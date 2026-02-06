Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak, Nawrocki, Piesiewcz i Rutnicki razem. Kamery wszystko uchwyciły

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Za nami już pierwsze emocje związane ze startami polskich sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Swój start zaliczyła już m.in. część naszej kadry w łyżwiarstwie figurowym. Rywalizację z trybun śledzili prezydent RP, Karol Nawrocki, prezes PKOl, Radosław Piesiewicz oraz minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki. Wszystko uchwyciły kamery.

Mężczyzna w eleganckim garniturze przemawia do mikrofonu na tle fioletowego ekranu, wykonując gesty rękami, w lewym górnym rogu znajduje się okrągłe powiększenie przedstawiające grupę osób bijących brawo.
Karol Nawrocki, prezydent RPALEKSANDER MAJDANSKI / NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PL/ Screen: EurosportNewspix.pl
Dopiero o godzinie 20:00 rozpocznie się wielce oczekiwana ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Mimo to w kilku dyscyplinach walka rozpoczęła się przed tym wydarzeniem. Swoją rywalizację w drużynach rozpoczęli m.in. reprezentanci Polski w łyżwiarstwie figurowym. Wczesnym rankiem na lodzie pojawiła się nasza para taneczna - Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, natomiast kilka chwil później swój przejazd miała para sportowa - Julia Szczecinina i Michał Woźniak.

    Pierwsi z wymienionych uzyskali 60.23 pkt i zajęli ostatnie, 10. miejsce. Druga z par uzyskała wynik minimalnie niższy, 60.2 pkt, co przełożyło się po ich przejeździe także na ostatnią, 3. lokatę (po starcie trzech ekip). Przed nami zostały jednak tylko mocniejsze reprezentacje. Co ciekawe, tuż po zakończeniu pokazu umiejętności kamery uchwyciły niezwykłych gości, którzy wspierali naszych sportowców osobiście prosto z trybun.

    Nawrocki i Piesiewicz razem, do tego Rutnicki. Ależ wsparcie

    Na miejscu obecni są prezydent RP, Karol Nawrocki, prezes PKOl, Radosław Piesiewicz oraz minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki. Co ciekawe, pierwsza dwójka siedziała miarę blisko siebie, a minister rządu Donalda Tuska był w innym miejscu.

    Grupa elegancko ubranych osób siedzi na trybunach i klaszcze. Na pierwszym planie widoczne są dwie osoby w czerwonych ubraniach z herbem Polski, reszta ubrana oficjalnie. Na twarzach uśmiechy i wyraz aprobaty.
    Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes PKOl Radosław PiesiewiczScreen: Eurosportmateriał zewnętrzny

    Wyjazd ostatniego z wymienionych przez długi czas stał pod znakiem zapytania. Powodem tego miał być brak akredytacji na wydarzenie. Ostatecznie jednak otrzymał wejściówkę i pojawił się na miejscu wydarzeń, by wspierać wszystkich polskich sportowców.

    - Dobrze, że wygrało dobro polskiego sportu. Panie Ministrze Jakubie Rutnicki widzimy się w Mediolanie. Zapraszamy także do odwiedzenia Domu Polskiego. Bądźmy jednym Team PL - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Piesiewicz.

      Przed naszymi łyżwiarzami są jeszcze dwa występy solowe, które złożą się na końcowy wynik całej drużyny w tych zawodach. Polskę reprezentować będzie jeszcze Jekatierina Kurakowa (solistka). Już w sobotę pojedzie Władimir Samoiłow (solista), który zwieńczy dzieła.

      Wszystkie emocje związane z zimowymi igrzyskami olimpijskimi mogą państwo śledzić codziennie między godz. 8, a 23 w specjalnej relacji "na żywo" w serwisie Interii Sport.

      Piątek 6 lutego we Włoszech zostanie zwieńczony wspomnianą już ceremonią otwarcia. Jej start planowany jest na godz. 20:00. Chorążymi reprezentacji Polski będą Natalia Czerwonka oraz Kamil Stoch.

      Igrzyska olimpijskie 2026. Dekoracje w mieście zapowiadające zimowe zmagania. WIDEOOLIVIER FENIET / AFPTV / AFPAFP

      Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy gestykulując dłońmi na tle rozmytej biało-czerwonej flagi Polski.
      Karol NawrockiKlaudia RadeckaAFP
      Mężczyzna w garniturze z czerwoną krawatą stoi przy mikrofonie, gestykulując podczas przemowy, w tle widoczne logotypy różnych firm i instytucji.
      Prezes PKOl Radosław PiesiewiczPiotr NowakPAP
      Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
      Jakub RutnickiLukasz GdakEast News

