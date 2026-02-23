249 miejscowości ma polskiego medalistę olimpijskiego. Sprawdź czy urodził się tam, gdzie ty
Niektórzy pochodzą z wielkich miast i to nie tylko polskich, ale niektórzy urodzili w maleńkich wioskach. Dla lokalnej społeczności są zwykle powodem do dumy - ich nazwiskami oznaczają parki, ulice, ronda, a nawet stawiają pomniki. Sprawdziliśmy z ilu miast, miasteczek, wsi i wiosek pochodzą polscy medaliści olimpijscy. Znajdziecie swoje miasto urodzenia?
Na letnich igrzyskach olimpijskich polscy sportowcy do tej pory zdobyli 308 medali. Zresztą historia zatoczyła koło, bo pierwszy wywalczyli podczas igrzysk w 1924 roku w Paryżu, a ostatni sto lat później i to też w stolicy Francji. Dorobek zimowych igrzysk jest dużo skromniejszy, ale podczas zawodów w Mediolanie - Cortinie Polacy powiększyli go o cztery. Dwa srebrne (jeden a parze z Pawłem Wąskiem) i jeden brązowy zdobył skoczek narciarski Kacper Tomasiak, a na drugim stopniu podium stanął też łyżwiarz szybki Władimir Semirunnij. W sumie "zimowych" jest 27.
Wykonaliśmy też mrówczą pracę i sprawdziliśmy skąd pochodzą polscy medaliści olimpijscy. Trzymaliśmy się opisów sportowców z Wikipedii i w ten sposób powstała lista. Jest uporządkowana według liczby ludności (najczęściej pochodzącą ze spisów ludności), którą nieco zaokrągliliśmy.
Na liście jest 249 nazw miejscowości, w tym 21 spoza Polski. Tu należy się wyjaśnienie, bo duża ich cześć była kiedyś Polska jak w okresie XX-lecia międzywojennego, kiedy część obecnej Litwy, Białorusi czy Ukrainy leżała w polskich granicach. I wtedy np. Lwów, Grodno czy Wilno należały do Rzeczpospolitej. Są jednak też bardzo odległe zagraniczne miasta - z Santiago de Cuba pochodzi siatkarz Wilfredo Leon, na Syberii w odległym Jekaterynburgu urodził Semirunnij, a z Leninngradu (obecnie Petersburg) pochodziła polska multimedalistka olimpijska - Irena Szewińska. To przy okazji miasto z największą ludnością (ponad 5 mln osób), w którym przyszedł na świat polski sportowiec z medalem olimpijskim.
Jeśli chodzi o teren obecnej Polski, to najwięcej medalistów urodziło się w największym polskim mieście - Warszawie (51). Na liście jest 229 polskich miejscowości - od stolicy kraju, przez stolice województw, powiatów, siedziby gmin i coraz mniejsze miejscowości. Z najmniejszej pochodzi Henryk Niedźwiedzki, brązowy medalista w boksie z Melbourne (1956). Urodził się w Niedźwiadach, osadzie leśnej położonej w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Koczała. W 2008 roku mieszkały tam 32 osoby.
Jeszcze mniej ludzi zamieszkuje osadę, z której pochodzi dwukrotny brązowy medalista olimpijski w zapasach - Czesław Kwieciński. Urodził się w 1943 roku w Romaszkinie (obecnie Litwa). W 2011 roku zamieszkiwało wioskę zaledwie siedem osób.
Jeśli chodzi o zakończone właśnie igrzyska to dzięki Semirunnijowi i Wąskowi dołączyły do mapy polskich medalistów olimpijskich dwa miasta. Jak pisaliśmy wyżej Rosjanin z polskim paszportem urodził się w Jekaterynburgu. Skoczek narciarski jest z kolei pierwszym sportowcem z Cieszyna, który stanął na olimpijskim podium. Bielsko-Biała skąd pochodzi Tomasiak ma już czwartego medalistę - obok kajakarzy Justyny Iskrzyckiej i Marka Dopierały oraz skoczka Stefana Huli.
