Dobry występ Kurakowej, ale co zrobiła Rosjanka. Dramat nastolatki w Mediolanie

Największe polskie szanse medalowe prognozowane przed startem igrzysk olimpijskich we Włoszech już za nami. Te upatrywaliśmy przede wszystkim w rywalizacji na torze dla panczenistów i panczenistek, a potencjalne niespodzianki eksperci widzieli także na skoczniach narciarskich.

Na torze nie poszło tak dobrze, jak mogliśmy się spodziewać, ale wszelkie nadzieje przebili polscy skoczkowie z Kacprem Tomasiakiem na czele. Każdy kolejny potencjalny medal również będzie traktowany w kategorii niespodzianki. Tej trudno było upatrywać na arenie przeznaczonej dla łyżwiarzy i łyżwiarek figurowych.

Wysoki poziom Kurakowej. Pasjonująca walka o medale

Jekaterina Kurakowa we wtorek wypadła naprawdę dobrze. Reprezentantka Polski w programie krótkim solistek zanotowała swój najlepszy wynik w sezonie. 23-latka zajęła w nim 19. miejsce. Ten wynik sprawił, że mogła wyczekiwać na jeszcze jeden olimpijski występ - w programie dowolnym.

Ten zaplanowano na czwartkowy wieczór. Kurakowa startowała z wynikiem 60.14 pkt, liderka zgromadziła 78.71 pkt. Przed występem naszej zawodniczki prowadziła Chinka Ruiyang Zhang, która łącznie zgromadziła 178.03. Tylko w drugim występie uzbierała ona aż 118.65 oczek.

Polka swój występ rozpoczęła o 19:47. Nasza zawodniczka za drugi występ dostała 113.23 oczek, co dało łącznie 173.37 pkt i w tamtym momencie drugie miejsce na liście wyników. Do końca pozostało jednak jeszcze aż 18 zawodniczek. Zaraz po naszej łyżwiarce na tafli lodu pojawiła się Włoszka Lara Naki Gutmann.

Jej występ był znakomity. Uzyskała bowiem notę 134.19 i wysunęła się na bardzo duże prowadzenie, atakując rywalki. Zmieniło się to dopiero po występie jedenastej w klasyfikacji Koreanki, która uzyskała notę o prawie 10 punktów wyższą i jako pierwsza uzbierała łącznie ponad 200 oczek.

Po Koreance jeszcze lepiej zaprezentowała się Amerykanka, która wyprzedziła rywalkę o prawie 10 punktów. Po występie Amber Glenn weszliśmy w fazę rywalizacji najlepszej dwunastki. Tę na starcie dzieliło nieco ponad 10 punktów między pierwszą Ami Nakai i dwunastą Sofią Samodelkiną.

Kolejne rywalki kończyły swoje programy, a Amerykanka wciąż pozostawała na prowadzeniu. Na kilkadziesiąt minut przed końcem była już pewna miejsca w czołowej szóstce, a więc awansu przynajmniej o siedem lokat. Wówczas przyszedł czas na występ Rosjanki Adieliji Pietrosian, która po wtorku była piąta.

18-latka do podium traciła niecałe cztery punkty. Nastolatka w swoim drugim występie zaprezentowała się dobrze, ale 141.64 pkt wystarczyło jej jedynie na miejsce tuż za Glenn. Strata do Amerykanki wyniosła 0,38 pkt. W kolejnym występie już wątpliwości nie było. Glenn w końcu została strącona z prowadzenia.

Zrobiła to Japonka Mone Chiba, która za drugi występ została oceniona na 143.88 pkt, a więc o blisko cztery oczka niżej niż Glenn, ale łączny wynik wystarczył na objęcie prowadzenia. Panie walczące o podium zostały pogodzone występem kolejnej z Amerykanek - Alysy Liu.

20-latka dała popis, za swój występ dostała notę 150.20 i wyszła na prawie dziesięciopunktowe prowadzenie, zapewniając sobie przynajmniej brązowy medal. Tym samym Pietrosian wypadła z podium. Następna na tafli pojawiła się Japonka Kaori Sakamoto, która miała nad Amerykanką niewielką zaliczkę.

Jej występ był dobry, ale nie aż tak imponujący, jak ten ze strony Liu. Japonkę oceniono na 147.67 pkt, a to dało jej drugie miejsce przed ostatnim występem swojej rodaczki - Ami Nakai. Do wygranej 17-latka potrzebowała uzyskać wynik 148.09. Takiego wyniku nastolatce się zdobyć nie udało.

Po nerwowym wyczekiwaniu na tablicy wyświetlił się rezultat 140.45, a więc dopiero dziewiąty wynik tego dnia. Takie punktowanie połączone z przewagą z wtorkowych występów sprawiło, że Nakai nie utrzymała pierwszego miejsca. Japonka uplasowała się na trzeciej lokacie. Wygrała 20-letnia Amerykanka Alysa Liu.

