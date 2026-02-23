249 miejscowości ma polskiego medalistę olimpijskiego. Sprawdź czy urodził się tam, gdzie ty

Na letnich igrzyskach olimpijskich polscy sportowcy do tej pory zdobyli 308 medali. Zresztą historia zatoczyła koło, bo pierwszy wywalczyli podczas igrzysk w 1924 roku w Paryżu, a ostatni sto lat później i to też w stolicy Francji. Dorobek zimowych igrzysk jest dużo skromniejszy, ale podczas zawodów w Mediolanie - Cortinie Polacy powiększyli go o cztery. Dwa srebrne (jeden a parze z Pawłem Wąskiem) i jeden brązowy zdobył skoczek narciarski Kacper Tomasiak, a na drugim stopniu podium stanął też łyżwiarz szybki Władimir Semirunnij. W sumie "zimowych" jest 27.

Wykonaliśmy też mrówczą pracę i sprawdziliśmy skąd pochodzą polscy medaliści olimpijscy. Trzymaliśmy się opisów sportowców z Wikipedii i w ten sposób powstała lista. Jest uporządkowana według liczby ludności (najczęściej pochodzącą ze spisów ludności), którą nieco zaokrągliliśmy.

Na liście jest 249 nazw miejscowości, w tym 21 spoza Polski. Tu należy się wyjaśnienie, bo duża ich cześć była kiedyś Polska jak w okresie XX-lecia międzywojennego, kiedy część obecnej Litwy, Białorusi czy Ukrainy leżała w polskich granicach. I wtedy np. Lwów, Grodno czy Wilno należały do Rzeczpospolitej. Są jednak też bardzo odległe zagraniczne miasta - z Santiago de Cuba pochodzi siatkarz Wilfredo Leon, na Syberii w odległym Jekaterynburgu urodził Semirunnij, a z Leninngradu (obecnie Petersburg) pochodziła polska multimedalistka olimpijska - Irena Szewińska. To przy okazji miasto z największą ludnością (ponad 5 mln osób), w którym przyszedł na świat polski sportowiec z medalem olimpijskim.

Jeśli chodzi o teren obecnej Polski, to najwięcej medalistów urodziło się w największym polskim mieście - Warszawie (51). Na liście jest 229 polskich miejscowości - od stolicy kraju, przez stolice województw, powiatów, siedziby gmin i coraz mniejsze miejscowości. Z najmniejszej pochodzi Henryk Niedźwiedzki, brązowy medalista w boksie z Melbourne (1956). Urodził się w Niedźwiadach, osadzie leśnej położonej w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Koczała. W 2008 roku mieszkały tam 32 osoby.

Jeszcze mniej ludzi zamieszkuje osadę, z której pochodzi dwukrotny brązowy medalista olimpijski w zapasach - Czesław Kwieciński. Urodził się w 1943 roku w Romaszkinie (obecnie Litwa). W 2011 roku zamieszkiwało wioskę zaledwie siedem osób.

Jeśli chodzi o zakończone właśnie igrzyska to dzięki Semirunnijowi i Wąskowi dołączyły do mapy polskich medalistów olimpijskich dwa miasta. Jak pisaliśmy wyżej Rosjanin z polskim paszportem urodził się w Jekaterynburgu. Skoczek narciarski jest z kolei pierwszym sportowcem z Cieszyna, który stanął na olimpijskim podium. Bielsko-Biała skąd pochodzi Tomasiak ma już czwartego medalistę - obok kajakarzy Justyny Iskrzyckiej i Marka Dopierały oraz skoczka Stefana Huli.

