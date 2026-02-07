Burza wokół strojów reprezentacji Polski. "Napisze pan to?". Wytoczone działa

25 października 2023 roku. To wówczas Polski Komitet Olimpijski pod przewodnictwem Radosława Piesiewicza ogłosił, że umowę sponsorską z komitetem podpisał adidas, stając się oficjalnym sponsorem Polskiej Kolekcji Olimpijskiej.

Piesiewicz "kontruje". Gorąco przy pytaniu Interii w Mediolanie

Na tą okoliczność w Warszawie odbyła się specjalnie zwołana konferencja prasowa. - Dzięki współpracy z adidas polscy olimpijczycy od Paryża 2024, aż do Los Angeles 2028 będą występować w strojach tej marki na wszystkich sportowych wydarzeniach rangi olimpijskiej, na które Polski Komitet Olimpijski będzie wysyłał reprezentację. Dodam tylko, że poza Igrzyskami Olimpijskimi, Młodzieżowymi Igrzyskami Olimpijskimi są to także Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy - komunikował wówczas Piesiewicz (cyt. za olimpijski.pl).

PKOl nie schodzi z afiszy. Gorąco zrobiło się w ciągu ostatnich godzin, a emocje na nowo rozpaliła ceremonia otwarcia igrzysk, na której pokazali się polscy sportowcy. I, jak to bywa w takich sytuacjach, kwestia gustu sprawia, że jednym podobają się stroje polskiej kadry, ale mnóstwo jest też takich osób, dla których projekt pozostawia sporo do życzenia.

Oprócz tego pojawił się też dyskutowany wątek, czy dobrym wyborem jest postawienie na globalne, niemieckie przedsiębiorstwo odzieżowe oraz produkujące buty, czy lepiej było pozostać wiernym - i tutaj pada konkretna nazwa - polskiej marce 4F.

Dzisiaj Interia miała sposobność, przy okazji spotkania z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego z przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry (tematem były starania Polski o organizację igrzysk olimpijskich), skonfrontować z tym tematem Radosława Piesiewicza.

Nieoczekiwanie zrobiło się bardzo gorąco, choć sam sternik PKOl nie miał problemu z tym, aby wysłuchać pytania. I sygnalizował, że chce na nie odpowiedzieć. W końcu, reagując na niezręczną sytuację, postawił na swoim.

- Z 19 członków prezydium PKOl, 18 zagłosowało za firmą adidas. Firma adidas jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z kolei firma 4F pobierała wynagrodzenie, a nie była sponsorem. Doprecyzowując: Za ubrania dostarczone olimpijczykom przez poprzedniego dostawcę, polska firmę, PKOl musiał zapłacić. Napisze pan to? - upewnił się Piesiewicz. - Dziękuję, kropka - dodał.

Mimo że próbowano powstrzymać prezesa PKOl od odpowiedzi na to pytanie, okazało się, że była to tylko niewinna przygrywka do wpisu, który niedługo potem się ukazał. Na oficjalnym koncie Piesiewicza na portalu X. Jego reakcję sprokurował wpis rzecznika rządu Donalda Tuska, Adama Szłapki. Polityk napisał tak: "Polskie 4F ubiera kilka reprezentacji olimpijskich w Mediolanie. Polską reprezentację - niemiecki adidas. Taką decyzję podjął pan Piesiewicz, bliski współpracownik ludzi PiS. Komentarz zbędny".

W reakcji Piesiewicz popełnił obszerny wpis. Najpierw powtórzył to, co padło w jego odpowiedzi dla Interii, a w dalszej części dodał:

- Polska firma, o której Pan wspomina, ubierała, ale to PKOl musiał płacić za stroje - a nazywali się sponsorem. Bardzo proszę zweryfikować swoje informacje i nie wprowadzać Polaków w błąd. Bo to najzwyczajniej w świecie nie przystoi. A jeśli ma Pan dowody na swoje tezy, to proszę je przedstawić lub przestać kłamać - stwierdził szef PKOl.

Z Mediolanu - Artur Gac

Defilująca reprezentacja Polski PETER KNEFFEL / POOL PAP/EPA

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz MAJDANSKI ALEKSANDER Newspix.pl

Reprezentacja Polski w Mediolanie NEIL HALL EPA

