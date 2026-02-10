Co za koszmar Polaka wyprzedził Brazylijczyk. Fatalne wieści z Włoch

Tuż po rozczarowującym występie Polek w sprincie stylem klasycznym na igrzyskach olimpijskich, rozpoczęły się kwalifikacje panów.

Polskę w tej dyscyplinie reprezentowali Maciej Staręga i Sebastian Bryja. Piszemy w czasie przeszłym, ponieważ to już koniec marzeń o awansie do dalszego etapu w sprincie.

Polacy nie przeszli kwalifikacji w sprincie. Koniec marzeń

Maciej Staręga ukończył swój przejazd jako pierwszy z Polaków. Do najlepszych zawodników w kwalifikacjach zabrakło jednak bardzo wiele. Czas 3:22.28 zapewnił mu dopiero 40. miejsce.

Sebastian Bryja również nie dał rady. Reprezentant Polski ukończył sprint z czasem 3:26.83, a to dało mu dopiero 53. miejsce.

Maciejowi Starędze do czołowej trzydziestki zabrakło mniej niż cztery sekundy. W sprincie na 1500 metrów taka strata jest już dość pokaźna. Jako ostatni zakwalifikował się Johan Häggström (3:18.73) ze Szwecji.

Johannes Hosflot Klaebo okazał się całkowicie bezkonkurencyjny. Norweg zajął pierwsze miejsce z czasem 3:07.37. Jest on oczywiście głównym faworytem do zdobycie złotego medalu.

Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Amerykanin Ben Ogden, który również może być zadowolony ze swojego występu i z pewnością powalczy o medal w wielkim finale.

Na trzecim miejscu znalazł się natomiast Jules Chappaz z Francji. Jego czas to 3:12.86.

Jak widać, Polakom do ścisłej czołówki zabrakło bardzo wiele. Tym samym skończyły się polskie emocje w sprincie. Jak wspomniano wcześniej, Polki również nie przebrnęły przez kwalifikacje.

Warto wspomnieć, że od Sebastiana Bryji lepszy okazał się m.in. Manex Silva. Jego czas to 3:25.48. Zajął 48. miejsce. Wyżej od Polaka znalazło się również dwóch Australijczyków - Lars Young Vik (51. miejsce) oraz Hugo Hinckfuss (42. miejsce)

Wielki finał w sprincie mężczyzn jest zaplanowany na wtorek. Początek ok. godziny 13:21.

Johannes Hoesflot Klaebo, norweski triumfator biegu łączonego 10+10 km TOBIAS SCHWARZ AFP

Sebastian Bryja Artur Widak/NurPhoto AFP

Maciej Staręga Rex Features/East News East News

