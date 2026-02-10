Dramat Polaków, zaważyła sekunda. Sędziowie ogłosili decyzję. Nasi odpadają

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Punktualne w samo wtorkowe południe rozpoczęła się rywalizacja sztafet mieszanych w short tracku. Do walki przystąpili także Polacy na czele z Natalią Maliszewską. Aby awansować do półfinału musieli zająć miejsce w czołowej dwójce swojego biegu bądź uzyskać czas gwarantujący promocję z 3. miejsca. Niestety nasi reprezentanci zajęli w swoim ćwierćfinale właśnie tę lokatę, a awans sędziowski zanotowali Francuzi. Do tego lepszy czas o sekundę uzyskali Belgowie. Złoto wywalczyli Włosi.

Łyżwiarz szybki w specjalistycznym stroju startuje zakręt na lodowej tafli podczas wyścigu, a tuż za nim kolejny zawodnik również pokonuje łuk. Obie postacie skoncentrowane, dynamiczny ruch oraz sportowa rywalizacja na tle kolorowych okręgów.
Natalia MaliszewskaDEFODI IMAGES/NEWSPIX.PLNewspix.pl
Po rywalizacji indywidualnej w short tracku nadszedł czas na zmagania sztafet mieszanych. W gronie 12 ekip walczących o medale znaleźli się także reprezentanci Polski w składzie Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon. Zasady były jasne - trzy ćwierćfinały po cztery drużyny, a awans uzyskuję dwie najlepsze z każdego biegu. Do tego miejsce w czołowej ósemce przypadało dwóm najszybszym ekipom z miejsca trzeciego.

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    "Biało-Czerwoni" przystąpili do walki już w pierwszym biegu ćwierćfinałowym. Rywalami byli Holendrzy, Włosi oraz Węgrzy. Jako pierwsza ruszyła Maliszewska. Polka tuż po starcie była na trzeciej pozycji i starała się dogonić Włoszkę oraz Holenderkę. Niestety bez skutecznie. Nasi reprezentanci płynnie zmieniali się na torze, jednakże rywale byli zbyt mocni.

    Walka o wygraną toczyła się tylko między tymi zespołami. Na metę pierwsi wpadli Holendrzy, a tuż za nimi gospodarze. Polacy zakończyli na 3. lokacie z czasem 2:40.955. Taki wynik oznaczał, że pozostaje nam czekać na wyniki innych biegów.

    Drugi ćwierćfinał (Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Japonia, Francja) był bardzo zacięty. Przez długi czas wszystkie drużyny jechały bardzo blisko siebie. Złą zmianę mieli jednak Amerykanie, co zrzuciło ich na ostatnie miejsce. Chwilę później doszło jednak do zdarzenia Japonii z Francją. W ten sposób USA awansowało na 2. miejsce i ukończyło bieg za Koreą. Awans sędziowski dostali Francuzi. Tym samym sprawa awansu dalej pozostawała otwarta.

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz

      Ostatni bieg i Belgowie wzięli sprawy w swoje ręce. Nasi poza półfinałem

      Aby "Biało-Czerwoni" awansowali do półfinału w ostatnim ćwierćfinale ekipa, która przypadnie 3. miejsce musiała pojechać wolnej, niż 2:40.955. Od początku o zwycięstwo walczyli Kanadyjczycy i Chińczycy. Pierwsze miejsce przypadło właśnie Kanadzie (2:39.034), a drugie ekipie z Azji (2:39.193). Trzecia na linię mety wjechała Belgia. Czas? 2:39.932, czyli o sekundę lepszy od naszej kadry.

      Tym samym Polacy zakończyli całą rywalizację na 9. miejscu. Złoto natomiast trafiło do Włoch, srebro do Kanady, a brąz do Belgów.

      Tomasz Kalemba
      Tomasz Kalemba
      Michał Niewiński
      Michał NiewińskiŁukasz Szelągmateriały prasowe
      Łyżwiarz w stroju sportowym i różowym kasku stoi na lodowisku, ręce opierając na biodrach. Na stroju widoczne są logotypy sponsorów oraz polska flaga.
      Natalia MaliszewskaPiotr HukaloEast News
      Łyżwiarka szybka w sportowym kombinezonie i różowym kasku podczas jazdy na lodowisku, skoncentrowana na wyścigu.
      Natalia Maliszewskater Bals/MTB-Photo/ShutterstockEast News

