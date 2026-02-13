Casa Polonia - miejsce, które łączy

Dom Polski - Casa Polonia, to innowatorski projekt Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który podąża po Włoszech za polskimi olimpijczykami. A i oni nie pozostają dłużni, bo z wielką przyjemnością odwiedzają kolejne jego lokalizacje.

Pierwszy przystanek Casa Polonia miała w Livigno, w trakcie startów snowboardzistów. Okazał się on sukcesem - miasteczko odwiedziły tłumy kibiców oraz - po zakończeniu rywalizacji - nasi snowboardziści.

Kolejnym punktem podróży po olimpijskiej Italii był Mediolan - tu Dom Polski stacjonował w dniach 10-12 lutego. I znów: muzeum z medalami polskich olimpijczyków - w tym z tym pierwszym zimowym, historycznym - centrum prasowe, namiot ze smakami województwa lubelskiego, strefa kibica ze stanowiskiem lubelskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wszystkie atrakcje przygotowane przez organizatorów - cieszyły się wielkim powodzeniem. Furorę robi barszcz czerwony i oczywiście… pierogi. O tych ostatnich wiele się mówi nie tylko pod kątem kulinarnym.

Do Mediolanu przyjechali także wszyscy partnerzy biznesowi Casa Polonia. Mieli okazję spotkać się z członkami Olimpijskiej Reprezentacji Polski (łyżwiarze figurowi, a także łyżwiarze szybcy toru krótkiego i długiego), którzy z wielką ochotą - także w stolicy Włoch - odwiedzali miejsce, które przecież zostało stworzone z myślą o nich. Dom Polski w Mediolanie odwiedził także Czesław Lang - attaché olimpijski naszej biało-czerwonej reprezentacji, a niektóre nasze olimpijki wykazały się - poza sportowym - wielkim talentem muzycznym.

I tak skończyła się przygoda Casa Polonia w Mediolanie. To już historia, ale zarówno jak i Livigno - zostaną one w pamięci na długo.

Nadszedł czas na kolejny przystanek olimpijski. Teraz cała ekipa przenosi się do Predazzo, gdzie będzie gościć aż pięć dni (14-18 lutego). Tam, poza wszystkimi atrakcjami, które dostępne są na co dzień, kibice i dziennikarze będą mogli się spotkać naszym pierwszym i jak do tej pory jedynym medalistą ZIO 2026 - skoczkiem narciarskim Kacprem Tomasiakiem. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy do Predazzo.

Dziękujemy Partnerom Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Lublina za obecność i zaangażowanie na każdym etapie projektu. Wasze wsparcie ma realny wpływ na tworzenie silnej marki Casa Polonia oraz promocję Team PL na arenie międzynarodowej. Więcej o naszych Partnerach na: https://dompolski.pkol.pl/

Razem tworzymy coś więcej niż wydarzenie - tworzymy społeczność.

