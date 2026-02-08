Atak z Rosji na polskich olimpijczyków dzień po występie. "Hańba, wpadka"

Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza w piątkowe przedpołudnie otwierali występy reprezentacji Polski w rywalizacji drużynowej w łyżwiarstwie figurowym, ale na niesmaczny artykuł na swój temat w rosyjskich mediach musieli poczekać do sobotniego wieczoru. Aleksiej Żeleznow w artykule na news.sportbox.ru postawił na wiele słów nacechowanych emocjonalnie.

Przypomnijmy, że Dowhal jest z pochodzenia Ukrainką, co mogło stanowić kolejny argument do zaatakowania polskiej pary. "Wszyscy widzieli hańbę Ukrainki na igrzyskach. Skończyła z dziurą w rajstopach i zaczęła płakać" - brzmi tytuł tekstu. Lead jest znacznie krótszy, bije z niego żal: "I musimy to oglądać bez rosyjskiej reprezentacji?".

Jak już pisaliśmy, Dowhal i Kulesza spisali się całkiem dobrze jak na olimpijski debiut, po swoim przejeździe w ramach tańca rytmicznego byli wyraźnie rozemocjonowani. Osiągnęli najlepszy wynik w sezonie i zarazem "życiówkę" (60,23), choć nie wystarczyło to do wyprzedzania którejkolwiek z drużyn rywali. Dziewiąte Chiny miały rezultat 64,92, trzecia Wielka Brytania 86,85, a prowadzące Stany Zjednoczone 91,06. Dziesiąta lokata dała nam jeden punkt.

Taki komentarz z Rosji ws. występu polskich łyżwiarzy. "Trzeźwo ocenili możliwości"

Żeleznow pisze o "sromotnej porażce", "najgorszym występie", "fatalnym wyniku i "striptizie", nawiązując do naderwanej rajstopy naszej zawodniczki. "Dobrze, że trzeźwo ocenili swoje możliwości. Przyjechali do Mediolanu dla emocji, a nie dla medali" - dodał złośliwie dziennikarz, nie omieszkając przypomnieć, że para zajmuje 61. miejsce w rankingu światowym i mimo trzeciego wspólnego sezonu nie ma jeszcze wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej.

"Nawet na tle chińskiego duetu spisali się słabo. Ich twizzle (odmiana piruetu - red.) się nie sprawdziły" - zrelacjonował.

W oczach Dowhal pojawiły się łzy, ale nie smutku, tylko z radości. Para dała z siebie wszystko, więc nie ma sobie czego wyrzucać. W tym świetle brak Rosjan staje się jeszcze smutniejszy

Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza WANG ZHAO AFP

