Brutalna prawda polskiego gwiazdora po zajęciu czwartego miejsca. Otwarcie

- Z jednej strony ludzie nie zapamiętają mnie, że byłem czwarty na igrzyskach, tylko zapamiętują jeden, dwa i trzy, ale ja jestem z tego dumny i to ze mną zostanie. Udowodniłem sobie, że jestem na najwyższym poziomie. Jestem dumny, że jestem Polakiem i mogę reprezentować nasz kraj również jako Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że nie zawiodłem nikogo - odpowiedział na pytanie Interii Damian Żurek, czwarty zawodnik ZIO we Włoszech na dystansie 1000 m.

0,07 sekundy, czyli zaledwie siedem setnych sekundy - o tyle Damian Żurek przegrał brązowy medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Polak kapitalnie zaczął dystans, ale nie wszystko poszło idealnie, a na sprinterskich dystansach najmniejszy drobiazg jest niewybaczalny.

Żurek: Jedno odbicie musiałem odpuścić, żeby nie zderzyć się płozami

Ostatecznie, choć na początku pokonywanego dystansu jego nazwisku pojawiał się zielony wskaźnik, oznaczający pozycję lidera, gwiazdor naszej kadry zaczął tracić. I niestety wypadł poza podium.

- Z mojej perspektywy cały ten bieg wyglądał niemal idealnie. Oprócz prostej krzyżówkowej, gdzie miałem zbyt dużą prędkość. Niby fajnie, ale brakowało osoby, żebym się pościgać. Wydaje mi się, że gdybym jechał z Jenningiem de Boo lub z Jordanem Stolzem, byłoby mi lepiej. A ja niestety jedno odbicie musiałem odpuścić, żeby nie zderzyć się płozami. Ale biorę to na klatę - relacjonował 26-latek z Tomaszowa Mazowieckiego.

    - Cieszę się, że jestem czwartym zawodnikiem igrzysk olimpijskich. Jestem zadowolony, czwarte miejsce sprawia, że z dobrą nadzieją patrzę na 500 metrów. Mój międzyczas na 600 metrów był bodajże drugi. Czasem brakuje szczęścia... - dodał Żurek.

    Właśnie ten kontekst kolejnego startu, w sobotę na 500 metrów, jest szalenie ważny. Zresztą od początku część komentatorów większe szanse "biało-czerwonym" dawała właśnie na krótszym, ultrasprinterskim dystansie.

    Morze hejtu wylało się na reprezentantkę Polski. Ksiądz wchodzi do akcji

    - Cieszę się, że trafiliśmy z topową formą na igrzyska. Wszystkie parametry są na najwyższym poziomiem, top speed mam na najwyższym poziomie. Czasem czegoś zabraknie, ale jest optymizm. "Sześćsetka" jest na najwyższym poziomie - podkreślił podopieczny trenera Artura Wasia.

    Nasz zawodnik nie ukrywa, że ta noc będzie trudna. Ciężko będzie zasnąć z powodu emocji, połączonych z dawką kofeiny, ale czwartek będzie dniem przeznaczonym na regenerację.

    - Ja mam olimpijską formę, wiem że dysponuję najlepszą formą nie tylko w tym sezonie, ale także w całej karierze. Wszystko, co policzalne, na to wskazuje, a także przede wszystkim mentalność. Pracowałem cały ten rok nad swoją głową, bo były sezony, gdy przegrywałem właśnie głową. A teraz udowadniam sobie, że bez przerwy mam stabilność formy i pozostaję w światowej czołówce. Powtórzę, że z dobrą nadzieją patrzę na 500 m - zapewnił as polskiej reprezentacji.

    Z Mediolanu - Artur Gac

