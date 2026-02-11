Dramat Polaka na trasie. Nic nie zapowiadało koszmaru. "Z trudem, ale żyję"

Po skokach Miłosz Krzempek zajmował 29. lokatę. Liczył na poprawę pozycji w biegu na 10 kilometrów techniką dowolną. Zamiast tego dotarł do mety przedostatni, wyprzedzając jedynie reprezentanta Chin.

Do zwycięzcy Polak stracił ponad 11 minut. Rezultat byłby z pewnością lepszy, gdyby nie poważne problemy sprzętowe na trasie. Fatalny splot okoliczności zniweczył perspektywę osiągnięcia przyzwoitego wyniku.

Miłosz Krzempek załamany po starcie na igrzyskach. "Chce mi się po prostu teraz płakać"

- Żyję. Z trudem, ale żyję jakoś. To była walka z samym sobą. Tym bardziej że na drugim kole złamałem kija. Na zjeździe straciłem z 1,5 minuty - dzielił się wrażeniami z reporterem TVP Sport.

- Potem dostałem kija z jakiejś reprezentacji, nie wiem jakiej. Za małego. Wbiłem głęboko w śnieg, zanim dostałem kolejnego. Minęło następne kółko. Dopiero dostałem swojego dobrego kija i zacząłem normalnie biec, ale było już o dużo za późno - relacjonował 22-letni sportowiec.

Na imprezie tej rangi startował po raz pierwszy. Miał zebrać cenne doświadczenia i zawalczyć o jak najlepszy czas. Wszystko ułożyło się jednak na przekór.

- Straciłem potem jakąkolwiek motywację do dalszego biegu - oznajmił otwarcie przed kamerą. - To był najtrudniejszy i najdziwniejszy bieg. W tak trudnych warunkach jeszcze nie biegłem. Dosłownie po kolana zapadaliśmy się w tym śniegu. Narta nie chciała jechać, trzeba było człapać do góry.

- Z pozytywów to jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Ale bieg mnie zniszczył całkowicie. Chce mi się po prostu teraz płakać - dodał.

Złoty medal przypadł w udziale Norwegowi Jensowi Luraasowi Oftebro. Na tytuł wicemistrza olimpijskiego zapracował Austriak Johannes Lamparter, a podium uzupełnił Fin Eero Hirvonen.

Drugi z Polaków, Kacper Jarząbek - podobnie jak Krzempek - również nie ma powodów do satysfakcji. Zakończył zawody na na 33. lokacie.

Miłosz Krzempek JAVIER SORIANO AFP

Miłosz Krzempek ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Miłosz Krzempek HANNIBAL HANSCHKE EPA

