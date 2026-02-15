Burza po starcie polskiej gwiazdy. Wyprowadziła cios. Mocna reakcja na aferę

- Są różni ludzie i spotykają się różne charaktery. Grunt, to czasem postarać się schować swoje ego i postarać się dogadać. Ale ja nie będę się kopać z koniem, zostałam postawiona przed takim faktem i odłączona od szkolenia trenera głównego - zaczęła rozmowę z nami Andżelika Wójcik, 29-letnia panczenistka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i była mistrzyni Europy na dystansach (wszystkie sukcesy w drużynie).

Andżelika Wójcik: Jeśli miałabym być o coś oskarżana... Nie ma sensu kopać się z koniem

Przyznacie państwo: wymowa tego komunikatu była bardzo mocna.

- To się dokonało przed pierwszym Pucharem Świata w Salt Lake City. Zakomunikował mi trener. Na pewno w jakiś sposób uzasadnił i to było uzasadnienie zgodne z jego zdaniem. Mówię, to są ciężkie tematy, nie będę teraz się rozpowiadać. Po prostu nie chciałam sobie przeszkadzać... - zaznaczyła.

Jednak w toku dalszej rozmowy i pod wpływem następnych, uszczegóławiających pytań, nieco zmieniała swój przekaz związany ze zwrotem "zostałam odłączona od szkolenia trenera głównego". - Skutkowało to tym, że sama się przygotowywałam, sama rozpisywałam sobie plan - mówiła. Lecz dopytana, czy w związku z tym finanse były po jej stronie, odparła tak:

- To bardziej kwestie organizacyjne. Jako zawodnik kadry narodowej byłam zaopiekowana finansowo i zapleczowo w przygotowaniach. Chodzi stricte o sam plan przygotowawczy i też poniekąd jazdę w sprincie na torze długim z później okrojoną pomocą grupy. Bardzo jestem wdzięczna zawodnikom, że przynajmniej oni nie mówili "nie". I mogłam od czasu do czasu z naszą ekipą wymieniać uśmiechy - kontynuowała.

- Nie byłam wykluczona ze szkolenia. Chodzi o sam plan przygotowań i mentoring. A jak reagował na to związek? Nijak. Nie miałam żadnej poważnej rozmowy po tym, co się stało. Wszystko zostało przyklepane, zatwierdzone, więc widocznie zdanie trenera było najważniejsze. Nie można było usiąść w trzy osoby i pewne rzeczy podsumować. Jeśli miałabym cierpieć, być o coś oskarżana i oczerniana, a różnie bywało, to może faktycznie nie ma sensu kopać się z koniem. Dziękuję, to tyle - zakomunikowała Wójcik.

W taki sposób olimpijka zakończyła wywiad w trzyosobowym gronie dziennikarzy, wśród których był korespondent Interii. O stanowisko do stawianych zarzutów zwróciłem się do Konrada Niedźwiedzkiego, dyrektora prasowego związku, który na igrzyskach jednocześnie pełni obowiązek i honory szefa misji olimpijskiej.

Niedźwiedzki ws. Wójcik: Andżelika powiedziała, że nie będzie realizowała tego programu

Artur Gac, Interia: Jak odniesie się pan do słów, skierowanych wobec trenera kadry oraz związek przez Andżelikę Wójcik?

Konrad Niedźwiedzki: - Ciężko jest wziąć to na serio, bo jeżeli Andżelika mówi, że trzy lata nie miała trenera, a była wcześniej w grupie sprintu, miała najlepszą grupę na świecie sprinterów...

Przepraszam, od razu doprecyzuję. Akurat w rozmowie z nami powiedziała, że to dokonało się przed pierwszym Pucharem Świata. A także sprecyzowała, że musiała sobie sama opracowywać plan przygotowawczy.

- Do końca października trenowała z Rolandem Cieślakiem, razem mieszkali w domku w Salt Lake City. Natomiast tam coś się zadziało, coś po prostu przestało funkcjonować i Andżelika powiedziała, że nie będzie realizowała tego programu, nie będą dalej współpracować.

Pan mówi, że to decyzja Andżeliki?