Lista polskich miejscowości i pochodzący z nich polscy medaliści olimpijscy
- Warszawa (około 1,8 mln mieszkańców) - Iga Świątek, Agnieszka Kobus-Zawojska, Anna Kiełbasińska, Maja Włoszczowska, Joanna Hentka, Zofia Noceti-Klepacka, Robert Sycz, Mateusz Kusznierewicz, Kamila Skolimowska, Paweł Nastula, Adam Krzesiński, Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz, Wojciech Kowalczyk, Janusz Olech, Andrzej Gołota, Paweł Skrzecz, Andrzej Supron, Jacek Wszoła, Jerzy Rybicki, Lech Koziejowski, Adam Robak, Janusz Pyciak-Peciak, Mirosław Rybaczewski, Jerzy Opara, Jerzy Pietrzyk, Norbert Ozimek, Jerzy Pawłowski, Adam Lisewski, Ryszard Parulski, Michał Butkiewicz, Krystyna Jakubowska, Zofia Szcześniewska-Bryszewska, Ewa Kłobukowska, Andrzej Zieliński, Janusz Różycki, Andrzej Badeński, Andrzej Piątkowski, Wojciech Zabłocki, Danuta Kordaczuk, Władysław Zieliński, Lidia Szczerbińska, Janusz Kusociński, Janusz Ślązak, Edward Kobyliński, Stanisław Urban, Jerzy Zabielski, Józef Lange, Tomasz Stankiewicz, Katarzyna Niedźwiedzka, Luiza Złotkowska, Konrad Niedźwiedzki
- Kraków (810 000) - Tomasz Fornal, Aleksandra Jarecka, Dominik Czaja, Maria Sajdak, Radosław Zawrotniak, Marcin Jałocha, Marek Koźmiński, Mirosław Waligóra, Ludomir Chronowski, Tadeusz Rutkowski, Wiesław Gawlikowski, Jan Gmyrek, Alfred Kałuziński, Robert Gadocha, Helena Rakoczy, Barbara Ślizowska, Michał Woysym-Antoniewicz, Jan Łazarski
- Wrocław (670 000) - Damian Janikowski, Robert Andrzejuk, Tomasz Motyka, Paweł Rańda, Mirosław Rzepkowski, Andrzej Lis, Mariusz Strzałka, Leszek Swornowski, Włodzimierz Stefański, Lesław Ćmikiewicz, Jan Tomaszewski
- Łódź (642 000) - Paweł Zatorski, Tomasz Wieszczycki, Henryk Petrich, Wiesław Rudkowski, Andrzej Bek, Kazimierz Barburski, Barbara Hermel-Niemczyk, Maria Kwaśniewska
- Poznań (534 000) - Szymon Ziółkowski, Rafał Szukała, Marek Łbik, Włodzimierz Sadalski, Henryk Rozmiarek, Witold Woyda, Rafał Piszcz, Jarosława Jóźwiakowska, Elżbieta Krzesińska, Barbara Sobotta, Jan Krenz-Mikołajczak, Jan Szymański
- Gdańsk (489 000) - Przemysław Miarczyński, Adam Korol, Magdalena Mroczkiewicz, Tomasz Wałdoch, Waldemar Malak, Maciej Łasicki, Cezary Siess, Andrzej Szarmach, Jerzy Greszkiewicz, Piotr Cieśla, Zygmunt Chychła
- Szczecin (386 700) - Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Agnieszka Skrzypulec, Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski, Daniel Jędraszko, Maciej Czyżowicz, Dariusz Adamczuk, Ryszard Stadniuk, Henryk Wawrowski, Janusz Brzozowski
- Lublin (328 000) - Aleksandra Mirosław, Arkadiusz Onyszko, Tomasz Wójtowicz, Władysław Żmuda, Arkadiusz Godel, Elżbieta Porzec-Nowak
- Bydgoszcz (324 000) - Iga Baumgart-Witan, Helena Wiśniewska, Beata Mikołajczyk, Marian Sypniewski, Marek Leśniewski, Ryszard Kubiak, Krystyna Ostromęcka, Teodor Kocerka, Jerzy Braun, Franciszek Bronikowski
- Białystok (290 000) - Wojciech Nowicki, Jerzy Melcer
- Katowice (278 000) - Barbara Wolnicka, Roman Bierła, Marek Seweryn, Roman Ogaza, Wojciech Rudy, Henryk Nielaba, Janusz Sidło
- Gdynia (239 000) - Sylwia Gruchała, Anna Rogowska, Anna Rybicka, Jarosław Rodzewicz, Danuta Stachow
- Częstochowa (202 000) - Jerzy Kulej, Adam Smelczyński
