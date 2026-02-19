Babiarz publicznie ogłasza ws. Kurakowej. Niestety, nie ma złudzeń

Niespełna dekadę temu urodzona w Rosji Jekatierina Kurakowa wyraziła chęć zmiany barw na biało-czerwone, a dwa lata później otrzymała polski paszport. Już jako nasza zawodniczka wystąpiła na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie, a w rywalizacji solistek wywalczyła 12. miejsce. Był to drugi najlepszy wynik w historii występów reprezentantek Polski na igrzyskach. Lepsza była jedynie Anna Rechnio, która w Lillehammer (1994) zajęła 10. lokatę.

Teraz Katia znów rywalizuje na igrzyskach i po raz kolejny imponuje. We wtorek w programie krótkim solistek łyżwiarstwa figurowego zajęła 19. miejsce, które dało jej kwalifikację do finału programu dowolnego. Przy okazji zanotowała swój najlepszy wynik w sezonie, otrzymując 60.14 pkt. Czy poprawi rezultat sprzed czterech lat? Sceptyczny co do tego zdaje się Przemysław Babiarz.

Gorzka diagnoza ws. Kurakowej. "To jest jednak spora strata"

Przemysława Babiarza zabrakło w składzie ekipy TVP jadącej do Włoch, by stamtąd dziennikarsko obsłużyć zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Popularny dziennikarz został w Warszawie i ze studia w stolicy komentuje niektóre starty.

Wiedzą i doświadczeniem Babiarz podzielił się teraz, przy okazji wizyty w olimpijskim studiu Sport.pl. Wypowiedział się właśnie w sprawie Kurakowej. Nawiązał do jej występu w programie krótkim. Łyżwiarka w ułamkach sekund zdecydowała się skakać łatwiejszą kombinację - nie dwóch skoków potrójnych, a potrójnego i podwójnego. Był to, jak wyjaśniła później Interii Sport prezeska PZŁF Magdalena Tascher, "element strategii trenera, który zobaczył, że na pewnym etapie, gdy nie mamy stuprocentowej pewności ws. czystego drugiego potrójnego skoku, to przy tym systemie sędziowania lepiej wybrać bezpieczniejszą wersję, która przyniesie plusy od sędziów".

Lecz, zdaniem Przemysława Babiarza, gdyby Katia jednak wykonała to, co było pierwotnie w planie, wyszłaby na tym lepiej. Przez inną decyzję musi teraz podjąć ryzyko.

Musiałaby coś zaryzykować, bo kombinacja 3+3 w programie krótkim od razu przesunęłaby ją o pięć albo i sześć pozycji do góry. Nie zaryzykowała. Skoczyła potrójnego tulupa z podwójnym tulupem, a to jest jednak spora strata

Dość gorzko zaopiniował także, niestety, szansę młodej łyżwiarki na osiągnięcie lepszego rezultatu niż ten, którym mogła poszczycić się na igrzyskach w Pekinie. Wówczas skończyła 12. "To trudne do powtórzenia" - stwierdził i ogłosił, na jakim miejscu, jego zdaniem, realnie skończy Kurakowa. "Awans do 16-15. pozycji jest jeszcze możliwy" - podsumował.

Jego przewidywania, rzecz jasna, niekoniecznie muszą się sprawdzić. Jest coś, co może trochę zrównoważyć opinię dziennikarza. To fakty sprzed czterech lat. W Pekinie Katia awansowała do finału programu dowolnego z 24. miejsca, z 59.08 pkt na koncie. To słabiej niż teraz, więc teoretycznie ma mniej do odrobienia niż wtedy. Wówczas po programie krótkim prowadziła reprezentująca Rosyjski Komitet Olimpijski Kamila Waliewa (82.16), druga była jej rodaczka Anna Szczerbakowa (80.20), a trzecia Japonka Kaori Sakamoto (79.84).

W tym roku pierwsza trójka zgromadziła niższe rezultaty. Pierwsza Ami Nakai dostała notę 78.71 pkt, druga Kaori Sakamoto 77.23, a trzecia Alysa Liu 76.59. Do najniższego stopnia podium Kurakowa traci zatem obecnie 16.45 "oczek", czyli znacznie mniej niż było to cztery lata temu (wówczas jej strata wyniosła 20.76). Wiele może się zatem jeszcze zdarzyć.

