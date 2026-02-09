Najważniejszym punktem poniedziałkowym zmagań na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina dla wielu polskich kibiców był zapewne konkurs skoków narciarskich. Zanim jednak Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek stanęli do walki o medale na normalnym obiekcie w Predazzo, na lodowym torze zaprezentowały się nasze panczenistki - Karolina Bosiek oraz Natalia Czerwonka, startując w rywalizacji na 1000 m.

Standard dla reszty stawki szybko narzuciła startująca w premierowej parze Holenderka Suzanne Schulting, która z czasem 1:15.46 pokonała reprezentantkę gospodarzy - Maybritt Vigl (1:17.15). I długo nikt nie potrafił jej przebić, choć sama stwierdziła potem w wywiadzie, że nie jest zadowolona z tego, co zaprezentowała.

To właśnie ona wciąż jednak znajdowała się na czele klasyfikacji, gdy do akcji wkroczyła pierwsza z Polek - Natalia Czerwonka, która dumnie dzierżyła biało-czerwoną flagę podczas ceremonii otwarcia igrzysk. I właśnie dla tego momentu wznowiła swoją karierę, którą wcześniej zdążyła zakończyć po poprzedniej imprezie czterolecia.

37-latka trafiła do pary numer sześć u boku Niemki Anny Ostlender. Nasza zawodniczka ruszyła dyskretnie, ale z każdym wirażem nabierała prędkości. I w efekcie wpadła na metę z drugim czasem 1:16.09, mogąc czekać na dalsze rozstrzygnięcia.

Igrzyska Olimpijskie. Natalia Czerwonka i Karolina Bosiek w akcji. Rekordy Holenderek

Jako pierwsza wyprzedziła ją czeska łyżwiarka Nikola Zdrahalova, zwyciężczyni ósmej pary. A potem zrobiły to także startujące po dłuższej, planowej przerwie Chinka Mei Han oraz Kazaszka Nadieżda Morozowa. A potem w centrum uwagi znalazła się Karolina Bosiek, rozpędzająca się po torze wewnętrznym.

Reprezentantka Polski mocno rozpoczęła, dystansując Chinkę Qi Yin, ale potem zabrakło jej mocy i to rywalka na koniec cieszyła się ze znacznej przewagi. A nasza 25-latka z niepocieszeniem kręciła głową, widząc, że na tym etapie zajmowała 12. lokatę (1:16.88).

Ostatecznie Karolina Bosiek zakończyła zmagania na 22. lokacie, a Natalia Czerwonka wywalczyła 15. miejsce.

Tymczasem akces do walki o złoto w widowiskowy sposób zgłosiła Holenderka Femke Kok, która czasem 1:12.59 ustanowiła nowy rekord olimpijski. Wydawało się, że dzięki temu może zdobyć złoto. Ale nic z tych rzeczy. Bo potem padł kolejny rekord, a ustanowiła go startująca w ostatniej parze Jutta Leerdam, a więc kolejna z Holenderek. Na podium dołączyła do nich z trzecim czasem reprezentantka Japonii Miho Takagi.

