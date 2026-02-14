Damian Żurek bez medalu, Tomaszów ogłasza sukces. "Czwarte miejsce lepsze niż piąte"

W piątek tomaszowskich kibiców rozgrzał do czerwoności Władimir Semirunnij. Do tego miasta trafił z Rosji w 2023 roku, a dwa lata później dostał polskie obywatelstwo. W samą porę, bo mógł rozpocząć walkę o kwalifikację na igrzyska olimpijskie. Wszystko poszło po jego myśli i wystartował w Mediolanie. I to jak - zdobył drugi podczas tych igrzysk medal dla Polski i pierwszy dla łyżwiarstwa szybkiego.

Tu jednak najbardziej czekano na start Żurka. W pierwszym występie otarł się o medal - do trzeciego miejsca na 1000 metrów zabrakło mu 0,07 sekundy. To Tomaszowianin z krwi i kości. Treningi rozpoczął w Uczniowskim Klubie Sportowym działającym przy szkole podstawowej nr 9. Jest jednym z wychowanków trenera Wiesława Kmiecika, który prowadził m. in. olimpijczyków Pawła Abratkiewicza, Jaromira Radke, a przede wszystkim mistrza olimpijskiego Zbigniewa Bródkę.

Żurek trenował jeszcze na starym sztucznym otwartym torze. Od 2017 roku Tomaszów Mazowiecki może pochwalić się jedyną w Polsce halą ze sztucznym torem. - To zupełnie inna jakość. Obiekt na najwyższym poziomie - cieszy się Kmiecik.

Strefa kibica w Tomaszowie Mazowieckim dla Damiana Żurka

W trakcie zawodów w Mediolanie grubo ponad sto osób korzystało ze ślizgawki. Więcej zebrało się w kawiarni, w której stanął telebim, rozłożono leżaki, przygotowano też gadżety do dopingu. Jednym z gości był Marcin Witko, prezydent Tomaszowa. - To między innymi dzięki jego determinacji powstał ten tor - twierdzi trener Kmiecik.

Damiana Żurka w Mediolanie dopingowali rodzice, a w Tomaszowie brat Wiktor. - Czwarte miejsce na 1000 metrów jeszcze mocniej rozpaliło w Damianie chęć zdobycia medalu. Nie rozmawiałem z nim, bo nie chciałem go niepotrzebnie stresować. Rodzice są łącznikiem - mówił Wiktor Żurek. - Tata ma spokojniejszą głowę, mama nawet jak ogląda w telewizji, to nie może z emocji wytrzymać. Wspólne oglądanie w Tomaszowie w gronie tak dużej liczby kibiców to świetny pomysł. Wierzę, że będziemy mieli ogromne powody do radości - mówił jeszcze przed startem brata.

Grzechotki i tzw. klaskacze poszły ruch już przy okazji startów Piotra Michalskiego i Marka Kani. To była rozgrzewka, bo wszyscy jednak czekali na Żurka. 26-letni Polak pojechał bardzo dobrze, wygrał w swojej parze, ale wystarczyło to do czwartego miejsca. Po przekroczeniu mety, na chwilę kawiarnia w Arenie Tomaszów zamarła i zapanowała cisza.

Trzech panczenistów było bowiem szybszych od Żurka - wszyscy uzyskali czas poniżej rekordu olimpijskiego. Tym razem do medalu zabrakło dziewięć setnych sekundy. Wygrał faworyt Amerykanin Jordan Stolz, drugi był Holender Jenning de Boo, a trzeci Kanadyjczyk Laurent Dubrueil.

Po zawodach kibicom zaserwowano żurek z kiełbasą. Mimo braku medalu, większości smakował, a na pewno nie był kwaśny. Kwaśnej miny nie miał też prezydent Tomaszowa. - Dla nas to srebro Władka i dwa czwarte miejsca Damiana to sukces. Nazwa Tomaszów pada we wszystkich mediach. To dobra promocja dla miasta - przekonywał Marcin Witko. - To jednak przede wszystkim potwierdzenie, że decyzja o budowie krytego toru była właściwa. Można już mówić o pokoleniu Areny. Trener Władka Roland Cieślak zapewnia, że mamy tu wiele talentów i będą odnosić sukcesy. A jeśli chodzi o Damiana, to co się odwlecze, to nie uciecze. Liczę, że za cztery lata zdobędzie medal. Igrzyska są specyficzne. Trzeba trafić z formą idealnie w ten dzień. A już wcześniej był w świetnej dyspozycji podczas Pucharu Świata czy mistrzostw Europy.

Damian będzie wiedział co zrobić, żeby stanąć na podium olimpijskim.

Wiktor Żurek też nie rozdzierał szat. Wręcz przeciwnie. - Jestem dumny z brata. Czwarte miejsce to wielki sukces - uważa.

Trener Kmiecik mówił podobnie. - Czwarte miejsce jest lepsze niż piąte. Oczywiście zawsze szkoda, jak medal jest w zasięgu, dlatego tak się przyjęło, że czwarte jest najgorsze. Amerykanin i Holender byli poza zasięgiem. Pojechali rewelacyjnie - twierdzi. - Te czwarte miejsca dla naszego sportu są super. Jak jest się w dziesiątce na igrzyskach olimpijskich, to świadczy o tym, że trenuje się prawidłowo, że dyscyplina się rozwija i w tej chwili jesteśmy sportem numer jeden, jeśli idzie o zimowe dyscypliny.

