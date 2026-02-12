Co stało się z naszą gwiazdą? Polka szczerze do bólu. Kawa na ławę

Artur Gac, Interia: Nasi specjaliści z short tracku mają za sobą start w sztafecie mieszanej i pierwsze indywidualne. W sztafecie wyszło blado, z kolei Natalia Maliszewska i Michał Niewiński przebrnęli eliminacje i są w ćwierćfinałach kolejno na 500 m i 1000 m. Jak pani ocenia te występy?

Aida Bella: - Na pewno oczekiwania wszystkich były większe i nie boję się tego powiedzieć, bo sami zawodnicy też upatrywali szansy medalowej w biegu sztafety mieszanej. Taki jest short track, to pokazał bieg chociażby Holendrów, którzy dwukrotnie pobijali rekord olimpijski, a koniec końców nie awansowali do finału i we wtorek nie zdobyli medalu, a są przecież aktualnymi mistrzami świata.

- Więc wystarczy mały błąd, ułamek sekundy, a to był bardzo szybki bieg. Trochę słuchałam też jak zawodnicy po biegu opowiadali o tym, że dziewczyny z Holandii jechały tak szybkie rundy jak mężczyźni, co na pewno było też dużym zaskoczeniem. I ciężko było nam się od samego początku "złapać", co spowodowało, że w zasadzie jechaliśmy tę sztafetę od początku do końca sami, nie mając nikogo przed sobą, żeby się schować. Nie udało nam się dogonić właśnie tych dwóch sztafet. To jest na pewno troszeczkę rozczarowanie, ale myślę, że igrzyska się dopiero rozpoczęły dla naszych short trackowców. Ja bym nie oceniała ich formy przez pryzmat tego dnia.

Jest pani optymistką?

- Trzeba wyciągać pozytywy. Ja jestem sercem i murem za teamem short trackowym, ale ten sport jest bardzo brutalny. On nie oddaje tego, co zawodnicy mają w nogach, to jak są przygotowani i skoncentrowani, więc bardzo się cieszę, że Natalia i Michał awansowali do biegów ćwierćfinałowych.

U Natalii Maliszewskiej, po sztafecie i awansie indywidualnym dwie rzeczy współgrały, ale mało optymistycznie. Jej mowa ciała i to, co mówiła. To znaczy, nie do końca to zabrzmiało optymistycznie, bo Natalia stwierdziła z pełną świadomością, że choć dała z siebie wszystko, nie miało to spektakularnych efektów. Widać było wyraźnie, że jest tym trochę zaniepokojona. Panią to też niepokoi?

- Nie chciałabym używać słowa "niepokoi". Proszę pamiętać, że Natalia ma za sobą bardzo traumatyczne przeżycia sprzed czterech lat i myślę, że dla niej to też jest bardzo trudne. Czyli ta świadomość, jaką drogę musiała pokonać, żeby tutaj być, bo jeszcze cztery lata temu po igrzyskach olimpijskich mówiła, że już nigdy nie założy łyżew. Więc to są trudne momenty i widać było rzeczywiście u Natalii emocje, ale myślę, że ona po prostu bała się pierwszego biegu.

- Ma go za sobą, ma awans do ćwierćfinału i teraz powinna się na tym skupić. Myślę, że potrzebuje chwilę, żeby troszeczkę ochłonąć, ale ja bardzo mocno wierzę w to, że w czwartek będzie dobrze. Myślę, że będzie tą Natalią, którą znamy, czyli waleczną, zadziorną i też taką, która niejednokrotnie podkreśla, że czasami jak forma fizyczna była słabsza, to jest zawodniczką startową i da z siebie wszystko.

A co z kolei powiemy o Michale? 22-latek to zupełne przeciwieństwo. Przyszedł do nas tak naładowany, że przez chwilę wręcz zacząłem się zastanawiać, czy nie doszło do korekty w wynikach. Pozytywnie usposobiony i nastawiony, nakręcony na ten swój start indywidualny. Jak w jego przypadku pani patrzy?

- To jest właśnie młodzież. Michał ma 22 lata, jest fantastycznym zawodnikiem, ale też bardzo świadomym. Bardzo pewnym tego, że jego ciężka praca zaprocentuje i on o tym głośno mówi. To są jego drugie igrzyska. Tak naprawdę nie ma tutaj nic do stracenia. Wie, że przed sobą jeszcze ma co najmniej dziesięć, a może i więcej lat kariery. I powtarza, że urodził się po to, żeby jeździć na łyżwach, w jego życiu łyżwy równoznaczne są z tym, jak nauczył się chodzić. A więc jego optymizm na pewno się przekłada. Mamy świeży przykład Kacpra Tomasiaka, też w podobnym wieku, a nawet młodszy. Myślę, że młodzież ma troszeczkę inne podejście, bo nie do końca też wie, z czym wiąże się taki sukces.