Lista polskich miejscowości i pochodzący z nich polscy medaliści olimpijscy

Warszawa (około 1,8 mln mieszkańców) - Iga Świątek, Agnieszka Kobus-Zawojska, Anna Kiełbasińska, Maja Włoszczowska, Joanna Hentka, Zofia Noceti-Klepacka, Robert Sycz, Mateusz Kusznierewicz, Kamila Skolimowska, Paweł Nastula, Adam Krzesiński, Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz, Wojciech Kowalczyk, Janusz Olech, Andrzej Gołota, Paweł Skrzecz, Andrzej Supron, Jacek Wszoła, Jerzy Rybicki, Lech Koziejowski, Adam Robak, Janusz Pyciak-Peciak, Mirosław Rybaczewski, Jerzy Opara, Jerzy Pietrzyk, Norbert Ozimek, Jerzy Pawłowski, Adam Lisewski, Ryszard Parulski, Michał Butkiewicz, Krystyna Jakubowska, Zofia Szcześniewska-Bryszewska, Ewa Kłobukowska, Andrzej Zieliński, Janusz Różycki, Andrzej Badeński, Andrzej Piątkowski, Wojciech Zabłocki, Danuta Kordaczuk, Władysław Zieliński, Lidia Szczerbińska, Janusz Kusociński, Janusz Ślązak, Edward Kobyliński, Stanisław Urban, Jerzy Zabielski, Józef Lange, Tomasz Stankiewicz, Katarzyna Niedźwiedzka, Luiza Złotkowska, Konrad Niedźwiedzki

Kraków (810 000) - Tomasz Fornal, Aleksandra Jarecka, Dominik Czaja, Maria Sajdak, Radosław Zawrotniak, Marcin Jałocha, Marek Koźmiński, Mirosław Waligóra, Ludomir Chronowski, Tadeusz Rutkowski, Wiesław Gawlikowski, Jan Gmyrek, Alfred Kałuziński, Robert Gadocha, Helena Rakoczy, Barbara Ślizowska, Michał Woysym-Antoniewicz, Jan Łazarski

Wrocław (670 000) - Damian Janikowski, Robert Andrzejuk, Tomasz Motyka, Paweł Rańda, Mirosław Rzepkowski, Andrzej Lis, Mariusz Strzałka, Leszek Swornowski, Włodzimierz Stefański, Lesław Ćmikiewicz, Jan Tomaszewski

Łódź (642 000) - Paweł Zatorski, Tomasz Wieszczycki, Henryk Petrich, Wiesław Rudkowski, Andrzej Bek, Kazimierz Barburski, Barbara Hermel-Niemczyk, Maria Kwaśniewska

Poznań (534 000) - Szymon Ziółkowski, Rafał Szukała, Marek Łbik, Włodzimierz Sadalski, Henryk Rozmiarek, Witold Woyda, Rafał Piszcz, Jarosława Jóźwiakowska, Elżbieta Krzesińska, Barbara Sobotta, Jan Krenz-Mikołajczak, Jan Szymański

Gdańsk (489 000) - Przemysław Miarczyński, Adam Korol, Magdalena Mroczkiewicz, Tomasz Wałdoch, Waldemar Malak, Maciej Łasicki, Cezary Siess, Andrzej Szarmach, Jerzy Greszkiewicz, Piotr Cieśla, Zygmunt Chychła

Szczecin (386 700) - Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Agnieszka Skrzypulec, Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski, Daniel Jędraszko, Maciej Czyżowicz, Dariusz Adamczuk, Ryszard Stadniuk, Henryk Wawrowski, Janusz Brzozowski

Lublin (328 000) - Aleksandra Mirosław, Arkadiusz Onyszko, Tomasz Wójtowicz, Władysław Żmuda, Arkadiusz Godel, Elżbieta Porzec-Nowak

Bydgoszcz (324 000) - Iga Baumgart-Witan, Helena Wiśniewska, Beata Mikołajczyk, Marian Sypniewski, Marek Leśniewski, Ryszard Kubiak, Krystyna Ostromęcka, Teodor Kocerka, Jerzy Braun, Franciszek Bronikowski

Białystok (290 000) - Wojciech Nowicki, Jerzy Melcer

Katowice (278 000) - Barbara Wolnicka, Roman Bierła, Marek Seweryn, Roman Ogaza, Wojciech Rudy, Henryk Nielaba, Janusz Sidło

Gdynia (239 000) - Sylwia Gruchała, Anna Rogowska, Anna Rybicka, Jarosław Rodzewicz, Danuta Stachow

