Deklaruje, że jest Polką. Na igrzyskach startuje w innych barwach

Tomasz Kalemba

Anna Milerska ukończyła Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Deklaruje, że jest Polką, ale jednak w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo reprezentuje inny kraj. Właśnie na trasach w Lago di Tesero wraz z koleżankami pokonała Biało-Czerwone w sztafecie.

Uśmiechnięty narciarz w sportowej kurtce marki Swix z kijami narciarskimi, na policzkach wymalowane flagi, w tle tłum ludzi oraz zimowy krajobraz górski.
Anna MilerskaTomasz KalembaINTERIA.PL
Anna Milerska była czołową juniorką świata w biegach narciarskich. Przed rokiem debiutowała w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Teraz - po raz pierwszy w karierze - pojawiła się na igrzyskach.

W Lago di Tesero razem z koleżankami zajęła 11. miejsce w sztafecie. Czeszki były tuż przed Polkami. Dla zawodniczki, która często trenuje na trasach na Kubalonce, to życiowy wynik.

Żurek dał z siebie wszystko, szalona jazda Polaka o medal. O podium decydowało 0,09 sek.

Władimir Semirunnij: Chciałbym być mistrzem olimpijskimPolsat Sport

Chodziła do polskiej szkoły, wystąpiła w igrzyskach

Pochodzę z Nydka, czyli przez Czantorię do Polski. Chodziłam do polskiej szkoły podstawowej - Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, a trenuję na Kubalonce. Często zdarza mi się razem z polskimi biegaczkami, choćby z Kamilą Idziniak, czy Zuzią Fujak. Polska jest mi bardzo bliska. Jestem pół Czeszką, pół Polką
opowiedziała Milerska w rozmowie z Interia Sport.

Swoją sportową drogę rozpoczęła w klubie Ski Mosty, gdzie stawiała pierwsze kroki na biegówkach. Dziś reprezentuje barwy Dukli Liberec.

- Dla mnie to naprawdę wspaniały moment w karierze, że jestem na igrzyskach. To zaszczyt. Mam nadzieję, że za cztery lata ważny będzie dla mnie nie tylko start w tej imprezie, ale też ważny będzie jak najlepszy wynik - przyznała 20-latka urodzona w Trzyńcu.

    Deklaruje, że jest Polką

    Kto wie, być może Milerska dzisiaj startowałaby dla Polski. Mieszkanka Nydka większe kluby miała właśnie w naszym kraju, ale - jak mówiła - dostała kontakt do Ski Mosty i z nim się związała.

    Mam czeskie obywatelstwo, ale kiedy jest spis ludności w Czechach, to zaznaczam, że jestem Polką
    zakończyła.

    Milerska poza sportem studiuje matematykę i biologię na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu.

    Z Lago di Tesero - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zawodnik w stroju sportowym bierze udział w wyścigu narciarstwa biegowego na zawodach olimpijskich, w tle widoczny tłum kibiców i bannery z charakterystycznymi pięcioma kołami olimpijskimi.
    Anna MilerskaAndrzej Iwańczuk/NurPhotoAFP
    Zawodniczka w stroju narciarskim bierze udział w wyścigu biegów narciarskich na tle kibicującego tłumu, wśród którego widoczne są liczne flagi narodowe, w tym szwedzkie.
    Anna MilerskaTOBIAS SCHWARZAFP
    Anna Milerska
    Anna MilerskaJONATHAN NACKSTRANDAFP

