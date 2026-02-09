Karolina, jak twoje wrażenia po tym występie?

Karolina Bosiek: - To był dla mnie niestety ciężki start. Od początku nie ułożyło się tak, jak powinno. Brakowało iskry w nogach. Niestety taki jest sport, szkoda że to akurat na tym moim jedynym starcie na igrzyskach. Jednak muszę przyjąć to na klatę.

Planowałaś rozpocząć w takim tempie, czy trochę za mocno ruszyłaś, co później miało przełożenie na cały bieg?

- Założenie było, że rozpocznę szybciej. Niestety wszystko nie tak się ułożyło. To, że brakuje mi iskry w nogach, czułam już od treningu. W ostatnich dniach tutaj nie czułam się sobą, ale mimo wszystko starałam się przygotować jak najlepiej i do końca wierzyłam, że wszystko fajnie się odwróci.

A jeśli chodzi o całą dyspozycję, którą budowałaś pod ten start - masz wrażenie, że przyszła może za wcześnie i nie wstrzeliłaś się z nią w najważniejszy moment?

- Mam już w głowie cały obraz przygotowań, najlepiej się czułam w sezonie przygotowawczym, gdzie wytrzymałości i treningu było znacznie więcej. To na pewnie też pewien wniosek na przyszłość. Sezon przygotowawczy był bardzo dobry, początek i pierwsze starty w Inzell też bardzo zaskakujące. Później gdzieś to wszystko uciekło i tutaj trzeba sobie zadać pytanie o to, co się stało. Myślę, że na chłodno będę miała czas, żeby to wszystko sobie poukładać.

Fenomenalne Holenderki, czyli Jutta Leerdam i Femke Kok, które zgarnęły złoty i srebrny medal, zaprezentowały przed wypełnioną głównie holenderskimi kibicami halą niesamowity, niebotyczny poziom. Obie biły rekordy olimpijskie na 1000 m.

- Niesamowity poziom! Wiedziałam, że tutaj Jutta i Femke będą w niezwykłej dyspozycji. Chociaż nie spodziewałam się, że będą to takie czasy na tym lodzie. Tak naprawdę cała pierwsza "15" zaprezentowała bardzo mocne czasy.

Masz 25 lat, więc ten szczyt formy dla panczenistek jeszcze przed tobą. To także motywacja na okres najbliższego czterolecia?

- Trzecie igrzyska... Bardzo szybko ten czas zleciał. Myślę, że przede mną ostatni dzwonek, żeby wszystko sobie przemyśleć i ułożyć plan na siebie, bo czas ucieka. Niby wciąż młoda, ale jednak czas goni. Myślę, że na chłodno trzeba wyciągnąć wnioski.

A motywacja jest?

- Jak zawsze była, tak i jest. Wiadomo, czasami w cięższych momentach tego brakuje, ale zawsze daję z siebie wszystko.

W ile wierzysz medali swoich kolegów i koleżanek z kadry?

- Nie będę tutaj pompować balonika. Wierzę, że te medale są w zasięgu ręki. Będę mocno kibicować z trybun. Na pewno wiem, że jeśli wykonają swoje zadania, takie jak do tej pory, to są w stanie sięgnąć po medale. Jednak trzeba zaznaczyć, że to są igrzyska, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Niemniej są w bardzo dobrej formie. Życzę im, by cieszyli się ze startów, a wtedy będzie bardzo dobrze.

Przy tym wszystkim na pewno był to dla ciebie fantastyczny dzień, olimpijska sceneria, publiczność niebywała. Jak to wszystko odbierasz?

- Na pewno jestem z tego dumna, spełniło się jedno z moich marzeń, bowiem z trybun mogli mnie zobaczyć moi rodzice i brat.

