"Biało-Czerwoni" na oczach całego świata. Tak Polacy zaprezentowali się na ceremonii otwarcia igrzysk

Zimowe igrzyska olimpijskie, najważniejsza impreza czterolecia, tym razem zawędrowały do północnej Italii, a konkretnie do Mediolanu, Cortiny d'Ampezzo... i jeszcze paru innych włoskich miejscowości.

Pierwsze emocje związane z zawodami przeżywaliśmy już w środę, kiedy to - pomijając treningi - do akcji ruszyli chociażby curlerzy. Oficjalne, wielkie otwarcie rywalizacji nastąpiło jednak w piątkowy wieczór.

Choć ceremonię inauguracyjną rozbito na kilka różnych lokalizacji, to główną areną przedstawienia stał się legendarny mediolański stadion San Siro, na którym zaprezentowano szereg pokazów nawiązujących do bogatej włoskiej kultury.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Polacy zaprezentowali się podczas uroczystej parady

Następnie zaś przyszedł czas na nieodzowny element początku IO - paradę sportowców, w której wzięła naturalnie udział również i reprezentacja Polski, przewodzona przez znakomitą parę chorążych - łyżwiarkę szybką Natalię Czerwonkę oraz skoczka narciarskiego Kamila Stocha:

Nasi zawodnicy oraz zawodniczki zaprezentowali się jednocześnie w Mediolanie, Livigno, Predazzo oraz Cortinie i - bez niespodzianki - odziani byli w stroje nawiązujące do barw narodowych, które przygotowała firma Adidas. Pierwotna prezentacja ubrań nastąpiła jeszcze na początku listopada ubiegłego roku.

Polskę na ZIO będzie reprezentować łącznie 60 osób - 32 sportsmenki i 28 sportowców. Cała nasza delegacja obejmie zaś łącznie 157 osób. Nie pozostaje więc nic innego jak... ściskać mocno kciuki za to, by nasi rodacy przywieźli do ojczyzny jak najwięcej medali - choć należy też pamiętać o tym, jak do sprawy podchodził Pierre de Coubertin, wskrzesiciel idei IO, który twierdził, że istotą nie jest tu zwycięstwo, ale przede wszystkim udział i uczciwa walka.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Śledź walkę o medale wraz z Interią Sport

Przez cały czas trwania zimowych igrzysk olimpijskich 2026 zachęcamy do śledzenia wydarzeń z Włoch wraz z Interią Sport. 7 lutego, od samego rana, zapraszamy na kolejną całodzienną tekstową relację na żywo - w harmonogramie m.in. występy polskich biegaczek narciarskich, łyżwiarzy figurowych, skoczkiń oraz saneczkarza Mateusza Sochowicza:

Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026 CROSNIER JULIEN AFP

Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Zimowe igrzyska olimpijskie JEAN-CHRISTOPHE BOTT PAP/EPA