Częstochowa (202 000) - Jerzy Kulej, Adam Smelczyński

Rzeszów (198 500) - Aleksander Cichoń

Toruń (193 000) - Katarzyna Zillmann, Łukasz Pawłowski, Jacek Streich, Leszek Dunecki

Radom (192 000) - Kazimierz Paździor, Seweryn Kulesza

Sosnowiec (185 000) - Andrzej Jarosik, Krystyna Czajkowska

Kielce (180 000) - Bohdan Andrzejewski, Marian Kuszewski, Leszek Drogosz, Władysław Karaś, Marian Suski

Gliwice (168 000) - Adam Wiercioch, Marek Dąbrowski, Włodzimierz Lubański, Joachim Marx, Egon Franke

Bielsko-Biała (164 000) - Justyna Iskrzycka, Marek Dopierała, Stefan Hula, Kacper Tomasiak

Olsztyn (166 300) - Adam Seroczyński, Artur Wojdat

Zabrze (152 000) - Dariusz Koseła, Kajetan Broniewski, Zbigniew Jaremski, Henryk Kasperczak

Bytom (146 200) - Waldemar Legień, Lucjan Lis

Zielona Góra (138 700) - Małgorzata Książkiewicz

Rybnik (129800) - Alicja Klasik

Ruda Śląska (128 000) - Otylia Jędrzejczak, Marian Foik, Dorota Horzonek-Jokiel, Jerzy Jokiel

Opole (125 400) - Piotr Jabłkowski

Tychy (120 000) - Dawid Tomala, Karolina Naja

Gorzów Wlkp. (114 000) - Michał Jeliński, Tomasz Kucharski, Beata Sokołowska-Kulesza

Elbląg (112 000) - Zenon Licznerski

Płock (110 000) - Wojciech Jankowski, Grzegorz Stellak, Jerzy Kraska

Koszalin (105 000) - Małgorzata Hołub-Kowalik, Marian Tałaj

Tarnów (101600) - Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Kałucka

Chorzów (100 000) - Dariusz Gęsior, Henryk Wieczorek, Mieczysław Wojczak, Bohdan Gonsior, Halina Górecka

Włocławek (99400) - Fabian Barański, Aneta Szczepańska

Wałbrzych (98700) - Bartosz Kurek,

Kalisz (91500) - Marta Walczykiewicz

Grudziądz (87500) - Marta Wieliczko, Piotr Kiełpikowski, Waldemar Baszanowski

Nowy Sącz (79 800) - Klaudia Zwolińska, Marcin Janusz, Aleksander Kłak, Piotr Świerczewski, Tadeusz Friedrich

Słupsk (76500) - Miłosz Bernatajtys, Halina Aszkiełowicz

Jelenia Góra (74600) - Sylwia Bogacka

Mysłowice (71000) - Lucyna Langer-Kałek

Piła (69 700) - Natalia Madaj, Andrzej Gronowicz

Suwałki (68 000) - Maria Andrejczyk

Lubin (66400) - Natalia Czerwonka

Pruszków (65800) - Ryszard Szymczak

Siemianowice Śląskie (63 000) - Kajetan Duszyński, Grzegorz Cziura, Zygmunt Maszczyk, Marian Szeja, Natalia Kot-Wala

Tarnowskie Góry (61200) - Tadeusz Dembończyk, Zbigniew Kaczmarek

Pabianice (59500) - Jadwiga Wajsówna

Ostrowiec Świętokrzyski (59 200) - Andrzej Kobylański

Łomża (59200) - Celina Jesionowska

Tomaszów Mazowiecki (57400) - Wiesław Gawłowski, Edward Skorek, Antoni Szymanowski

Tczew (57 200) - Mateusz Biskup, Czesława Kościańska, Krzysztof Kosedowski, Kazimierz Zimny