- Tak? Tam były jakieś spory, w każdym razie doszli do tego, że Roland może zaproponować to, żeby pisać programy, żeby pisać treningi, z czego Andżelika nie skorzystała. Więc żeby nie zostawiać jej samej w takim momencie... Bo nie jesteśmy w stanie znaleźć trenera w listopadzie w Salt Lake City, który się zajmie Andżeliką, ani znaleźć jej grupy, bo grupa jest. Jeżeli zawodniczka wybiera, żeby nie korzystać z tej grupy, to jest jej wybór. My poprosiliśmy Agatę Jabłońską, która była team liderem, żeby zaopiekowała się Andżeliką okołotreningowo, była na lodzie, mierzyła jej rundy, trzymała ją na gumie i ogarniała logistykę związaną z rezerwacją obiektów. Roland nawet dzisiaj przygotowywał Andżelice łyżwy do startu, więc to jest to, co mogliśmy zrobić. Powtórzę, nie jesteśmy w stanie znaleźć trenera, jeżeli zawodnikowi ktoś nie odpowiada.

- Rozmawiałem z nią w Tomaszowie Mazowieckim po mistrzostwach Europy i powiedziałem tak: "Andżelika, gdybym był na twoim miejscu i byłbym drugim zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to naprawdę w sezonie olimpijskim, w którym się nie robi nowych rzeczy, bym nowych rzeczy nie próbował". Natomiast ciężko jest kogoś zmusić do czegoś. Andżelika wyjeżdżała na wszystkie zgrupowania, wszystkie akcje, które mieliśmy. I jedyne, co mogliśmy jej zrobić, to dać tę wolność czy tok indywidualny.

I co działo się później?

- Tak, z prezydium związku, że w normalnym sezonie najprawdopodobniej nie byłoby to możliwe. Natomiast z tego względu, że byliśmy na ostatniej prostej do igrzysk olimpijskich, po prostu nie chcieliśmy podejmować trudnych decyzji. A powtórzę, w normalnym sezonie nie byłoby takiej możliwości, żeby zawodnik kadry narodowej, który współpracuje z trenerem, robił program indywidualny.

Czy próbował pan ustalić oraz dociec, co poróżniło Andżelikę razem z trenerem? Wysłuchał pan jednej i drugiej strony?

- Rozmawiałem z trenerem i rozmawiałem z Andżeliką. Andżelika powiedziała mi w Tomaszowie, iż nie dziwi się, że Roland był zmęczony tą współpracą, ponieważ non stop zachodziły zmiany w treningu. Jeżeli Roland przygotowywał dla Angeliki trening, powiedzmy jakieś interwały i okazywało się, że boli ją brzuch w trakcie treningu i trzeba było zmienić cały program pod chłopaków, którzy jeździli - jeżeli takich sytuacji było sporo, to Andżelika powiedziała mi - to są jej słowa z Tomaszowa - nie dziwi się, że Roland był zmęczony ciągłymi zmianami, bo wtedy nic nie można zaplanować.

- A przecież Roland też ma dziesięciu innych zawodników w grupie i całej energii nie jest w stanie przekazać jednej zawodniczce. Pewnie doszli do takiego rozwiązania, które było na tamten moment było najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Bo nie było możliwości, żeby zatrudnić nowego trenera w listopadzie do zawodniczki.

Taka sytuacja jeszcze bardziej was poróżnia i powoduje, że tym trudniej będzie ją znormalizować?

- Na pewno to nie pomaga. Jest bardzo dobra atmosfera w całej grupie, zresztą widać to na torze i myślę, że w wypowiedziach zawodników. Obie grupy mocno się wspierają, natomiast to na pewno nam nie pomaga.

Skłaniasz się, by w tej sytuacji skorzystać z kar, które przewiduje regulamin?

- Nie chcę w tym momencie o tym mówić, bo jest to zbyt wczesna sytuacja. Nie widziałem wywiadu Andżeliki, nie wiem co powiedziała. Dostałem tylko informację, że była mocno rozżalona. Myślę, że po zapoznaniu się z całym materiałem, razem z zarządem podejmiemy decyzję. Natomiast nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Na pewno będziemy jeszcze rozmawiać, bo jest dosyć szybko po zawodach.

