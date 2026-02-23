Burza po tym, co padło na antenie TVP. Oficjalny komunikat trafił do sieci

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Coritina A.D. 2026 już za nami. Tegoroczną imprezę czterolecia zwieńczyła niedziela ceremonia zamknięcia, którą Włosi zorganizowali w antycznym amfiteatrze w Weronie. Wciąż wybrzmiewają jednak echa tego, co działo się na sportowych arenach, a także w studiach telewizyjnych. Głośno jest między innymi o słowach, które padły na antenie Telewizji Polskiej.

A mowa o wypowiedzi, którą wygłosił nasz były olimpijczyk oraz wielokrotny mistrz kraju w łyżwiarstwie szybkim - Paweł Zygmunt, który zabrał głos w sprawie stanu hokeja w naszym kraju.

- Najważniejsze jest to, żeby odbudować historyczne miejsca, w których był hokej. W Krynicy nie mamy hokeja ekstraligowego od 12 lat. W Gdańsku, poprzez różnego rodzaju niesnaski, nie ma ekstraligi, gdzie jest Hala Oliwia. W Nowym Targu piłka nożna zaczyna zabijać hokej, gdzie jest przecież 19-krotny mistrz Polski. Sanok? Problemy. Tutaj z powrotem potrzebne jest dojście do regionalizacji, a nie tylko, żebyśmy myśleli o jednej dyscyplinie, piłce nożnej, która jak bomba atomowa zabija wszystko dookoła - stwierdził 53-latek.

Słowa o hokeju na antenie TVP. Jest odpowiedź z Nowego Targu

Ta przemowa nie pozostała bez echa. Zareagował bowiem na nią zarząd piłkarskiego NKP Podhale Nowy Targ, wydając oficjalny komunikat za pośrednictwem swojej strony internetowej, nie zgadzając się z tezą postawioną przez Pawła Zygmunta.

- Słowa te są dla naszego środowiska krzywdzące, niesprawiedliwe i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Piłka nożna w Nowym Targu nie jest i nigdy nie była zagrożeniem dla hokeja. Obie dyscypliny od dekad współtworzą sportową tożsamość naszego miasta i budują jego markę w skali ogólnopolskiej. Z całą stanowczością podkreślamy, że działalność NKP Podhale Nowy Targ w żaden sposób nie przyczyniła się do sytuacji organizacyjnej czy finansowej hokeja. Problemy, z jakimi mierzą się kluby sportowe w całym kraju, wynikają ze złożonych uwarunkowań ekonomicznych i systemowych, a nie z rywalizacji między dyscyplinami w jednym mieście - piszą w oświadczeniu władze piłkarskiego klubu z południa Polski.

A dalej czytamy: - Sport powinien łączyć, a nie dzielić. Publiczne przeciwstawianie sobie środowisk sportowych jest niepotrzebne i szkodzi wizerunkowi całego miasta. Na zakończenie wyrażamy nasze rozczarowanie słowami Pana Pawła Zygmunta. Jako reprezentant Polski i olimpijczyk - a przy tym sportowiec wywodzący się z innej dyscypliny niż hokej - powinien być ambasadorem jedności środowiska sportowego, a nie inicjatorem podziałów. Tym bardziej niezrozumiałe jest dla nas formułowanie tak daleko idących i niepopartych faktami tez.

Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich 2026 GABRIEL BOUYS AFP

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP