Burza ws. liderki polskiej kadry. Stanowcza reakcja PZN i poważne ostrzeżenie

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Za niecały miesiąc startują Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina, jednak sytuacja u wielu zawodników jest znacznie gorsza, niż mogłoby się wydawać. Głośno zrobiło się o Elizie Ruckiej-Michałek, która poprzez zbiórkę zbiera fundusze na ostatni obóz przygotowawczy przed IO. Po tym, jak sprawa została nagłośniona, nadeszło stanowisko Polskiego Związku Narciarskiego, które rzuca nowe światło na tę kwestię i ostrzega zawodniczkę.

Biegaczka narciarska w czerwonym stroju reprezentacji Polski, w trakcie wyścigu na trasie narciarskiej, otoczona śniegiem oraz kolorowymi znacznikami na trasie.
Eliza Rucka-MichałekPierre TeyssotAFP
"RAZEM DLA ELIZY! PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY" - czytamy w zbiórce, która ma pomóc Elizie Ruckiej-Michałek w przygotowaniach do igrzysk rozpoczynających się na początku lutego.

W ostatnich godzinach głośno zrobiło się o 26-latce i o jej problemach finansowych, które mogą pogrzebać nadzieje na dobry wynik podczas imprezy. Zawodniczka, która w ostatnim dniu starego roku zajęła 6. miejsce w zawodach Tour de Ski w biegu na 5 km techniką klasyczną, potrzebuje jeszcze ok. 30 tysięcy złotych - jak czytamy w opisie zorganizowanej zbiórki.

Niedługo po tym, jak sprawa została nagłośniona, nadeszło stanowisko Polskiego Związku Narciarskiego, który nie tylko rzucił nowe światło na sytuacje, ale także w dość dosadny sposób przestrzegł Rucką-Michałek.

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami, w tym w mediach społecznościowych oraz w ramach zbiórki środków finansowych dla Elizy Ruckiej-Michałek pod nazwą "RAZEM DLA ELIZY", Polski Związek Narciarski przedstawia poniższe stanowisko w celu doprecyzowania stanu faktycznego. Zawodniczka Eliza Rucka-Michałek nie została powołana do Kadry Olimpijskiej w maju 2025 roku z uwagi na niespełnienie wytycznych Polskiego Związku Narciarskiego na sezon 2025/2026. Dodatkowo, w tym okresie kwestia jej zdolności sportowej nie była w pełni uregulowana - czytamy w oświadczeniu.

PZN utrzymuje, że w dalszym ciągu zawodniczka, jak i jej mąż - Mikołaj Michałek - byli w tym czasie objęci wsparciem PZN, a związek miał także wystosować do ministerstwa wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla zawodniczki, jej męża oraz trenera.

Co więcej, po spełnieniu dodatkowych kryteriów, w końcówce września ubiegłego roku, zawodniczka miała zostać powołana na pełnych prawach do Kadry Narodowej Seniorów A Mix w biegach narciarskich. To z kolei pozwolić miało zapewnić "kompleksowe wsparcie obejmujące m.in. sprzęt sportowy, udział w zawodach, opiekę sztabu szkoleniowego i serwisowego, dostęp do odżywek i suplementów, opiekę medyczną i psychologiczną oraz odzież sportową".

Pomimo tego, Eliza Rucka-Michałek "podjęła decyzję o kontynuowaniu przygotowań sportowych w formie zindywidualizowanej", na co zgodę mieli wyrazić trener kadry Mariusz Hluchnik oraz ówczesny menedżer dyscypliny, a obecnie dyrektor sportowy - Kamil Fundanicz - jak przekonuje PZN.

- Polski Związek Narciarski podkreśla, że przedstawianie działalności Związku w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, w tym w kontekście zbiórek publicznych i komunikacji w mediach społecznościowych, może stanowić naruszenie postanowień obowiązujących umów zawodniczych - czytamy w ostatnim akapicie oświadczenia.

Eliza Rucka-Michałek w 2019 roku, a w ramce akacja medyczna z 2020 roku
Zawodnik reprezentujący Polskę w narciarstwie biegowym podczas wyścigu, w tle fragment trasy i zamazane sylwetki innych uczestników. W okrągłym powiększeniu widoczna grupa osób udzielająca pomocy leżącemu sportowcowi.
Eliza Rucka-Michałek w 2019 roku, a w ramce akacja medyczna z 2020 rokuSilas Stein/DPA/AFP/Instagram/eliza_ruckaINTERIA.PL
Zawodniczka w stroju narciarskim i opasce na głowie bierze udział w zawodach sportowych na śniegu. W oddali widoczna rozmyta sceneria, skupiająca uwagę na sportowcu.
Eliza Rucka-MichałekTHORE/BILDBYRÅN/ShutterstockEast News

