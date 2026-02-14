Dramatyczne sceny z udziałem Polki. Inna była przerażona. Ekstremalne warunki

W skrócie Sztafeta kobiet 4x7,5 km w Lago di Tesero odbywała się w trudnych warunkach pogodowych, które utrudniały rywalizację i powodowały liczne upadki.

Monika Skinder uniknęła upadku na pierwszym zjeździe, Eliza Rucka-Michałek uzyskała siódmy czas na swojej zmianie, a Aleksandra Kołodziej upadła, co wpłynęło na wynik polskiej drużyny.

Polki ukończyły bieg na 12. miejscu, poprawiając się względem przydzielonego numeru startowego, a Izabela Marcisz podkreśliła ekstremalne warunki na trasie.

Brawurowa akcja już na pierwszym zjeździe pozwoliła Monice Skinder uniknąć upadku. Przed nią dziewczyny kładły się - jedna po drugiej - a Polka jakimś cudem nie leżała.

- Widziałam już, jak leżę razem z nimi. Jakoś jednak ustałam. Podniosłam jedną nogę, żeby nie nadepnąć na kij, a na drugiej utrzymałam równowagę. Tętno skoczyło straszliwie, ale przeżyłam zjazd. Warunki na trasie były najtrudniejsze ze wszystkich dotychczasowych dni. Szczególnie na zjazdach. Nogi w tym śniegu po prostu się zapadały i bardzo trudno było utrzymać równowagę. Przed każdym zjazdem byłam przerażona - opowiadała Skinder, która przyprowadziła naszą ekipę na 13. pozycji.

Polka nie była w stanie utrzymać się z czołową grupą. Biegła zatem sama i celem było przybiegnięcie do strefy zmian z jak najmniejszą stratą.

- Robiłam, co mogłam. Dałam z siebie wszystko. Nie mam formy, to nic nie wyczaruję. Gdybym była na dobrym poziomie, to pewnie miałabym niewielką stratę do czołowej grupy. Nie jest to łatwe dla mnie. Najważniejsza impreza, a formy nie ma. Nie znam przyczyny. W tym sezonie chcieliśmy startami dojść do formy. Takiej ilości startów nie miałam od wielu lat. Może to sprawiło, że przyszło mi zmęczenie. Trzeba jednak podnieść głowę do góry i patrzeć z nadzieją na to, że zaprocentuje to w kolejnych latach - dodała Skinder.

Bardzo dobry bieg Elizy Ruckiej-Michałek

Siódmy czas na drugiej zmianie uzyskała Eliza Rucka-Michałek. Polka, dzięki temu, wyprowadziła naszą sztafetę na 12. miejsce.

- Starałam się pobiec jak najlepiej. Nadrabiałam. Fajnie, że tak wyszło. Polska sztafeta znowu wróciła na międzynarodową imprezę i to cieszy. Nie było łatwo, bo trasa, szczególnie na zjazdach, była niebezpieczna. Biegłam sama, więc nikt mi na nich nie przeszkadzał. Nie miałam zatem żadnych przygód. Nikt mnie też nie ścigał, więc mogłam rozłożyć sobie siły tak, jak mi pasowało. I pewnie dzięki temu wyszedł dobry bieg - powiedziała Rucka-Michałek.

Wielka gwiazda przekoziołkowała, paskudny upadek Aleksandry Kołodziej

Właśnie przez upadek szansę na złoto zaprzepaściły Szwedki. Wielka gwiazda Ebba Andersson przekoziołkowała na zjeździe i uszkodziła nartę. Bieg kontynuowała na jednej nodze. Lecący jej z pomocą jeden z trenerów też zaliczył upadek. Szwedki spadły na odległe miejsce, ale finalnie i tak stanęły na podium.

Na zjeździe leżała też Aleksandra Kołodziej, co mogło kosztować Polki przesunięcie się kolejną pozycję.

Warunki nie sprzyjały. Mam zdarty łokieć i złamany kij, ale nie jest źle. Nie jestem zadowolona z tego biegu. Chciałabym dać więcej na trasie, ale nie mogłam. W tej "kaszy" nogi robiły się bardzo ciężkie. To ważne, że nasza sztafeta wróciła do rywalizacji, bo w niej mamy szansę na najwyższe miejsca. Myślałyśmy tutaj o "10", ale - jak widać - było bardzo trudno

Izabela Marcisz mówiła o ekstremalnych warunkach

Naszą sztafetę kończyła Izabela Marcisz. Polki dobiegły na 12. pozycji, a nasza zawodniczka przyznała, że to była przede wszystkim walka z trasą. Biało-Czerwone miały 16. numer, a przybiegły 12., a to oznacza postęp.

- Warunki na trasie były jednak ekstremalne. I najlepiej napisać to dużymi literami. Największym wyzwaniem były zjazdy. Nie ryzykowałam. Wolałam nie upaść, bo to kosztowałoby dużo więcej sekund niż wolniejsze wejście w zjazd. Śnieg na tych zjazdach był po kostki - opowiadała Marcisz.

Na mecie pojawiły się tylko trzy nasze zawodniczki. Zabrakło Skinder.

- Szkoda, że nie byłyśmy wszystkie razem, ale widziałam po dziewczynach, że zostawiły ogrom serca na trasie - dodała,

Dla Marcisz to był ostatni start w olimpijskiej sztafecie, bo ona już nie planuje kolejnych igrzysk.

To było dla mnie ważne. Emocje już puściły i od rana czułam się zdecydowanie lepiej. Uwielbiam te sztafetowe emocje, kiedy biega się dla drużyny

Mistrzyniami olimpijskimi zostały Norweżki. Drugie były Szwedki, a trzecie Finki.

Z Lago di Tesero - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Monika Skinder Grzegorz Momot PAP

Eliza Rucka-Michałek Grzegorz Momot PAP

Aleksandra Kołodziej Grzegorz Momot PAP

Od lewej: Eliza Rucka-Michałek, Aleksandra Kołodziej i Izabela Marcisz Grzegorz Momot PAP