Burza wokół Polek na igrzyskach, a teraz takie słowa. Zaprzeczył skargom zawodniczek

Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz wcześniej zakładały, że sukcesem będzie dla nich zajęcie na igrzyskach siódmego miejsca. Szóste było ogromną niespodzianką też dla samych zawodniczek, ale zawdzięczały to m.in. świetnemu drugiemu przyjazdowi. Później postanowiły poskarżyć się na warunki, w jakich przyszło im przygotowywać się do zawodów. Wywołały prawdziwą burzę wokół Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

Burza wokół polskich zawodniczek. Piwkowska i Domowicz mówiły o problemach

"Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób uwierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią się ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył" - tłumaczyła w rozmowie z mediami Nikola Domowicz po zajęciu szóstego miejsca na igrzyskach w duecie z Dominiką Piwkowską.

O ich problemie od razu zrobiło się głośno. Mówiono głośno o tym, że podobne sanki kosztują około stu tysięcy złotych, a związek saneczkarski otrzymuje co roku całkiem spore dofinansowanie, które mogłoby zostać wykorzystane na rzecz zawodniczek.

Nieco inne zdanie o tej sprawie miał trener Domowicz i Piwkowskiej, Marek Skowroński. Jak tłumaczył, "informacje, jakie ukazały się w mediach, nie zawsze zgodne były z rzeczywistością, jaką przedstawiły zawodniczki". Postanowił odnieść się do sprawy dziewięcioletnich sanek.

"Zawodniczki rzeczywiście startowały na kilkuletnich sankach, ale to była wyłącznie moja decyzja, wynikająca ze względów szkoleniowych i technicznych. Wiek sanek w tym przypadku nie miał wpływu na osiągnięty wynik, bo nowe nie znaczy lepsze. Decyzję, że nie będziemy zmieniać sanek na nowe, podjąłem już na prawie rok przed igrzyskami, kiedy byłem o to pytany przez same zawodniczki, jak i związek. Nie wynikało to w żadnym przypadku z braku środków na sprzęt" - mówił w rozmowie z Interią Skowroński.

Dodał, że sanki za każdym razem muszą być odpowiednio przystosowywane pod zawodników i zazwyczaj robi się to w okresie wiosenno-letnim. Niestety, przed igrzyskami nie udało się przygotować dla nich nowego sprzętu, jak podał Skowroński.

Piwkowska i Domowicz na starych sankach? Komentator postanowił dodać kilka słów

Komentator Grzegorz Pajda w rozmowie ze Sport.pl twierdzi, że Piwkowska i Domowicz miały dostęp do nowego sprzętu, ale nie chciały z niego korzystać. "Wyszła sprawa naszych wspaniałych dziewcząt, które twierdziły, że kazano im jeździć na sankach 9-letnich, że nie miały sprzętu. Otóż kupiono im sprzęt. One mają supernowoczesne sanki, na których nie chcą jeździć (...) Powiedziały: To my jedziemy na starych" - mówił.

Dodał również, że były plany na to, by wybudować tor saneczkowy w Polsce, ale prace zostały przerwane przez Euro 2012. Mówił o tym, że taki tor mógłby być znakomitą inwestycją nie tylko sportową, ale również i turystyczną ze względu na oferowane ceny w zjazdach na sankach i bobslejach, które mogłyby kształtować się nawet w okolicach 100 euro.

Nawet rozpoczęto już wstępne prace ziemne w Krynicy. I niestety zdarzyło się coś takiego, jak przyznanie Polsce organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej. To wstrzymało sprawę. Nikt już o torze nie myślał, tylko chcieliśmy zawojować Europę piłką nożną, co się nam udało średnio. A potem temat toru nie wrócił

Ostatecznie tor nie powstał, ale jak twierdził komentator, nie jest on potrzebny do tego, by osiągać znakomite wyniki. Jako przykład podał Brytyjczyków, którzy również nie mają własnego toru, a mimo to osiągają w skeletonie i bobslejach znakomite wyniki (w tym mistrzostwo olimpijskie). Tam jednak kwestią są pieniądze i to, że Wielka Brytania chętnie wydaje je na sportowców i ich przygotowania, tym bardziej, że dyscypliny saneczkowe są mocno połączone z tamtejszym przygotowaniem wojskowym.