- Dlatego właśnie w przeciwieństwie do doświadczonej Natalii, a różni ich prawie 10 lat, na pewno pokazuje inne podejście do startu, inny poziom koncentracji, ale też każdy jest inny. Każdy zawodnik inaczej przeżywa swoje starty i inaczej się denerwuje. Ja dzisiaj na przykład miałam taki ścisk w żołądku, jakbym sama za chwilę wchodziła na taflę lodową. Po prostu startowe emocje bardzo mi się udzieliły i na początku też nie potrafiłam sobie z tym poradzić, chociaż jestem tutaj zupełnie w innej roli. Jestem jako ekspertka z ekipą Eurosportu i celebruję te igrzyska inaczej, a mimo to tak zareagowałam. Niemniej bardzo się cieszę z tego, że mogę tu być i duchem wspierać naszą kadrę.

Gabriela Topolska, olimpijska debiutantka, bardzo nastawia się na dwa dystanse, na których czuje się najpewniej. Mówi, że 1000 metrów w sumie najbardziej jej odpowiada, natomiast najlepsze wyniki notuje na 1500 m. Myślę sobie, że pewnie w idealnym świecie nie powinno być tak, że eliminacje na 500 metrów na igrzyskach były jednocześnie jej pierwszym startem na tym dystansie w sezonie.

- Gabrysia wykonała bardzo dużą pracę, żeby być na igrzyskach olimpijskich. Cztery lata temu w bezpośredniej rywalizacji o wyjazd, zanotowała poważny upadek i na igrzyskach się nie pojawiła. Potem jeszcze były jakieś problemy covidowe, więc tak naprawdę przeszła też długą drogę, żeby zadebiutować. Sama mówiła o tym, że bardzo ciężko trenowała i w ostatnich latach też była w dobrej dyspozycji, tylko nie potrafiła tego wykorzystać. Wręcz, cytując jeden z jej wywiadów, mówiła, że ona bardzo lubi trenować, ale nie lubi startować. I to jest ciekawe, że są zawodnicy, którzy lepiej się czują na treningu, a na zawodach nie potrafią tego przełożyć.

- Ja byłam taką zawodniczką, że czasami nie musiałam jakiegoś treningu wykonać jak moje koleżanki z klubu czy z kadry, a wiedziałam, że na zawodach i tak mi tego nie zabraknie. Po prostu czułam się na zawodach tak, że wchodziłam w zupełnie inny tryb i potrafiłam czasami swoje nawet niedociągnięcia jakoś zamaskować doświadczeniem i techniką. Wierzę, że Gabrysia nie tylko na 1000 metrów, ale właśnie na tym wspomnianym 1500 m pojedzie bardzo dobrze, bo początek sezonu w jej wykonaniu był fenomenalny. Rozpoczęła od dwóch piątych miejsc w finałach A, gdzie awansować do finału na 1500 metrów jest niezwykle trudno, bo tam zaczyna się tak naprawdę od biegów eliminacyjnych. A potem, już żeby wejść do fazy pucharowej, są trzy półfinały, a z każdego tylko pierwsza i druga zawodniczka wchodzą do finału i jedna z trzecim czasem. Więc wykonała tytaniczną pracę i wierzę, że na swoich koronnych dystansach będzie chciała pokazać co potrafi.

I na koniec - bez nadmiernego dmuchania w balonik, na co wiele osób zwraca uwagę. Wypadkowa pragmatyzmu i realizmu podpowiada pani, że gdzie polscy short trakowcy mają największe szanse?

- Bardzo wierzę w to, że nasi zawodnicy jeszcze będą potrafili nas zaskoczyć. A przykładem, że to możliwe, są Belgowie. Jakbym miała powiedzieć przed przyjściem do hali, że Belgowie będą w stanie wywalczyć brązowy medal, to nie podpisałabym się pod tym. A taki jest właśnie short track i ja wierzę w to, że już na etapie ćwierćfinałów, gdzie każdy z zawodników może zdobyć medal, wszystko może się wydarzyć. I to jest piękno short tracku. Chciałabym, żeby ten sen się spełnił. A patrząc szerzej, szans upatruję u naszych łyżwiarzy szybkich. Bardzo bym chciała, żeby w ciągu najbliższych kilku dni wpadło nam kilka krążków.

Rozmawiał w Mediolanie - Artur Gac

Aida Bella Tomasz Jastrzebowski East News

Michał Niewiński (z prawej) ROBERT GHEMENT EPA

Natalia Maliszewska IMAGO/Andre Weening Newspix.pl

InteriaSport.pl INTERIA.TV