Deklaruje, że jest Polką. Na igrzyskach startuje w innych barwach

Anna Milerska była czołową juniorką świata w biegach narciarskich. Przed rokiem debiutowała w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Teraz - po raz pierwszy w karierze - pojawiła się na igrzyskach.

W Lago di Tesero razem z koleżankami zajęła 11. miejsce w sztafecie. Czeszki były tuż przed Polkami. Dla zawodniczki, która często trenuje na trasach na Kubalonce, to życiowy wynik.

Chodziła do polskiej szkoły, wystąpiła w igrzyskach

Pochodzę z Nydka, czyli przez Czantorię do Polski. Chodziłam do polskiej szkoły podstawowej - Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, a trenuję na Kubalonce. Często zdarza mi się razem z polskimi biegaczkami, choćby z Kamilą Idziniak, czy Zuzią Fujak. Polska jest mi bardzo bliska. Jestem pół Czeszką, pół Polką

Swoją sportową drogę rozpoczęła w klubie Ski Mosty, gdzie stawiała pierwsze kroki na biegówkach. Dziś reprezentuje barwy Dukli Liberec.

- Dla mnie to naprawdę wspaniały moment w karierze, że jestem na igrzyskach. To zaszczyt. Mam nadzieję, że za cztery lata ważny będzie dla mnie nie tylko start w tej imprezie, ale też ważny będzie jak najlepszy wynik - przyznała 20-latka urodzona w Trzyńcu.

Deklaruje, że jest Polką

Kto wie, być może Milerska dzisiaj startowałaby dla Polski. Mieszkanka Nydka większe kluby miała właśnie w naszym kraju, ale - jak mówiła - dostała kontakt do Ski Mosty i z nim się związała.

Mam czeskie obywatelstwo, ale kiedy jest spis ludności w Czechach, to zaznaczam, że jestem Polką

Milerska poza sportem studiuje matematykę i biologię na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu.

