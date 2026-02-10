Dramat Polaków, zaważyła sekunda. Sędziowie ogłosili decyzję. Nasi odpadają

Po rywalizacji indywidualnej w short tracku nadszedł czas na zmagania sztafet mieszanych. W gronie 12 ekip walczących o medale znaleźli się także reprezentanci Polski w składzie Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon. Zasady były jasne - trzy ćwierćfinały po cztery drużyny, a awans uzyskuję dwie najlepsze z każdego biegu. Do tego miejsce w czołowej ósemce przypadało dwóm najszybszym ekipom z miejsca trzeciego.

"Biało-Czerwoni" przystąpili do walki już w pierwszym biegu ćwierćfinałowym. Rywalami byli Holendrzy, Włosi oraz Węgrzy. Jako pierwsza ruszyła Maliszewska. Polka tuż po starcie była na trzeciej pozycji i starała się dogonić Włoszkę oraz Holenderkę. Niestety bez skutecznie. Nasi reprezentanci płynnie zmieniali się na torze, jednakże rywale byli zbyt mocni.

Walka o wygraną toczyła się tylko między tymi zespołami. Na metę pierwsi wpadli Holendrzy, a tuż za nimi gospodarze. Polacy zakończyli na 3. lokacie z czasem 2:40.955. Taki wynik oznaczał, że pozostaje nam czekać na wyniki innych biegów.

Drugi ćwierćfinał (Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Japonia, Francja) był bardzo zacięty. Przez długi czas wszystkie drużyny jechały bardzo blisko siebie. Złą zmianę mieli jednak Amerykanie, co zrzuciło ich na ostatnie miejsce. Chwilę później doszło jednak do zdarzenia Japonii z Francją. W ten sposób USA awansowało na 2. miejsce i ukończyło bieg za Koreą. Awans sędziowski dostali Francuzi. Tym samym sprawa awansu dalej pozostawała otwarta.

Ostatni bieg i Belgowie wzięli sprawy w swoje ręce. Nasi poza półfinałem

Aby "Biało-Czerwoni" awansowali do półfinału w ostatnim ćwierćfinale ekipa, która przypadnie 3. miejsce musiała pojechać wolnej, niż 2:40.955. Od początku o zwycięstwo walczyli Kanadyjczycy i Chińczycy. Pierwsze miejsce przypadło właśnie Kanadzie (2:39.034), a drugie ekipie z Azji (2:39.193). Trzecia na linię mety wjechała Belgia. Czas? 2:39.932, czyli o sekundę lepszy od naszej kadry.

Tym samym Polacy zakończyli całą rywalizację na 9. miejscu. Złoto natomiast trafiło do Włoch, srebro do Kanady, a brąz do Belgów.

Katarzyna Niedźwiedzka: Czerwonka i Bosiek raczej nie były brane pod uwagę, jeśli chodzi o medale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Michał Niewiński Łukasz Szeląg materiały prasowe

Natalia Maliszewska Piotr Hukalo East News

Natalia Maliszewska ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News