Chełm (56100) - Julia Szeremeta, Andrzej Głąb, Marian Zieliński

Przemyśl (55200) - Marian Ostafiński, Władysław Segda

Stalowa Wola (54300) - Artur Partyka

Będzin (53800) - Władysław Dobrowolski

Kędzierzyn Koźle (51300) - Kamil Semeniuk

Racibórz (49600) - Justyna Święty-Ersetic, Ryszard Wolny, Hubert Kostka

Ełk (49400) - Leszek Błażyński

Ostrołęka (48200) - Grzegorz Łomacz

Starogard Gdański (45400) - Oktawia Nowacka, Kazimierz Deyna

Wejherowo (46200) - Hubert Skrzypczak

Świętochłowice (45400) - Barbara Wysoczańska

Wodzisław Śląski (44 800) - Leszek Blanik, Tomasz Sikora

Puławy (44500) - Malwina Kopron

Otwock (43900) - Urszula Kielan

Kołobrzeg (43300) - Joanna Nowicka

Radomsko (42700) - Jan Benigier

Skarżysko Kamienna (41800) - Daria Pikulik

Świdnik (39100) - Lech Łasko

Kwidzyn (36700) - Wiesław Hartman

Malbork (36500) - Grzegorz Lato

Żary (36000) - Józef Tracz, Tadeusz Ślusarski

Oświęcim (35500) - Arkadiusz Skrzypaszek

Oleśnica (35300) - Wojciech Bartnik

Czechowice-Dziedzice (34 700) - Grzegorz Kotowicz, Marek Witkowski

Grodzisk Mazowiecki (34700) - Marian Woronin

Sanok (33800) - Katarzyna Bachleda-Curuś

Lębork (33800) - Zbigniew Zarzycki

Sochaczew (33400) - Katarzyna Klata

Oława (33 000) - Szymon Kołecki

Cieszyn (32900) - Paweł Wąsek

Luboń (32800) - Grzegorz Nowak

Jasło (32300) - Zbigniew Skrudlik

Sopot (31400) - Janusz Pawłowski

Ostróda (31300) - Kazimierz Czarnecki

Mława (30800) - Włodzimierz Zieliński

Nowy Targ (30800) - Dawid Kubacki

Czeladź (30 400) - Jan Dydak

Żywiec (30300) - Agata Wróbel

Zgorzelec (29 300) - Ryszard Sobczak

Krotoszyn (28800) - Łukasz Kaczmarek

Nowy Dwór Maz. (28500) - Wojciech Kurpiewski, Izabela Dylewska

Śrem (28200) - Zenon Jaskuła

Łuków (27500) - Marcin Dołęga, Jerzy Skolimowski

Giżycko (27300) - Jakub Kochanowski

Zakopane (25000) - Jerzy Ustupski, Franciszek Gąsienica Groń, Wojciech Fortuna, Kamil Stoch

Biłgoraj (24600) - Maria Śliwka

Kościerzyna (23300)- Patryk Dobek

Miechowice (23 000) - Józef Szmidt

Lubliniec (22600) - Zygmunt Anczok, Lidia Chmielnicka-Żmuda

Białogard (22500) - Dariusz Białkowski, Dariusz Szubert

Świebodzice (21900) - Paweł Fajdek

Bartoszyce (21300) - Zbigniew Lubiejewski

Opoczno (21 000) - Krzysztof Kołomański, Michał Staniszewski

Jawor (20800) - Aleksander Śliwka

Mrągowo (20500) - Anna Puławska

Działdowo (20000) - Paweł Baraszkiewicz

Rawicz (19600) - Anita Włodarczyk

Gostyń (19600) - Andrzej Juskowiak

Koło (19200) - Ryszard Przybysz

Konstantynów Łódzki (19200) - Andrzej Szymczak

Międzyrzecz (17000) - Monika Michalik

Nakło nad Notecią (17000) - Adrian Zieliński, Tomasz Zieliński

Sierpc (16900) - Michał Cieślak, Jerzy Adamski

Kamienna Góra (16800) - Ryszard Bosek

Rawa Mazowiecka (16000) - Halina Konopacka

Brzesko (15600) - Jolanta Ogar-Hill, Leszek Lubicz-Nycz

Mikulczyce (15400) - Jerzy Gorgoń

Krapkowice (15200) - Krzysztof Zwoliński

Przeworsk (14400) - Tadeusz Rut

Łapy (14400) - Tomasz Łapiński

Limanowa (14000) - Justyna Kowalczyk, Maciej Kot

Kartuzy (13 900) - Andrzej Wroński

Nowy Tomyśl (13 700) - Tomasz Tomiak

Lubsk (13500) - Jerzy Kaczmarek

Ustka (13500) - Kazimierz Adach

Głowno (13100) - Zbigniew Bródka

Wąbrzeźno (12700) - Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Maciej Freimut

