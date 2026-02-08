Cios Norwega tuż przed metą, Rosjanin walczył o medal. Polacy tylko tłem

Za nami już oba skeletony w biegach narciarskich na igrzyskach olimpijskich Milano-Cortina 2026. W sobotę w biegu łączonym 10+10 kilometrów pobiegły panie, medale wywalczył dwie Szwedki (dublet) i Norweżka, a więcej o tamtej rywalizacji można przeczytać pod tym linkiem. W niedzielę o godzinie 12:30 przyszedł czas na panów. W stawce znajdowali się Dominik Bury i Sebastian Bryja.

Szybko zarysowała się przewaga Norwegów, w czołówce znajdowali się Martin Loewstroem Nyenget, Johannes Hoesflot Klaebo, Mattis Stenshagen i Harald Oestberg Amundsen. Mieszali się między nimi niezwykle aktywny Francuz Hugo Lapalus oraz Rosjanin Sawielij Korostielow, startujący na IO jako sportowiec neutralny. Co z "Biało-Czerwonymi"? Po pięciu kilometrach Dominik Bury był 37., Sebastian Bryja 50.

W dalszej części biegu doszło do przetasowań. Z głównej grupy wypadł Amundsen, stanowili ją już tylko Nyenget, Klaebo, Korostielow, Lapalus i kolejny Francuz, Mathis Desloges. Z kolei nasi rodacy plasowali się w 4. i 5. dziesiątce.

Na ostatnie okrążenie najlepsza piątka wjechała w zasadzie razem. Zapowiadała się niezwykle zacięta końcówka. W najgorszej sytuacji był Korostielow, nie dawał rady przesunąć się z 5. pozycji.

O złotym medalu zadecydował podbieg przed stadionem. Klaebo przyspieszył jakby był z innego świata, wszyscy inni pozostali w tyle. Stało się jasne, że pozostaje już tylko ekscytacja walką o srebro. To wywalczył Desloges. Brązowy krążek dla Nyengeta.

Jakie pozycje dla Polaków? Bury po raz kolejny pokazał, że lepiej czuje się w "łyżwie" i finiszował jako 32. ze stratą niemal 3 minut do zwycięzcy, a Bryja był ostatecznie 47. (niemal 5 minut straty).

Skiathlon panów 10+10 km, wyniki:

1. Johannes Hoesflot Klaebo - 46:11.0 s

2. Mathis Desloges +2.0

3. Martin Loewstroem Nyenget +3.1

4. Sawielij Korostielow +3.6

5. Hugo Lapalus +4.3

32. Dominik Bury +2:54.7

47. Sebastian Bryja +4:54.6

Johannes Hoesflot Klaebo JONATHAN NACKSTRAND AFP

Dominik Bury JONATHAN NACKSTRAND AFP

