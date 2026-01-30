Artur Gac, Interia: Te wydarzenia, których w ostatnich dniach byliśmy świadkami, a ty byłaś w ich epicentrum, były czymś takim, czego nie życzyłabyś największemu wrogowi?

Aniela Sawicka: - Zdecydowanie. Myślę, że takie wydarzenia nie powinny się odbijać na sportowcach, bo to są bardzo ciężkie emocje, których nikomu nie życzę.

Jak sobie z nimi dawałaś radę? Jak sobie poradzić w takiej ekstremalnej sytuacji?

- Jestem przede wszystkim szczęściarą, bo mam wspaniałych rodziców. I wspaniałego trenera. Oni wszyscy bardzo, bardzo mnie wspierali w tym czasie. Dzięki temu, że byłam w dużym stopniu odcięta od mediów, byłam w stanie się uspokoić i zadebiutować w Pucharze Świata.

Potrzebowałaś dodatkowej pomocy? Wsparcia psychologa?

- Cały czas współpracuję z psychologiem, trwa to od paru lat. Myślę, że też dzięki temu to wszystko, co wykonujemy przez ostatnie lata, zaowocowało tym, że zabrakło mi 40 setnych do czołowej "30".

W całej tej sytuacji miałaś kontakt z Nikolą Komorowską?

- Nie, podczas tej historii z Nikolą nie kontaktowałyśmy się. Znamy się, środowisko narciarskie nie jest duże. Myślę, że każdej z nas, przez nieprawną decyzję, została wyrządzona krzywda. Więc jest mi przykro, że musiała mierzyć się z takimi emocjami.

Rzeczywiście, w tych okolicznościach start w Szpindlerowym Młynie był udany.

- Jestem bardzo szczęśliwa, bo był to mój debiut w Pucharze Świata. A ta niewielka strata rozbudziła mój apetyt na więcej i dobry start na igrzyskach.

Jak definiujesz ten cel na igrzyska?

- Miejscowo jest zdefiniowany, ale przez ostatnie dni skupiam się i chciałabym, żeby to był jak najbardziej jakościowy start. Mój najlepszy przejazd w życiu.

Czyli miejscowo jak?

- Na pewno to jest pierwsza "30". Aspiruję wyżej, ale zameldowanie się przynajmniej w tej stawce będzie dobrym wynikiem.

Slalom to trudna specjalizacja, w której trzeba wypośrodkować ryzyko z walką, a jednocześnie nie popełnić większego błędu, by dać sobie szansę w drugim przejeździe.

- Zdecydowanie tak. Trzeba bardzo uspokajać głowę, trzeba skupiać się na tym, co ma się do zrobienia w danym czasie. Oba przejazdy są bardzo istotne, więc też po pierwszym nie można za bardzo się zdekoncentrować. Głowa jest w tym sporcie bardzo istotna, bo tutaj wiele się dzieje.

Jak będziesz wypełniała swój czas do momentu startu?

- Tak naprawdę do wioski olimpijskiej przyjadę dopiero 15 lutego. Do tego czasu będę trenowała we Włoszech, niedaleko Cortiny d'Ampezzo i startowała jeszcze w Pucharze Europy. A wyciszam się książkami, mam swoje różne rutyny, które wykonuję wieczorem, przed startem. Jeśli potrzebuję odmóżdżenia, to sięgam przede wszystkim po kryminały. A jeśli mam fazę na rozwój, to wtedy z rozwoju osobistego. Jednak w sezonie dominują zdecydowanie kryminały.

Nasłuchiwałaś doniesień z wczorajszego spotkania w Ministerstwie Sportu i Turystyki?

- Nie. Z tej racji, że jestem już zupełnie odcięta od mediów i skupiam się na starcie. Nie mam pojęcia, co teraz dzieje się wokół.

- Nie są to słowa miłe i wiadomo, że człowiekowi słysząc coś takiego jest przykro. Jednak nie mam wpływu na to, co ktoś inny mówi. Dlatego staram się na tym nie koncentrować i po prostu skupić się na tym, by moja praca była wykonana dobrze.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Centrum Olimpijskie

