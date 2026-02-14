Brutalne komentarze po porażce Polki. Ekspert radzi, co powinna zrobić
Pola Bełtowska została brutalnie potraktowana przez hejterów po nieudanych skokach na igrzyskach olimpijskich. Zawodniczka ma niewiele czasu, by odbudować się na niedzielny konkurs na dużym obiekcie. 19-latka nie udziela już wywiadów, ale co jeszcze może zrobić w tak krótkim czasie? - Wyłączyć social media, nie czytać i próbować zapomnieć. Do tego zrobić dla siebie coś dobrego - zjeść smaczny obiad, pójść na kawę z koleżanką, odciążyć się od myśli związanych z samym startem - mówi w rozmowie z Interią Piotr Banaś, psycholog sportowy.
W ostatnich dniach Bełtowska musiała zmierzyć się z falą hejtu. Wiele przykrych, a momentami prymitywnych wpisów otrzymała po słabych występach w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej (ostatnie miejsce) oraz w rywalizacji drużynowej par mieszanych, gdy Polacy zajęli 11. pozycję, wyprzedzając jedynie Rumunów.
- Często hejterami są tzw. kibice kanapowi. Dla nich Igrzyska Olimpijskie są okazją, by usiąść przed telewizorem i zachowywać się w określony sposób. Gdy jest sukces, pojawiają się krzyki i duma, ale w przypadku porażki reakcja jest diametralnie inna. I to szczególnie w takiej sytuacji, jaka miała miejsce w naszej kadrze - czyli po sukcesie Kacpra Tomasiaka, przyszedł słaby występ Poli Bełtowskiej. Medal naszego skoczka rozbudził nadzieje i następnego dnia niektórzy też liczyli na sukces, a gdy się nie udało, to dali upust frustracji - podkreśla w rozmowie z Interią Piotr Banaś, psycholog sportowy.
- Powiem szczerze, że sam kiedyś byłem zawodnikiem piłki nożnej i nie przeszłoby mi przez myśl, by w taki sposób zareagować na niepowodzenie sportowca. Niestety, ale tak wygląda krótkowzroczność, brak empatii i dostęp do mediów społecznościowych - dodaje.
Teraz zawodniczki przygotowują się do ostatniego występu - w niedzielę na dużym obiekcie w Predazzo. W czwartek odbył się trening, ale po nim Bełtowska nie rozmawiała z dziennikarzami. Taką decyzję podjął jej trener - Marcin Bachleda. Ma to pomóc młodej zawodniczce w wyciszeniu się i przygotowaniu do kolejnych zawodów. I wygląda na to, że podobną taktykę zastosowałaby pewnie większość psychologów sportowych.
- Jak w takiej sytuacji zawodniczka może sobie pomóc w 72 godziny? Wyłączyć social media, nie czytać i próbować zapomnieć. Do tego zrobić dla siebie coś dobrego - zjeść smaczny obiad, pójść na kawę z koleżanką, generalnie odciążyć się od myśli związanych z samym startem. Warto spróbować niedzielny konkurs potraktować jako nowe sportowe rozdanie - podkreśla Banaś.
Brać przykład z Aleksandry Mirosław
Przygotowań do kolejnych wyzwań nie ułatwia jednak fakt, że Bełtowska ma zaledwie 19 lat.
W tym przypadku fala hejtu została skierowana na młodą strukturę osobowości, która dopiero się kształtuje i nie powinna być narażona na tak mocne bodźce. Obciążenie na pewno jest bardzo duże
- Tymczasem mechanizmy przygotowań do startów są proste, a przykład można wziąć od mistrzyni olimpijskiej Aleksandry Mirosław, która na miesiąc czy półtora wyłączyła wszystkie konta w mediach społecznościowych. To jednak jest trudne, bo dziś sportowcy chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony chcą być w świetle kamer i dzięki temu zdobywać popularność oraz zarabiać pieniądze, ale z drugiej strony celują w sukces sportowy. To nie jest łatwa droga - dodaje Banaś.
W sobotę trzy kolejne sesje treningowe w Predazzo. Dzień później konkurs indywidualny na dużej skoczni.
Piotr Jawor