Głuchołazy (12600) - Janusz Zarenkiewicz

Włodawa (12000) - Dariusz Kowaluk

Krosno Odrzańskie (11200) - Aneta Konieczna

Lubaczów (11 200) - Robert Korzeniowski

Koronowo (10700) - Małgorzata Dłużewska

Lubawa (10 600) - Jacek Fafiński

Wisła (10500) - Adam Małysz

Sulęcin (9800) - Dariusz Goździak

Krzeszowice (9700) - Agnieszka Czopek

Środa Śląska (9500) - Janusz Bobik, Leszek Kosedowski

Drezdenko (9400) - Natalia Bukowiecka

Blachownia (9000) - Mateusz Bieniek

Żuromin (8400) - Piotr Małachowski

Kolbuszowa (8300) - Marek Bajor

Nasielsk (7600) - Tomasz Majewski, Renata Mauer-Różańska

Brzozowa (7100) - Norbert Huber

Ksawerów (6800) - Andrzej Skrzydlewski

Krzyż Wielkopolski (6000) - Bartłomiej Bołądź

Więcbork (5600) - Bartłomiej Bonk, Bartłomiej Pawełczak, Sławomir Zawada

Jasienica (5600) - Zygmunt Pawlas

Nowe nad Wisłą (5300) - Bronisław Malinowski

Szczawnica (5200) - Stefan Kapłaniak

Zebrzydowice (5300) - Ryszard Staniek

Sejny (4700) - Piotr Markiewicz

Reszel (4000) - Karol Zalewski

Korsze (3900) - Andrzej Sypytkowski

Sucha Góra (3700) - Zygfryd Szołtysik

Orzepowice (3700) - Piotr Mowlik

Węgrzce Wielkie (2900) - Kazimierz Kmiecik

Kamieńsk (2500) - Piotr Stępień

Charzewice (2500) - Marek Karbarz

Ciężkowice (2400) - Kazimierz Szczerba

Drogomyśl (2300) - Jan Kowalczyk

Ślesin (2200) - Monika Chabel

Szerzyny (2100) - Józefa Ledwig

Rozbórz (2100) - Emil Ochyra

Naprawa (2000) - Bogusław Zych

Truskolasy (1950) - Jerzy Brzęczek

Miłkowice (1900) - Zdzisław Antczak

Piątek (1900) - Mieczysław Nowicki

Chełmno (1800) - Grzegorz Mielcarski, Brunon Bendig

Bestwinka (1700) - Zygmunt Smalcerz, Zbigniew Pietrzykowski

Wielichów (1690) - Marian Dudziak, Zdzisław Krzyszkowiak

Zakliczyn (1570) - Marek Gołąb

Chomęcice (1530) - Mieczysław Nowak

Palowice (1450) - Andrzej Cofalik

Kołczygłowy (1300) - Czesław Lang

Chrząstowice (1280) - Benedykt Kocot

Wymiarki (1200) - Zbigniew Gut

Swornegacie (1100) - Bolesław Drewek

Radowo Małe (1000) - Władysław Stecyk

Rokitno Szlacheckie (1000) - Józef Zapędzki

Dobromierz (840) - Stanisław Szozda

Ciechocin (800) - Mirosław Ziętarski

Sadkowa Góra (770) - Stanisław Dragan

Wrocki (730) - Edmund Jankowski

Brody (700) - Marian Kozicki

Komorzno (680) - Andrzej Sokołowski

Gołogóry (650) - Ryszard Zub

Biesal (640) - Adam Tomasiak

Prusice (620) - Edward Barcik

Zarzecz (600) - Adam Sandurski

Ratoszyn Pierwszy (540) - Krzysztof Siemion

Zegartowice (530) - Rafał Majka

Lachowo (500) - Maria Golimowska

Lipniki (490) - Bernard Ormanowski

Małecz (470) - Jan Szczepański

