na lód" - napisała Sellier w niedzielę na Instagramie.

"Wspierajmy się nawzajem, zamiast wytykać palcami. Wybierzmy życzliwość zamiast nienawiści. Kristen, przesyłam ci dużo miłości i uścisków. Wiem, że to również dla ciebie nie jest łatwy czas" - dodała Polka.

Polacy

Szokujące słowa Polki. Padły przed kamerą. "Planowała to jeszcze przed startem"
Szokujące słowa Polki. Padły przed kamerą. "Planowała to jeszcze przed startem"

    Amerykanka nie zabierała publicznie głosu przez dwie doby. Po wpisach zamieszczonych przez Sellier postanowiła jednak ustosunkować się do fatalnego incydentu z Mediolanu. Zrobiła to w jednoznacznym tonie.

    "Kamila, Twoja życzliwość i siła znaczą dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić słowami. Nigdy świadomie nie naraziłabym Cię na niebezpieczeństwo i jestem ogromnie wdzięczna za Twoją dobroć oraz wyrozumiałość" - napisała Santos-Griswold.

    Zimowe Igrzyski Olimpijskie

Thriller na IO. "Zaczynam za 2 minuty, nie przegapcie". To były jego ostatnie słowa
    Thriller na IO. "Zaczynam za 2 minuty, nie przegapcie". To były jego ostatnie słowa

      "Short track jest szybki i nieprzewidywalny. Wszyscy znamy ryzyko za każdym razem, gdy wchodzimy na lód. Dziękuję Ci za to, że przypomniałaś o tym wszystkim i że w trudnej sytuacji wybrałaś klasę i opanowanie. To zaszczyt dzielić z Tobą lód. Życzę Ci nieustannie wszystkiego co najlepsze i szybkiego powrotu do pełni sił" - dodała 31-latka.

      Polscy olimpijczycy, którzy w niedzielę brali udział w ceremonii zamknięcia igrzysk, wracają do kraju dzisiaj wieczorem. Na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina spodziewani są ok. godz. 21:50. Nie wiadomo, czy na pokładzie samolotu znajdzie się Sellier.

      Władimir Semirunnij
      PKOl nie czekał na koniec ceremonii. Jest gorący komunikat. W sieci poruszenie

        Zawodnicy w kolorowych strojach uczestniczą w wyścigu łyżwiarskim na lodzie, jeden z nich upada, podczas gdy inni tracą równowagę i przewracają się wokół niego, widać napięcie sportowej rywalizacji i dynamiczny moment kolizji na torze.
        Moment wypadku Kamili SellierDARRYL DYCKEast News
        Zawodnik w stroju łyżwiarza szybkiego w biało-czerwonym kombinezonie leży na lodowisku tuż przy niebieskiej bandzie, ułożony w pozycji ochronnej, z widocznym numerem na kasku oraz panczenami na nogach.
        Kamila Sellier po koszmarnie wyglądającym wypadkuGrzegorz MomotPAP
        Ratownicy medyczni w żółtych kamizelkach udzielają pomocy sportowcowi leżącemu na noszach, zabezpieczając jego głowę i monitorując stan zdrowia.
        Kamila Sellier w drodze do ambulansuGrzegorz MomotPAP
