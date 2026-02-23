Burza po tym, co padło na antenie TVP. Oficjalny komunikat trafił do sieci
Koniec zimowych igrzysk olimpijskich nie oznacza końca olimpijskich tematów. Wciąż wybrzmiewają bowiem echa wypowiedzi, które padły na antenie Telewizji Polskiej. A mowa o słowach, które na temat hokeja wypowiedział nasz były olimpijczyk w łyżwiarstwie szybkim Paweł Zygmunt. Na przedstawione przez niego tezy postanowił zareagować jeden z polskich klubów, wydając komunikat. - Słowa te są dla naszego środowiska krzywdzące, niesprawiedliwe i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości - czytamy w nim.
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Coritina A.D. 2026 już za nami. Tegoroczną imprezę czterolecia zwieńczyła niedziela ceremonia zamknięcia, którą Włosi zorganizowali w antycznym amfiteatrze w Weronie. Wciąż wybrzmiewają jednak echa tego, co działo się na sportowych arenach, a także w studiach telewizyjnych. Głośno jest między innymi o słowach, które padły na antenie Telewizji Polskiej.
A mowa o wypowiedzi, którą wygłosił nasz były olimpijczyk oraz wielokrotny mistrz kraju w łyżwiarstwie szybkim - Paweł Zygmunt, który zabrał głos w sprawie stanu hokeja w naszym kraju.
- Najważniejsze jest to, żeby odbudować historyczne miejsca, w których był hokej. W Krynicy nie mamy hokeja ekstraligowego od 12 lat. W Gdańsku, poprzez różnego rodzaju niesnaski, nie ma ekstraligi, gdzie jest Hala Oliwia. W Nowym Targu piłka nożna zaczyna zabijać hokej, gdzie jest przecież 19-krotny mistrz Polski. Sanok? Problemy. Tutaj z powrotem potrzebne jest dojście do regionalizacji, a nie tylko, żebyśmy myśleli o jednej dyscyplinie, piłce nożnej, która jak bomba atomowa zabija wszystko dookoła - stwierdził 53-latek.
Słowa o hokeju na antenie TVP. Jest odpowiedź z Nowego Targu
Ta przemowa nie pozostała bez echa. Zareagował bowiem na nią zarząd piłkarskiego NKP Podhale Nowy Targ, wydając oficjalny komunikat za pośrednictwem swojej strony internetowej, nie zgadzając się z tezą postawioną przez Pawła Zygmunta.
- Słowa te są dla naszego środowiska krzywdzące, niesprawiedliwe i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Piłka nożna w Nowym Targu nie jest i nigdy nie była zagrożeniem dla hokeja. Obie dyscypliny od dekad współtworzą sportową tożsamość naszego miasta i budują jego markę w skali ogólnopolskiej. Z całą stanowczością podkreślamy, że działalność NKP Podhale Nowy Targ w żaden sposób nie przyczyniła się do sytuacji organizacyjnej czy finansowej hokeja. Problemy, z jakimi mierzą się kluby sportowe w całym kraju, wynikają ze złożonych uwarunkowań ekonomicznych i systemowych, a nie z rywalizacji między dyscyplinami w jednym mieście - piszą w oświadczeniu władze piłkarskiego klubu z południa Polski.
A dalej czytamy: - Sport powinien łączyć, a nie dzielić. Publiczne przeciwstawianie sobie środowisk sportowych jest niepotrzebne i szkodzi wizerunkowi całego miasta. Na zakończenie wyrażamy nasze rozczarowanie słowami Pana Pawła Zygmunta. Jako reprezentant Polski i olimpijczyk - a przy tym sportowiec wywodzący się z innej dyscypliny niż hokej - powinien być ambasadorem jedności środowiska sportowego, a nie inicjatorem podziałów. Tym bardziej niezrozumiałe jest dla nas formułowanie tak daleko idących i niepopartych faktami tez.