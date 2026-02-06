- Jesteśmy bardzo zadowoleni - to pierwsze słowa, które była w stanie z siebie wydusić Sofia Dowhal, gdy razem z Wiktorem Kuleszą przybyli do grona polskich dziennikarzy.

Ogromna radość Dowhal i Kuleszy. "Jesteśmy mega szczęśliwi"

- Słowa tego nie opiszą. Niecałe dwa tygodnie temu w ogóle dowiedzieliśmy się, że jedziemy na te igrzyska olimpijskie. Cały czas jeszcze jesteśmy w szoku i szczęściu, że możemy tutaj być. To naprawdę coś niesamowitego, jest to spełnienie marzeń chyba każdego sportowca. A te wszystkie emocje jeszcze spotęgował fakt, że tak dobrze nam się udało wystąpić i zdobyliśmy takie punkty. Może Sofia da radę, ona świetnie mówi po polsku - zaśmiał się jej taneczny partner.

Reprezentanci Polski wytrzymali presję największej imprezy sportowej na świecie. Wynikiem 60,23 pkt uzyskali najlepszy rezultat w sezonie, a także ustanowili swoje "życiówki".

To wszystko jest niezwykle cenne, zwłaszcza mając na uwadze wspomniane na wstępie okoliczności. Nie udało im się zakwalifikować do indywidualnej konkurencji, ale wiedzieli, że istnieje mała szansa, iż będą mieli drużynowy start. Tyle tylko, że im bliżej było do igrzysk, tym - co uczciwie przyznają - sami coraz mniej wierzyli w taki scenariusz.

Nic dziwnego, że po tym, gdy wyświetliła się ich punktacja, poczuci wyraźną satysfakcję i radość.

- Szczególnie po ME ten wynik jest dla nas bardzo ważny, po zimnym prysznicu. Pracowaliśmy jeszcze mocniej, dopieszczaliśmy większość szczegółów programu, by wykonać go jeszcze lepiej. I bardzo chcieliśmy, aby ta praca była tutaj widocznie. W końcu, mamy to. To jeszcze tylko bardziej zagrzewa do pracy, bo wszystko jest możliwe. Na tak wielkich zawodach, w dodatku na pierwszych igrzyskach olimpijskich, osiągamy najlepszy wynik w sezonie. Jesteśmy mega szczęśliwi, łzy są od szczęścia - opowiadała Sofia, łyżwiarka rodem z Odessy, która rzeczywiście bez najmniejszego problemu posługuje się naszym językiem.

Oboje przyznali, że bardzo pozytywnie natknęła ich reakcja, a konkretnie rzecz ujmując - aplauz publiczności, gdy rozpoczynał się ich utwór.

Sofia: - Ja miałam takie uczucie "wow, naprawdę?". To mi dało więcej sił, emocji i chęci, by w tym momencie na maksa odjechać nasz program. I pokazać wszystko, co umiemy i potrafimy.

Wiktor: - A ja, słysząc aplauz, miałem coś takiego: "ok, let's go, tak się bawimy". Jeszcze fajniej się jechało.

Torunianin dodał także, jakie znaczenie dla ich karier będzie miał zanotowany w dniu otwarcia igrzysk program. - My należymy do zawodników, u których osiągnięcie czegoś powoduje jeszcze większy głód i jeszcze większy apetyt na kolejne. Tak się teraz czujemy, a teraz całą pozytywną energię, która jest w nas, przekierowujemy kibicując dzisiaj naszym pozostałym zawodnikom - podkreślił.

Inna sprawa, że na tle konkurentów taki wynik nie pozwala na osiąganie najwyższych miejsc. Reprezentacja Polski zajmuje ostatnie miejsce po występach par w tańcu rytmicznym. Stawce przewodzą Amerykanie (91,06 pkt). Ewentualny brak kwalifikacji sprawi, że już więcej nie zobaczymy ich na lodzie w Mediolanie.

Z Mediolanu - Artur Gac

Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza Pedro PARDO AFP

