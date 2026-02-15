Burza po starcie polskiej gwiazdy. Wyprowadziła cios. Mocna reakcja na aferę

Artur Gac

Artur Gac

Andżelika Wójcik dziś na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie, po zajęciu 11. miejsca w finale biegu na 500 m, wywołała burzę. Była liderka reprezentacji Polski w łyżwiarstwie zakomunikowała, że w kadrze została pozostawiona sama sobie. Do sprawy zdecydowanie odniósł się Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, nie wykluczając że zawodniczka zostanie za swoją postawę ukarana.

Andżelika Wójcik
Andżelika WójcikRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

- Są różni ludzie i spotykają się różne charaktery. Grunt, to czasem postarać się schować swoje ego i postarać się dogadać. Ale ja nie będę się kopać z koniem, zostałam postawiona przed takim faktem i odłączona od szkolenia trenera głównego - zaczęła rozmowę z nami Andżelika Wójcik, 29-letnia panczenistka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i była mistrzyni Europy na dystansach (wszystkie sukcesy w drużynie).

Andżelika Wójcik: Jeśli miałabym być o coś oskarżana... Nie ma sensu kopać się z koniem

Przyznacie państwo: wymowa tego komunikatu była bardzo mocna.

- To się dokonało przed pierwszym Pucharem Świata w Salt Lake City. Zakomunikował mi trener. Na pewno w jakiś sposób uzasadnił i to było uzasadnienie zgodne z jego zdaniem. Mówię, to są ciężkie tematy, nie będę teraz się rozpowiadać. Po prostu nie chciałam sobie przeszkadzać... - zaznaczyła.

Zobacz również:

Władimir Semirunnij i trener Roland Cieślak
Polacy

Minus 40 stopni, trzy rękawiczki. Semirunnij hartował stal na Syberii. "Boli i skleja nos"

Artur Gac
Artur Gac

    Jednak w toku dalszej rozmowy i pod wpływem następnych, uszczegóławiających pytań, nieco zmieniała swój przekaz związany ze zwrotem "zostałam odłączona od szkolenia trenera głównego". - Skutkowało to tym, że sama się przygotowywałam, sama rozpisywałam sobie plan - mówiła. Lecz dopytana, czy w związku z tym finanse były po jej stronie, odparła tak:

    - To bardziej kwestie organizacyjne. Jako zawodnik kadry narodowej byłam zaopiekowana finansowo i zapleczowo w przygotowaniach. Chodzi stricte o sam plan przygotowawczy i też poniekąd jazdę w sprincie na torze długim z później okrojoną pomocą grupy. Bardzo jestem wdzięczna zawodnikom, że przynajmniej oni nie mówili "nie". I mogłam od czasu do czasu z naszą ekipą wymieniać uśmiechy - kontynuowała.

    - Nie byłam wykluczona ze szkolenia. Chodzi o sam plan przygotowań i mentoring. A jak reagował na to związek? Nijak. Nie miałam żadnej poważnej rozmowy po tym, co się stało. Wszystko zostało przyklepane, zatwierdzone, więc widocznie zdanie trenera było najważniejsze. Nie można było usiąść w trzy osoby i pewne rzeczy podsumować. Jeśli miałabym cierpieć, być o coś oskarżana i oczerniana, a różnie bywało, to może faktycznie nie ma sensu kopać się z koniem. Dziękuję, to tyle - zakomunikowała Wójcik.

    W taki sposób olimpijka zakończyła wywiad w trzyosobowym gronie dziennikarzy, wśród których był korespondent Interii. O stanowisko do stawianych zarzutów zwróciłem się do Konrada Niedźwiedzkiego, dyrektora prasowego związku, który na igrzyskach jednocześnie pełni obowiązek i honory szefa misji olimpijskiej.

    Niedźwiedzki ws. Wójcik: Andżelika powiedziała, że nie będzie realizowała tego programu

    Artur Gac, Interia: Jak odniesie się pan do słów, skierowanych wobec trenera kadry oraz związek przez Andżelikę Wójcik?

    Konrad Niedźwiedzki: - Ciężko jest wziąć to na serio, bo jeżeli Andżelika mówi, że trzy lata nie miała trenera, a była wcześniej w grupie sprintu, miała najlepszą grupę na świecie sprinterów...

    Przepraszam, od razu doprecyzuję. Akurat w rozmowie z nami powiedziała, że to dokonało się przed pierwszym Pucharem Świata. A także sprecyzowała, że musiała sobie sama opracowywać plan przygotowawczy.

    - Do końca października trenowała z Rolandem Cieślakiem, razem mieszkali w domku w Salt Lake City. Natomiast tam coś się zadziało, coś po prostu przestało funkcjonować i Andżelika powiedziała, że nie będzie realizowała tego programu, nie będą dalej współpracować. 

    Pan mówi, że to decyzja Andżeliki?

