Czekaliśmy na "polski medal". Weryfikacja na strzelnicy. Szalony finisz

To ostatnia biathlonowa konkurencja kobiet przeprowadzana na igrzyskach. Złote medale wywalczyły reprezentacja Francji w sztafecie, Julia Simon (Francja) w biegu indywidualnym na 15 km, Lisa Vittozzi (Włochy) w biegu pościgowym na 10 km i Maren Kirkeeide (Norwegia) w sprincie na 7,5 km. Polki walczyć wciąż mają nadzieję na medal i będą walczyć o niego do samego końca.

Biathlon. Trzy Polki w biegu ze startu wspólnego

Polki zdążyły już podczas tych igrzysk zaskoczyć. W sprincie na 7,5 km ósme miejsce zajęła Kamila Żuk, a potem, wraz z koleżankami Natalią Sidorowicz, Joanną Jakiełą i Anną Mąką zajęły znakomite 6. miejsce w sztafecie 4x6 km. To najwyższe miejsce Polek w historii tej konkurencji na igrzyskach.

Teraz Żuk, Sidorowicz i Jakieła wystartowały w ramach biegu ze startu wspólnego. Kwalifikuje się do niego jedynie 30 zawodniczek ze względu na warunki, jakie muszą być możliwe do osiągnięcia na strzelnicy. Wszystkie panie wystartują jednocześnie. Każda zawodniczka będzie strzelać czterokrotnie - dwukrotnie na leżąco i dwukrotnie w pozycji stojącej. Każdy chybiony strzał oznacza dodatkową rundę karną o długości 150 metrów. Biec będą na dystansie 12,5 kilometra.

Biathlon. Jakieła najlepsza z Polek po pierwszym strzelaniu

Po pierwszym strzelaniu Żuk musiała zaliczyć dwie karne rundy, Sidorowicz - jedną, a Joanna Jakieła strzelała bezbłędnie. Aż 17 zawodniczek nie zaliczyło żadnego pudła. Na początku na prowadzeniu była Francuzka, Julia Simon. Jakieła starała się utrzymywać w okolicach dziewiątej-dziesiątej pozycji.

Po drugim strzelaniu (teraz w pozycji leżącej) Joanna Jakieła musiała zaliczyć jedną karną rundę, a tym razem to Sidorowicz była bezbłędna. Widać było jednak już ponad trzydzieści sekund straty do czołówki. Kamila Żuk niestety po raz kolejny musiała przejechać rundy karne - nie trafiła aż trzykrotnie. Na prowadzeniu wciąż pozostawała bezbłędna Julia Simon.

Jakieła starała się jednak gonić. W 20. minucie zajmowała 19. miejsce i powoli zbliżała się do drugiej grupy, które w większości również strzelała bezbłędnie.

Na trzecim strzelaniu prowadziły trzy Francuzki, ale bezbłędna dotychczas Simon raz spudłowała. Za to świetnie poradziła sobie Joanna Jakieła, która była bezbłędna. Tym razem pudeł było o wiele więcej i Polka zajmowała po tym etapie 14. miejsce. Miała szansę na to, by gonić pierwszą dziesiątkę. Na fotelu liderki doszło do zmiany i na prowadzenie wyłoniła się kolejna Francuzka, Oceane Michelon. Natalia Sidorowicz wyjechała z trzeciego strzelania jako 21. zawodniczka, a Kamila Żuk dołożyła, niestety, kolejne trzy pudła i łącznie miała ich już osiem.

Biathlon. Joanna Jakieła goniła dziesiątkę

Przed czwartym strzelaniem na prowadzenie wysunęła się Szwedka, Elvira Oeberg, mistrzyni świata w biegu ze startu wspólnego z 2025 roku. Szybko jednak została wyprzedzona ponownie przez Michelon.

Czwarte strzelanie okazało się, zgodnie z zapowiedziami Tomasza Sikory w Eurosporcie, najtrudniejsze. Wiele czołowych zawodniczek zaliczyło pudła. Jako pierwsza wybiegła Czeszka, Tereza Vobornikova, która walczyła o swój pierwszy medal na igrzyskach olimpijskich. Ostatecznie Vobornikova straciła na ostatnich odcinkach - wyprzedziły ją zarówno Michelon jak i Simon. Dla Czeszki jednak był to wielki sukces. Złoto zdobyła ostatecznie Oceane Michelon, srebro - Julia Simon, a brąz - Tereza Vobornikova.

Polki walczyły do końca. Jakieła i Sidorowicz po czwartym strzelaniu goniły jeszcze inne zawodniczki, by zająć jak najlepsze miejsce. Ostatecznie Jakieła wyprzedziła m.in. mistrzynię olimpijską w sprincie, Norweżkę Maren Kirkeeide i zajęła dobre 11. miejsce. Sidorowicz była 15., a Kamila Żuk była ostatnia.

Natalia Sidorowicz Grzegorz Momot PAP

Joanna Jakieła (po lewej) i Kamila Żuk Grzegorz Momot PAP

