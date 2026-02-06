A jednak, Nawrocki, Piesiewcz i Rutnicki razem. Kamery wszystko uchwyciły

Dopiero o godzinie 20:00 rozpocznie się wielce oczekiwana ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Mimo to w kilku dyscyplinach walka rozpoczęła się przed tym wydarzeniem. Swoją rywalizację w drużynach rozpoczęli m.in. reprezentanci Polski w łyżwiarstwie figurowym. Wczesnym rankiem na lodzie pojawiła się nasza para taneczna - Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, natomiast kilka chwil później swój przejazd miała para sportowa - Julia Szczecinina i Michał Woźniak.

Pierwsi z wymienionych uzyskali 60.23 pkt i zajęli ostatnie, 10. miejsce. Druga z par uzyskała wynik minimalnie niższy, 60.2 pkt, co przełożyło się po ich przejeździe także na ostatnią, 3. lokatę (po starcie trzech ekip). Przed nami zostały jednak tylko mocniejsze reprezentacje. Co ciekawe, tuż po zakończeniu pokazu umiejętności kamery uchwyciły niezwykłych gości, którzy wspierali naszych sportowców osobiście prosto z trybun.

Nawrocki i Piesiewicz razem, do tego Rutnicki. Ależ wsparcie

Na miejscu obecni są prezydent RP, Karol Nawrocki, prezes PKOl, Radosław Piesiewicz oraz minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki. Co ciekawe, pierwsza dwójka siedziała miarę blisko siebie, a minister rządu Donalda Tuska był w innym miejscu.

Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes PKOl Radosław Piesiewicz Screen: Eurosport materiał zewnętrzny

Wyjazd ostatniego z wymienionych przez długi czas stał pod znakiem zapytania. Powodem tego miał być brak akredytacji na wydarzenie. Ostatecznie jednak otrzymał wejściówkę i pojawił się na miejscu wydarzeń, by wspierać wszystkich polskich sportowców.

- Dobrze, że wygrało dobro polskiego sportu. Panie Ministrze Jakubie Rutnicki widzimy się w Mediolanie. Zapraszamy także do odwiedzenia Domu Polskiego. Bądźmy jednym Team PL - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Piesiewicz.

Przed naszymi łyżwiarzami są jeszcze dwa występy solowe, które złożą się na końcowy wynik całej drużyny w tych zawodach. Polskę reprezentować będzie jeszcze Jekatierina Kurakowa (solistka). Już w sobotę pojedzie Władimir Samoiłow (solista), który zwieńczy dzieła.

Wszystkie emocje związane z zimowymi igrzyskami olimpijskimi mogą państwo śledzić codziennie między godz. 8, a 23 w specjalnej relacji "na żywo" w serwisie Interii Sport.

Piątek 6 lutego we Włoszech zostanie zwieńczony wspomnianą już ceremonią otwarcia. Jej start planowany jest na godz. 20:00. Chorążymi reprezentacji Polski będą Natalia Czerwonka oraz Kamil Stoch.

Igrzyska olimpijskie 2026. Dekoracje w mieście zapowiadające zimowe zmagania. WIDEO OLIVIER FENIET / AFPTV / AFP AFP

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz Piotr Nowak PAP

Jakub Rutnicki Lukasz Gdak East News