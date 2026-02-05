Natalia Maliszewska od lat jest jedną z najjaśniejszych postaci polskiego short tracku i regularnie potwierdza swoją klasę na międzynarodowych arenach. Zawodniczka z Białegostoku należy do ścisłej światowej czołówki na dystansie 500 metrów, a jej nazwisko od dawna kojarzone jest z medalami najważniejszych imprez. W swoim dorobku ma krążki mistrzostw świata i Europy, wielokrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata i niejednokrotnie udowadniała, że potrafi rywalizować jak równa z równą z najlepszymi sprinterkami globu. Dla wielu ekspertów od lat pozostaje jedną z największych medalowych nadziei Polski w zimowych dyscyplinach.

Choć jej gablota z trofeami pęka w szwach, wciąż brakuje w niej jednego, wyjątkowego medalu - tego olimpijskiego. To właśnie igrzyska były dla Maliszewskiej najbardziej bolesnym rozdziałem kariery. Dwa poprzednie starty kończyły się ogromnym niedosytem, a nawet dramatem, który na długo pozostawił sportowy żal. Zamiast spełnienia marzeń, Polce towarzyszyło poczucie niesprawiedliwości i pecha, na który nie miała żadnego wpływu.

Najbardziej dotkliwe wspomnienia wiążą się z igrzyskami w Pekinie w 2022 roku. Maliszewska jechała tam jako jedna z faworytek do medalu na 500 metrów, jednak pozytywny test na koronawirusa i chaos organizacyjny sprawiły, że została zamknięta w izolacji i nie dopuszczono jej do startu w koronnej konkurencji. Późniejszy występ na 1000 metrów również zakończył się niefortunnie - upadek w ćwierćfinale przekreślił szanse na dobry wynik. Ostatecznie wróciła z Chin jedynie z szóstym miejscem w sztafecie, co było dalekie od jej ambicji.

Natalia Maliszewska gotowa na igrzyska. Chce odczarować złą passę

Teraz, przed trzecimi igrzyskami w karierze, Maliszewska chce przede wszystkim odczarować złą passę. XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo mają być dla niej nowym otwarciem. "Chciałabym, żeby igrzyska olimpijskie wreszcie były dla mnie prawdziwe. Wystarczy, że wystartuję bez żadnych dodatkowych dram. Chcę zrobić wszystko, co mogę" - podkreślała, cytowała przez PAP.

Jej głównym celem pozostaje dystans 500 metrów, a kibice liczą także na sukces w sztafecie mieszanej, która niedawno sięgnęła po srebro mistrzostw Europy. Czy tym razem los wreszcie się do niej uśmiechnie? Przekonamy się już w nadchodzących dniach.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczną się 6 lutego i potrwają aż do 22 lutego. Poczynania polskich sportowców we Włoszech śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii.

Natalia Maliszewska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Natalia Maliszewska MANAN VATSYAYANA AFP

Natalia Maliszewska AFP

Natalia Maliszewska: Przed każdymi igrzyskami mówiłam, że jadę po medal, ale chyba nie byłam na to gotowa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport