Dramatyczny wypadek, Polka w szpitalu. Odezwała się rywalka. Po 2 dniach ciszy

Dla polskich kibiców to był najbardziej przejmujący obrazek zakończonych w niedzielę igrzysk. Kamila Sellier została uderzona ostrzem łyżwy w twarz w trakcie rywalizacji o awans do półfinału na 1500 m w short tracku. Do incydentu doszło w piątek.

Polce zszyto policzek jeszcze na lodzie w Mediolanie. Potem natychmiast została przetransportowana do szpitala. Tam przeszła chirurgiczną rekonstrukcję jednej z kości twarzy. Gruntownej diagnostyce poddano także jej lewe oko.

Kamila Sellier miała mnóstwo szczęścia. Badania nie wykazały uszkodzenia narządu wzroku

Dotychczasowe badania pozwalają stwierdzić, że oko nie zostało uszkodzone. Zdecydowano jednak, że Sellier pozostanie w szpitalu na obserwacji przynajmniej do poniedziałku. Lekarze muszą być pewni, że 25-latka nie wymaga dalszej hospitalizacji.

W fatalnym upadku na wirażu brała również udział Kristen Santos-Griswold. I to właśnie jej łyżwa rozcięła twarz polskiej zawodniczki. Wszystko działo się w błyskawicznym tempie.

"Dotarły do mnie informacje, że Kristen Santos-Griswold otrzymuje wiele wiadomości obwiniających ją za wypadek. Uprzejmie proszę, aby nie obarczać jej winą. To, co się stało, nie było niczyją winą. Taka jest natura naszego sportu, wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, którego jestem w pełni świadoma za każdym razem, gdy wchodzę na lód" - napisała Sellier w niedzielę na Instagramie.

"Wspierajmy się nawzajem, zamiast wytykać palcami. Wybierzmy życzliwość zamiast nienawiści. Kristen, przesyłam ci dużo miłości i uścisków. Wiem, że to również dla ciebie nie jest łatwy czas" - dodała Polka.

Amerykanka nie zabierała publicznie głosu przez dwie doby. Po wpisach zamieszczonych przez Sellier postanowiła jednak ustosunkować się do fatalnego incydentu z Mediolanu. Zrobiła to w jednoznacznym tonie.

"Kamila, Twoja życzliwość i siła znaczą dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić słowami. Nigdy świadomie nie naraziłabym Cię na niebezpieczeństwo i jestem ogromnie wdzięczna za Twoją dobroć oraz wyrozumiałość" - napisała Santos-Griswold.

"Short track jest szybki i nieprzewidywalny. Wszyscy znamy ryzyko za każdym razem, gdy wchodzimy na lód. Dziękuję Ci za to, że przypomniałaś o tym wszystkim i że w trudnej sytuacji wybrałaś klasę i opanowanie. To zaszczyt dzielić z Tobą lód. Życzę Ci nieustannie wszystkiego co najlepsze i szybkiego powrotu do pełni sił" - dodała 31-latka.

Polscy olimpijczycy, którzy w niedzielę brali udział w ceremonii zamknięcia igrzysk, wracają do kraju dzisiaj wieczorem. Na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina spodziewani są ok. godz. 21:50. Nie wiadomo, czy na pokładzie samolotu znajdzie się Sellier.

Moment wypadku Kamili Sellier DARRYL DYCK East News

Kamila Sellier po koszmarnie wyglądającym wypadku Grzegorz Momot PAP

Kamila Sellier w drodze do ambulansu Grzegorz Momot PAP

Eksperci: W rodzinie siła i widać, że dziś ta rodzina pomogła Elizie Ruckiej-Michałek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport