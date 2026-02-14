W ostatnich dniach Bełtowska musiała zmierzyć się z falą hejtu. Wiele przykrych, a momentami prymitywnych wpisów otrzymała po słabych występach w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej (ostatnie miejsce) oraz w rywalizacji drużynowej par mieszanych, gdy Polacy zajęli 11. pozycję, wyprzedzając jedynie Rumunów.

- Często hejterami są tzw. kibice kanapowi. Dla nich Igrzyska Olimpijskie są okazją, by usiąść przed telewizorem i zachowywać się w określony sposób. Gdy jest sukces, pojawiają się krzyki i duma, ale w przypadku porażki reakcja jest diametralnie inna. I to szczególnie w takiej sytuacji, jaka miała miejsce w naszej kadrze - czyli po sukcesie Kacpra Tomasiaka, przyszedł słaby występ Poli Bełtowskiej. Medal naszego skoczka rozbudził nadzieje i następnego dnia niektórzy też liczyli na sukces, a gdy się nie udało, to dali upust frustracji - podkreśla w rozmowie z Interią Piotr Banaś, psycholog sportowy.

- Powiem szczerze, że sam kiedyś byłem zawodnikiem piłki nożnej i nie przeszłoby mi przez myśl, by w taki sposób zareagować na niepowodzenie sportowca. Niestety, ale tak wygląda krótkowzroczność, brak empatii i dostęp do mediów społecznościowych - dodaje.

Teraz zawodniczki przygotowują się do ostatniego występu - w niedzielę na dużym obiekcie w Predazzo. W czwartek odbył się trening, ale po nim Bełtowska nie rozmawiała z dziennikarzami. Taką decyzję podjął jej trener - Marcin Bachleda. Ma to pomóc młodej zawodniczce w wyciszeniu się i przygotowaniu do kolejnych zawodów. I wygląda na to, że podobną taktykę zastosowałaby pewnie większość psychologów sportowych.

- Jak w takiej sytuacji zawodniczka może sobie pomóc w 72 godziny? Wyłączyć social media, nie czytać i próbować zapomnieć. Do tego zrobić dla siebie coś dobrego - zjeść smaczny obiad, pójść na kawę z koleżanką, generalnie odciążyć się od myśli związanych z samym startem. Warto spróbować niedzielny konkurs potraktować jako nowe sportowe rozdanie - podkreśla Banaś.

Brać przykład z Aleksandry Mirosław

Przygotowań do kolejnych wyzwań nie ułatwia jednak fakt, że Bełtowska ma zaledwie 19 lat.

W tym przypadku fala hejtu została skierowana na młodą strukturę osobowości, która dopiero się kształtuje i nie powinna być narażona na tak mocne bodźce. Obciążenie na pewno jest bardzo duże

- Tymczasem mechanizmy przygotowań do startów są proste, a przykład można wziąć od mistrzyni olimpijskiej Aleksandry Mirosław, która na miesiąc czy półtora wyłączyła wszystkie konta w mediach społecznościowych. To jednak jest trudne, bo dziś sportowcy chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony chcą być w świetle kamer i dzięki temu zdobywać popularność oraz zarabiać pieniądze, ale z drugiej strony celują w sukces sportowy. To nie jest łatwa droga - dodaje Banaś.

W sobotę trzy kolejne sesje treningowe w Predazzo. Dzień później konkurs indywidualny na dużej skoczni.

Piotr Jawor

