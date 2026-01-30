Bojowa odezwa Nawrockiego. Prezydent przemówił do olimpijczyków. I zaskoczył

60 sportowców, w tym jedna kadrowiczka rezerwowa w bobslejach - tyle zawodniczek (37+1) i zawodników (28) liczy skład reprezentacji Polski na rozpoczynające się już 6 lutego igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. - Bierzemy udział w 12 z 16 dyscyplinach. Do tego dochodzą 82 osoby współpracujące i 15 osób w misji olimpijskiej. Łącznie do Włoch uda się 157 osób.

Karol Nawrocki nawiązał do wyborów prezydenckim. I zwrócił się do ministra sportu

Dzisiaj liczna grupa biało-czerwonych stawiła się na uroczystości, która zawsze ma podniosły charakter. Nie brakowało także wielkich kandydatów do medali, jak naturalizowany panczenista Władimir Semirunnij, a także choćby pojawiła się zawodniczka, która w ostatnich dniach była wystawiona na gigantyczną próbę odporności psychicznej - Aniela Sawicka. Nie zabrakło również wyczekujących swoich piątych igrzysk Natalii Czerwonki, która dodatkowo będzie pełniła reprezentacyjną rolę chorążego reprezentacji Polski (wespół z Kamilem Stochem).

Uroczystość miała rozpocząć się punktualnie o godz. 11, ale nastąpił piętnastominutowy poślizg. Najcieplej przywitani zostali najważniejsi aktorzy wydarzenia, czyli sportowcy, ale nie zabrakło także wymienienia wielu znamienitych gości. Nie zabrakło m.in. attache olimpijskiego Czesława Langa, czy niegdyś znakomitego dżudoki Waldemara Legienia.

- Drogie zawodniczki i zawodnicy, nasza nadziejo i droga radości całej wspólnoty narodowej. Gdy myślimy o samej istocie igrzysk, widzimy rywalizację sportową. Ale przypominam, że pierwsze igrzyska miały też ten walor, że były rachubą czasu - rozpoczął przemówienie prezydent Karol Nawrocki.

- Gdy nasza medalistka Natalia Czerwonka i mistrz Kamil Stoch wyjdą z flagą, to zacznie się zupełnie inny czas. Pomimo różnych różnic społecznych i politycznych w Rzeczypospolitej, uwaga będzie skupiała się na tym, jak idzie naszym sportowcom. Myślę, że każdy z nas, ja i szanowny pan minister sportu, mimo że czasami jesteśmy obok siebie i dyskutujemy, będziemy z wami razem. I za to chciałem podziękować sportowcom, za zbiorową nadzieję, radość i tworzenie wspólnoty narodowej.

Głowa państwa zaakcentowała też to, jak wyjątkową grupę stanowią sportowcy.

- Polaków mamy w istocie 60 milionów, a was jest 60. To pokazuje z jednej strony, co pisał papież Jan Paweł II, że jesteście tymi, którzy uzyskując tę nominację każdego dnia poświęcacie swoje życie, aby dożyć tego momentu i pojechać na igrzyska. Sportowcy to ci, którzy łączą balans wszystkiego. To pokazuje, z jak wyjątkowymi ludźmi dzisiaj się spotykamy.

Wyzwanie będzie oczywiście piekielnie trudne, ale tutaj prezydent pokusił się o zaskakującą analogię.

- Sprawa nie jest oczywiście łatwa, medal na igrzyskach to ogromny wysiłek. Wiemy jak wygląda historia dorobku Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich od 1924 roku w Chamonix. W ponad stuletniej historii o medal było walczyć bardzo ciężko, ale gdyby ktoś rok temu powiedział, że zostanę prezydentem, też nikt by nie uwierzył lub niewielu by uwierzyło. W każdej sekundzie waszego występu prezydent będzie z wami. Jestem z was dumny, naród też jest z was dumny.

- Gratuluję tych nominacji, do boju Polsko! Jestem przekonany, że Włochy będą szczęśliwe dla Polski. W hymnie polskim śpiewamy "z ziemi włoskiej do Polski" i wierzę, że tak samo przyjadą medale. Niech żyje Polska - podkreślił Karol Nawrocki, otrzymując burzę braw.

A po chwili najważniejszą biało-czerwoną flagę Natalii Czerwonce wręczył przemawiający minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Z Centrum Olimpijskiego - Artur Gac

Prezydent RP - Karol Nawrocki Pawel Wodzynski/East News/ Pawel Wodzynski/East News East News

Władimir Semirunnij Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Aniela Sawicka Maciek Jonek Reporter

Nawrocki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji na granicy z Niemcami: Zwołam Radę Gabinetową po zaprzysiężeniu Polsat News Polsat News