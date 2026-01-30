Partner merytoryczny: Eleven Sports

Była ofiarą decyzji Małysza i spółki. Olimpijka przybyła na ślubowanie. I mówi otwarcie

Artur Gac

Artur Gac

- Jestem przede wszystkim szczęściarą, bo mam wspaniałych rodziców. I wspaniałego trenera. Oni wszyscy bardzo, bardzo mnie wspierali w tym czasie. Myślę, że nam obu, mnie i Nikoli, przez nieprawną decyzję została wyrządzona krzywda. Więc jest mi przykro, że musiała mierzyć się z takimi emocjami - mówi Aniela Sawicka, która po medialnej burzy naprawczą decyzją PZN i PKOl została ogłoszona olimpijką w narciarstwie alpejskim.

Po lewej stronie kobieta w sportowej odzieży i kurtce z napisem Polska rozmawia z elegancko ubranym mężczyzną w garniturze wewnątrz nowoczesnego budynku. Po prawej kobieta w sportowym staniku i spodenkach wykonuje ćwiczenia siłowe w domowej siłowni.
Aniela Sawicka podczas ślubowania w PKOl spotkała się z prezesem PZN Adamem Małyszem, który przyznał się do błędu i przeprosiłArtur Gac / Instagram/@anielasawickaPUSTE
Artur Gac, Interia: Te wydarzenia, których w ostatnich dniach byliśmy świadkami, a ty byłaś w ich epicentrum, były czymś takim, czego nie życzyłabyś największemu wrogowi?

Aniela Sawicka: - Zdecydowanie. Myślę, że takie wydarzenia nie powinny się odbijać na sportowcach, bo to są bardzo ciężkie emocje, których nikomu nie życzę.

Jak sobie z nimi dawałaś radę? Jak sobie poradzić w takiej ekstremalnej sytuacji?

- Jestem przede wszystkim szczęściarą, bo mam wspaniałych rodziców. I wspaniałego trenera. Oni wszyscy bardzo, bardzo mnie wspierali w tym czasie. Dzięki temu, że byłam w dużym stopniu odcięta od mediów, byłam w stanie się uspokoić i zadebiutować w Pucharze Świata.

Potrzebowałaś dodatkowej pomocy? Wsparcia psychologa?

- Cały czas współpracuję z psychologiem, trwa to od paru lat. Myślę, że też dzięki temu to wszystko, co wykonujemy przez ostatnie lata, zaowocowało tym, że zabrakło mi 40 setnych do czołowej "30".

    W całej tej sytuacji miałaś kontakt z Nikolą Komorowską?

    - Nie, podczas tej historii z Nikolą nie kontaktowałyśmy się. Znamy się, środowisko narciarskie nie jest duże. Myślę, że każdej z nas, przez nieprawną decyzję, została wyrządzona krzywda. Więc jest mi przykro, że musiała mierzyć się z takimi emocjami.
    Aniela Sawicka na pytanie Interii

    Rzeczywiście, w tych okolicznościach start w Szpindlerowym Młynie był udany.

    - Jestem bardzo szczęśliwa, bo był to mój debiut w Pucharze Świata. A ta niewielka strata rozbudziła mój apetyt na więcej i dobry start na igrzyskach.

    Jak definiujesz ten cel na igrzyska?

    - Miejscowo jest zdefiniowany, ale przez ostatnie dni skupiam się i chciałabym, żeby to był jak najbardziej jakościowy start. Mój najlepszy przejazd w życiu.

    Czyli miejscowo jak?

    - Na pewno to jest pierwsza "30". Aspiruję wyżej, ale zameldowanie się przynajmniej w tej stawce będzie dobrym wynikiem.

    Slalom to trudna specjalizacja, w której trzeba wypośrodkować ryzyko z walką, a jednocześnie nie popełnić większego błędu, by dać sobie szansę w drugim przejeździe.

    - Zdecydowanie tak. Trzeba bardzo uspokajać głowę, trzeba skupiać się na tym, co ma się do zrobienia w danym czasie. Oba przejazdy są bardzo istotne, więc też po pierwszym nie można za bardzo się zdekoncentrować. Głowa jest w tym sporcie bardzo istotna, bo tutaj wiele się dzieje.

    Jak będziesz wypełniała swój czas do momentu startu?

    - Tak naprawdę do wioski olimpijskiej przyjadę dopiero 15 lutego. Do tego czasu będę trenowała we Włoszech, niedaleko Cortiny d'Ampezzo i startowała jeszcze w Pucharze Europy. A wyciszam się książkami, mam swoje różne rutyny, które wykonuję wieczorem, przed startem. Jeśli potrzebuję odmóżdżenia, to sięgam przede wszystkim po kryminały. A jeśli mam fazę na rozwój, to wtedy z rozwoju osobistego. Jednak w sezonie dominują zdecydowanie kryminały.

      Nasłuchiwałaś doniesień z wczorajszego spotkania w Ministerstwie Sportu i Turystyki?

      - Nie. Z tej racji, że jestem już zupełnie odcięta od mediów i skupiam się na starcie. Nie mam pojęcia, co teraz dzieje się wokół.

      - Nie są to słowa miłe i wiadomo, że człowiekowi słysząc coś takiego jest przykro. Jednak nie mam wpływu na to, co ktoś inny mówi. Dlatego staram się na tym nie koncentrować i po prostu skupić się na tym, by moja praca była wykonana dobrze.

      Rozmawiał i notował Artur Gac, Centrum Olimpijskie

      Dwójka sportowców ubranych w biało-czerwone kurtki z napisem 'Polska' rozmawia z mężczyzną w garniturze w nowoczesnym, przeszklonym budynku. Kobieta trzyma torbę z napisem 'We Are One Team'. W tle kilka osób i widok za oknem na zimowy krajobraz.
      Aniela Sawicka miała okazję spojrzeć Adamowi Małyszowi, prezesowi PZN, prosto w oczyArtur GacPUSTE
      Narciarka w intensywnym skręcie podczas slalomu, ubraną w czerwono-biały strój startowy z numerem 56, kask i gogle, przejeżdża pomiędzy niebieskimi i zielonymi tyczkami na zaśnieżonym stoku.
      Aniela SawickaMaciek JonekReporter