    - Tak? Tam były jakieś spory, w każdym razie doszli do tego, że Roland może zaproponować to, żeby pisać programy, żeby pisać treningi, z czego Andżelika nie skorzystała. Więc żeby nie zostawiać jej samej w takim momencie... Bo nie jesteśmy w stanie znaleźć trenera w listopadzie w Salt Lake City, który się zajmie Andżeliką, ani znaleźć jej grupy, bo grupa jest. Jeżeli zawodniczka wybiera, żeby nie korzystać z tej grupy, to jest jej wybór. My poprosiliśmy Agatę Jabłońską, która była team liderem, żeby zaopiekowała się Andżeliką okołotreningowo, była na lodzie, mierzyła jej rundy, trzymała ją na gumie i ogarniała logistykę związaną z rezerwacją obiektów. Roland nawet dzisiaj przygotowywał Andżelice łyżwy do startu, więc to jest to, co mogliśmy zrobić. Powtórzę, nie jesteśmy w stanie znaleźć trenera, jeżeli zawodnikowi ktoś nie odpowiada.

    Ukrainiec wyrzucony z igrzysk, skandal na całego. Polska członkini MKOl ogłasza

    - Rozmawiałem z nią w Tomaszowie Mazowieckim po mistrzostwach Europy i powiedziałem tak: "Andżelika, gdybym był na twoim miejscu i byłbym drugim zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to naprawdę w sezonie olimpijskim, w którym się nie robi nowych rzeczy, bym nowych rzeczy nie próbował". Natomiast ciężko jest kogoś zmusić do czegoś. Andżelika wyjeżdżała na wszystkie zgrupowania, wszystkie akcje, które mieliśmy. I jedyne, co mogliśmy jej zrobić, to dać tę wolność czy tok indywidualny.

    I co działo się później?

    - Tak, z prezydium związku, że w normalnym sezonie najprawdopodobniej nie byłoby to możliwe. Natomiast z tego względu, że byliśmy na ostatniej prostej do igrzysk olimpijskich, po prostu nie chcieliśmy podejmować trudnych decyzji. A powtórzę, w normalnym sezonie nie byłoby takiej możliwości, żeby zawodnik kadry narodowej, który współpracuje z trenerem, robił program indywidualny.

    Czy próbował pan ustalić oraz dociec, co poróżniło Andżelikę razem z trenerem? Wysłuchał pan jednej i drugiej strony?

    - Rozmawiałem z trenerem i rozmawiałem z Andżeliką. Andżelika powiedziała mi w Tomaszowie, iż nie dziwi się, że Roland był zmęczony tą współpracą, ponieważ non stop zachodziły zmiany w treningu. Jeżeli Roland przygotowywał dla Angeliki trening, powiedzmy jakieś interwały i okazywało się, że boli ją brzuch w trakcie treningu i trzeba było zmienić cały program pod chłopaków, którzy jeździli - jeżeli takich sytuacji było sporo, to Andżelika powiedziała mi - to są jej słowa z Tomaszowa - nie dziwi się, że Roland był zmęczony ciągłymi zmianami, bo wtedy nic nie można zaplanować.

    - A przecież Roland też ma dziesięciu innych zawodników w grupie i całej energii nie jest w stanie przekazać jednej zawodniczce. Pewnie doszli do takiego rozwiązania, które było na tamten moment było najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Bo nie było możliwości, żeby zatrudnić nowego trenera w listopadzie do zawodniczki.

    Zobacz również:

    Władimir Semirunnij chce więcej i więcej. Medal ma w sercu, a fizycznie chce go dość szybko przekazać na publiczny widok
    Polacy

    Semirunnij przyszedł bez medalu. A chwilę potem ogłosił. Decyzja niemal podjęta

    Artur Gac
    Artur Gac

      Taka sytuacja jeszcze bardziej was poróżnia i powoduje, że tym trudniej będzie ją znormalizować? 

      - Na pewno to nie pomaga. Jest bardzo dobra atmosfera w całej grupie, zresztą widać to na torze i myślę, że w wypowiedziach zawodników. Obie grupy mocno się wspierają, natomiast to na pewno nam nie pomaga.

      Skłaniasz się, by w tej sytuacji skorzystać z kar, które przewiduje regulamin?

      - Nie chcę w tym momencie o tym mówić, bo jest to zbyt wczesna sytuacja. Nie widziałem wywiadu Andżeliki, nie wiem co powiedziała. Dostałem tylko informację, że była mocno rozżalona. Myślę, że po zapoznaniu się z całym materiałem, razem z zarządem podejmiemy decyzję. Natomiast nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Na pewno będziemy jeszcze rozmawiać, bo jest dosyć szybko po zawodach.

      Z Mediolanu - Artur Gac

      Łyżwiarz szybki w stroju reprezentacyjnym Polski jedzie po lodowej tafli podczas zawodów, w tle rozmyte postaci widzów.
      Andżelika WójcikIMAGO/Matrix Images / Marcel ter BalsNewspix.pl
      Mężczyzna z krótką brodą i ciemnymi włosami w białej koszuli sportowej, z zawieszoną na szyi akredytacją, przemawia do mikrofonu na tle dwóch polskich flag.
      Konrad Niedźwiedzki, szef polskiej misji olimpijskiej Grzegorz MomotPAP
      Andżelika Wójcik: Mam taki apel, żebyśmy zadbali o sporty niszowe w PolscePolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja