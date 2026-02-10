Botn był nie do przegonienia, złoto Norwega w biathlonie. Najlepszy z Polaków... reprezentował inny kraj

W czwartym dniu trwania zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - licząc od ich oficjalnej inauguracji ma się rozumieć - Polska doczekała się swego pierwszego medalu - w sensacyjnych okolicznościach sięgnął po niego Kacper Tomasiak, który zapisał na swym koncie srebro podczas zmagań skoczków narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo.

Nazajutrz zaś przyszedł czas na kolejną odsłonę walki "Biało-Czerwonych" o najwyższe laury. Do wczesnego popołudnia do akcji ruszyli nasi biegacze i biegaczki narciarskie oraz reprezentacja w short tracku. W końcu, o godz. 13.30, na linii startowej zameldowali się też biathloniści.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Podium daleko poza zasięgiem polskich biathlonistów. Wielki triumf

Do zmagań indywidualnych na dystansie 20 km podeszło łącznie czterech Polaków - Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka oraz Marcin Zawół i w takiej też kolejności ruszali na trasę, na której czekały ich cztery sesje strzeleckie, naprzemiennie w pozycjach leżących i stojących.

Rund karnych nie przewidziano - za to konsekwencją każdego niecelnego strzału było doliczenie do wyniku jednej pełnej minuty, więc każde potknięcie było dla uczestników rywalizacji naprawdę bolesne. Przy pierwszej okazji odczuł to właśnie Badacz, który spudłował dwukrotnie. W ogólnym rozrachunku strzelanie polskiej kadry przebiegło następująco:

Strzelanie 1.: Badacz 2 (karne minuty), Galica 1, Guńka 1, Zawół 0

Strzelanie 2.: Badacz 1, Galica 0, Guńka 0, Zawół 1

Strzelanie 3.: Badacz 1, Galica 2, Guńka 2, Zawół 1

Strzelanie 4.: Badacz 0, Galica 0, Guńka 1, Zawół 1

Takie rezultaty, w połączeniu z tempem naszych kadrowiczów, nie mogły oczywiście dać nawet złudzeń o podium. Galica był 33., Zawół 43., Badacz 49., a Guńka 60.

Po złoto sięgnął Norweg Johan-Olav Botn z czasem 51:31,5 i bezbłędnym strzelaniem, który wyprzedził Francuza Erica Perrota (+14,8 s) oraz swego rodaka Sturlę Holma Laegreida (+48,3 s). Srebrny i brązowy medalista pudłowali na strzelnicy po razie.

Warto nadmienić, że najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był... Karol Dąbrowski (Dombrovski), reprezentujący Litwę. Osiągnął on czas równy 57 minutom, co oznaczało stratę nieco mniej niż 5 min i 30 s do Botna. Do tego pudłował tylko raz i to pozwoliło mu zająć 30. pozycję.

Polskie akcenty na zimowych IO. To nas jeszcze czeka 10 lutego

We wtorek czekać nas będą jeszcze występy "Biało-Czerwonych" w saneczkarstwie (Klaudia Domaradzka) czy łyżwiarstwie figurowym (Władimir Samojłow). Zwieńczeniem dnia będzie zaś konkurs miksta w skokach z udziałem Tomasiaka, Wąska, Twardosz i Bełtowskiej. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z Włoch wraz z Interią Sport w naszych tekstowych relacjach na żywo.

Konrad Badacz KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Grzegorz Galica Szymon Sikora materiały prasowe

Jan Guńka Hans Peter Lottermoser/APA-PictureDesk AFP

