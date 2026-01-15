Burza ws. liderki polskiej kadry. Stanowcza reakcja PZN i poważne ostrzeżenie

"RAZEM DLA ELIZY! PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY" - czytamy w zbiórce, która ma pomóc Elizie Ruckiej-Michałek w przygotowaniach do igrzysk rozpoczynających się na początku lutego.

W ostatnich godzinach głośno zrobiło się o 26-latce i o jej problemach finansowych, które mogą pogrzebać nadzieje na dobry wynik podczas imprezy. Zawodniczka, która w ostatnim dniu starego roku zajęła 6. miejsce w zawodach Tour de Ski w biegu na 5 km techniką klasyczną, potrzebuje jeszcze ok. 30 tysięcy złotych - jak czytamy w opisie zorganizowanej zbiórki.

Niedługo po tym, jak sprawa została nagłośniona, nadeszło stanowisko Polskiego Związku Narciarskiego, który nie tylko rzucił nowe światło na sytuacje, ale także w dość dosadny sposób przestrzegł Rucką-Michałek.

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami, w tym w mediach społecznościowych oraz w ramach zbiórki środków finansowych dla Elizy Ruckiej-Michałek pod nazwą "RAZEM DLA ELIZY", Polski Związek Narciarski przedstawia poniższe stanowisko w celu doprecyzowania stanu faktycznego. Zawodniczka Eliza Rucka-Michałek nie została powołana do Kadry Olimpijskiej w maju 2025 roku z uwagi na niespełnienie wytycznych Polskiego Związku Narciarskiego na sezon 2025/2026. Dodatkowo, w tym okresie kwestia jej zdolności sportowej nie była w pełni uregulowana - czytamy w oświadczeniu.

PZN utrzymuje, że w dalszym ciągu zawodniczka, jak i jej mąż - Mikołaj Michałek - byli w tym czasie objęci wsparciem PZN, a związek miał także wystosować do ministerstwa wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla zawodniczki, jej męża oraz trenera.

Co więcej, po spełnieniu dodatkowych kryteriów, w końcówce września ubiegłego roku, zawodniczka miała zostać powołana na pełnych prawach do Kadry Narodowej Seniorów A Mix w biegach narciarskich. To z kolei pozwolić miało zapewnić "kompleksowe wsparcie obejmujące m.in. sprzęt sportowy, udział w zawodach, opiekę sztabu szkoleniowego i serwisowego, dostęp do odżywek i suplementów, opiekę medyczną i psychologiczną oraz odzież sportową".

Pomimo tego, Eliza Rucka-Michałek "podjęła decyzję o kontynuowaniu przygotowań sportowych w formie zindywidualizowanej", na co zgodę mieli wyrazić trener kadry Mariusz Hluchnik oraz ówczesny menedżer dyscypliny, a obecnie dyrektor sportowy - Kamil Fundanicz - jak przekonuje PZN.

- Polski Związek Narciarski podkreśla, że przedstawianie działalności Związku w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, w tym w kontekście zbiórek publicznych i komunikacji w mediach społecznościowych, może stanowić naruszenie postanowień obowiązujących umów zawodniczych - czytamy w ostatnim akapicie oświadczenia.