Jaczkowo (460) - Józef Lipień, Kazimierz Lipień

Piasek Wielki (450) - Józef Grudzień

Straszów (450) - Tadeusz Trojanowski

Popów (430) - Józef Grzesiak

Polany (430) - Włodzimierz Zawadzki

Kołomań (420) - Marian Kasprzyk

Jasieniec (410) - Tadeusz Michalik

Guzów (400) - Jadwiga Abisiak

Borek (360) - Janusz Kierzkowski

Nowice (340) - Tadeusz Mytnik

Wyszki (340) - Krystyna Krupa

Nużewo (310) - Ireneusz Paliński

Brzeziny (300) - Jan Werner

Zieluń (270) - Helena Pilejczyk

Elżbiecin (250) - Tadeusz Walasek

Świebodów (250) - Ryszard Szurkowski

Tonin (250) - Leon Birkholz

Brodnia Górna (250) - Teresa Ciepły

Boska Wola (240) - Ryszard Katus

Janopol (200) - Henryk Leliwa-Roycewicz

Białobrzezie (190) - Ryszard Podlas

Katlewo (190) - Aleksy Antkiewicz

Międzylesie (190) - Jerzy Klempel

Janowszczyzna (180) - Henryk Trębicki

Brzozów (180) - Janusz Gortat

Niwki (179) - Joachim Halupczok

Łąki Wielkie (140) - Daniela Walkowiak

Wierzchownia (120) - Stanisława Walasiewicz

Maleczewo (100) - Antoni Zajkowski

Skarbiew (82) - Jan Dołgowicz

Niedźwiady (32 - 2008) - Henryk Niedźwiedzki

Lista zagranicznych miejscowości i pochodzący z nich polscy medaliści olimpijscy

Petersburg (5,4 mln, obecnie Rosja) - Irena Szewińska

Wiedeń (2 mln, Austria) - Józef Trenkwald

Jekaterynburg (1,5 mln, Rosja) - Władimir Siemirunnij

Lwów (723 00, Ukraina) - Irena Szydłowska, Artur Olech, Wiesław Maniak, Adam Papée, Franciszek Szymczyk, Adam Królikiewicz

Zaporoże (720 000, Ukraina) - Sergiusz Wołczaniecki

Wilno (605 000, Litwa) - Władysław Szuszkiewicz, Elwira Seroczyńska

Santiago de Cuba (495000, Kuba) - Wilfredo Leon

Grodno (360 000, Białoruś) - Karol Rómmel

Kowno (319 000, Litwa) - Władysław Komar

Lozanna (141 000, Szwajcaria) - Roger Verey

Troick (73000, Rosja) - Kazimierz Laskowski

Dillingen (18100, Niemcy) - Wanda Wiecha-Wanot

Diepholz (17 500, Niemcy) - Zygfryd Kuchta

Noyelles-sous-Lens (7600, Francja) - Bronisław Bebel

Zelwa (7400, Białoruś) - Jadwiga Marko-Książek

Husiatyn (6800, Ukrainia) - Zdzisław Kawecki

Wołczkowo (1200, Ukraina) - Jan Bochenek

Soleczniki Małe (Litwa, 620) - Władysław Kozakiewicz

Zarubińce (400, Rosja) - Aleksander Małecki

Bobryk (33 osoby w 2009 roku, Ukrainia) - Henryk Budziński

Romaszkino (7 osób w 2011, Litwa) - Czesław Kwieciński

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Paweł Wąsek Yohei Osada East News

Władimir Semirunnij PAP/EPA

Krzysztof Rawa: Gdyby nie te medale, to nie chciałbym być w skórze Adama Małysza ani PZN-u. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport