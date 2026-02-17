Dopiero teraz potwierdza się o Justynie Kowalczyk. Sama ujawniła, miała powód

Łukasz Olszewski

Liczne sukcesy Justyny Kowalczyk w czasie jej sportowej kariery sprawiły, że mistrzyni olimpijska z Vancouver i Soczi stała się jedną z najbardziej utytyłowanych zawodniczek, jednak sława nie uderzyła jej do głowy i jak się okazuje, sytuacja w jej rodzinnym domu pozwalała jej odetchnąć od trudów bycia na szczycie. Kowalczyk opowiedziała o tym szczerzej, przy okazji porusznia tematu Kacpra Tomasiaka i jego sukcesu w młodym wieku.

Kobieta w eleganckiej, ciemnej sukni trzyma statuetkę i stoi przy mikrofonie na scenie podczas gali, w tle druga kobieta bije brawo; w prawym górnym rogu wstawka pokazująca tę samą kobietę zaskoczoną i wzruszoną, zakrywającą dłonią usta.
Justyna Kowalczyk-TekieliPIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL, Tomasz Jastrzebowski/REPORTERNewspix/East News
W czasie, kiedy Justyna Kowalczyk święciła swoje największe sukcesy, jej kolejne zmagania przyciągały przed telewizory wielu oddanych kibiców, którzy dopingowali "Królową nart", ciesząc się z jej kolejnych sukcesów.

Mistrzostwa świata oraz kolejne medale zdobywane na igrzyskach olimpijskich sprawiły, że Justyna Kowalczyk zapisała się w historii jako jedna z najlepszych polskich zawodniczek, a szacunkiem fanów cieszy się do dziś. Okazuje się jednak, że nawet w momencie największej sławy mogła ona znaleźć miejsca, w których nadal była "tylko Justyną".

Osobiste wyznanie Justyny Kowalczyk. Przyznała dopiero po latach, miała ważny powód

Multimedalistka olimpijska postanowiła opowiedzieć na antenie "Eurosportu", jak wyglądała sytuacja w jej rodzinnym domu i jak podejście rodziców pozwoliło jej odetchnąć od wszystkiego, co wiązało się z wielką sławą. Punktem wyjścia do tego wyznania była nabierająca rozpędu kariera 19-letniego Kacpra Tomasiaka, który wywalczył we Włoszech aż 3 olimpijskie krążki.

- Ja pamiętam, jak sława była w największym piku, kiedy były wyniki i Puchary Świata wygrywane musiały być tydzień po tygodniu - w domu bywałam bardzo rzadko. Ale kiedy do tego domu przyjeżdżałam, to tata mnie opie*dzielił tak, jak zawsze - mama mnie opie*dzieliła tak, jak zawsze i nie było żadnego "Justyna gwiazda"... Było normalnie. To była bardzo duża moja siła, że wracałam do normalności. Bardzo rzadko, bo nie miałam obiektu w kraju, ale wracałam do normalności - wyznała z szerokim uśmiechem i nostalgią.

Jeśli Kacprowi rodzina będzie również potrafiła zapewnić tę normalność, to i oni i on - wcześniej, czy później, w tych nowych realiach się pozbierają
Justyna Kowalczyk o Kacprze Tomasiaku.

Kacper Tomasiak już teraz może liczyć na ogromne wsparcie swojej rodziny, która aktywnie uczestniczy w jego karierze, co nasiliło się w momencie jego startów w zawodach Pucharu Świata. Teraz, w momencie nasilonego zainteresowania jego osobą, młody skoczek może jeszcze bardziej potrzebować normalności, którą gwarantuje mu rodzinny dom.

Amanda Gawron
Kobieta o długich brązowych włosach w czarnym stroju, podpierająca brodę dłonią i patrząca z powagą przed siebie, w tle rozmyci ludzie.
Justyna Kowalczyk-TekieliPawel MurzynEast News
Sportowiec w czerwono-białym stroju startuje w biegu narciarskim podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu 2018, intensywnie koncentrując się na wysiłku, widoczne logo olimpijskie oraz numer startowy 22.
Justyna Kowalczyk, zimowe igrzyska olimpijskie Pjongczang 2018PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESSEast News
Skoczek narciarski w kombinezonie z olimpijskimi symbolami i złotym kaskiem, w tle powiększone ujęcie lądowania na skoczni narciarskiej.
Kacper Tomasiak pobił w poniedziałek rekord normalnej skoczni w Predazzo. Dziś swoją chwilę chwały miała Eirin Maria KvandalJavier SORIANO / screen EurosportAFP