- Rzeszów (198 500) - Aleksander Cichoń
- Toruń (193 000) - Katarzyna Zillmann, Łukasz Pawłowski, Jacek Streich, Leszek Dunecki
- Radom (192 000) - Kazimierz Paździor, Seweryn Kulesza
- Sosnowiec (185 000) - Andrzej Jarosik, Krystyna Czajkowska
- Kielce (180 000) - Bohdan Andrzejewski, Marian Kuszewski, Leszek Drogosz, Władysław Karaś, Marian Suski
- Gliwice (168 000) - Adam Wiercioch, Marek Dąbrowski, Włodzimierz Lubański, Joachim Marx, Egon Franke
- Bielsko-Biała (164 000) - Justyna Iskrzycka, Marek Dopierała, Stefan Hula, Kacper Tomasiak
- Olsztyn (166 300) - Adam Seroczyński, Artur Wojdat
- Zabrze (152 000) - Dariusz Koseła, Kajetan Broniewski, Zbigniew Jaremski, Henryk Kasperczak
- Bytom (146 200) - Waldemar Legień, Lucjan Lis
- Zielona Góra (138 700) - Małgorzata Książkiewicz
- Rybnik (129800) - Alicja Klasik
- Ruda Śląska (128 000) - Otylia Jędrzejczak, Marian Foik, Dorota Horzonek-Jokiel, Jerzy Jokiel
- Opole (125 400) - Piotr Jabłkowski
- Tychy (120 000) - Dawid Tomala, Karolina Naja
- Gorzów Wlkp. (114 000) - Michał Jeliński, Tomasz Kucharski, Beata Sokołowska-Kulesza
- Elbląg (112 000) - Zenon Licznerski
- Płock (110 000) - Wojciech Jankowski, Grzegorz Stellak, Jerzy Kraska
- Koszalin (105 000) - Małgorzata Hołub-Kowalik, Marian Tałaj
- Tarnów (101600) - Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Kałucka
- Chorzów (100 000) - Dariusz Gęsior, Henryk Wieczorek, Mieczysław Wojczak, Bohdan Gonsior, Halina Górecka
- Włocławek (99400) - Fabian Barański, Aneta Szczepańska
- Wałbrzych (98700) - Bartosz Kurek,
- Kalisz (91500) - Marta Walczykiewicz
- Grudziądz (87500) - Marta Wieliczko, Piotr Kiełpikowski, Waldemar Baszanowski
- Nowy Sącz (79 800) - Klaudia Zwolińska, Marcin Janusz, Aleksander Kłak, Piotr Świerczewski, Tadeusz Friedrich
- Słupsk (76500) - Miłosz Bernatajtys, Halina Aszkiełowicz
- Jelenia Góra (74600) - Sylwia Bogacka
- Mysłowice (71000) - Lucyna Langer-Kałek
- Piła (69 700) - Natalia Madaj, Andrzej Gronowicz
- Suwałki (68 000) - Maria Andrejczyk
- Lubin (66400) - Natalia Czerwonka
- Pruszków (65800) - Ryszard Szymczak
- Siemianowice Śląskie (63 000) - Kajetan Duszyński, Grzegorz Cziura, Zygmunt Maszczyk, Marian Szeja, Natalia Kot-Wala
- Tarnowskie Góry (61200) - Tadeusz Dembończyk, Zbigniew Kaczmarek
- Pabianice (59500) - Jadwiga Wajsówna
- Ostrowiec Świętokrzyski (59 200) - Andrzej Kobylański
- Łomża (59200) - Celina Jesionowska
- Tomaszów Mazowiecki (57400) - Wiesław Gawłowski, Edward Skorek, Antoni Szymanowski
- Tczew (57 200) - Mateusz Biskup, Czesława Kościańska, Krzysztof Kosedowski, Kazimierz Zimny
- Chełm (56100) - Julia Szeremeta, Andrzej Głąb, Marian Zieliński
- Przemyśl (55200) - Marian Ostafiński, Władysław Segda
- Stalowa Wola (54300) - Artur Partyka
- Będzin (53800) - Władysław Dobrowolski
- Kędzierzyn Koźle (51300) - Kamil Semeniuk
- Racibórz (49600) - Justyna Święty-Ersetic, Ryszard Wolny, Hubert Kostka
- Ełk (49400) - Leszek Błażyński
- Ostrołęka (48200) - Grzegorz Łomacz
- Starogard Gdański (45400) - Oktawia Nowacka, Kazimierz Deyna
- Wejherowo (46200) - Hubert Skrzypczak
- Świętochłowice (45400) - Barbara Wysoczańska
- Wodzisław Śląski (44 800) - Leszek Blanik, Tomasz Sikora
- Puławy (44500) - Malwina Kopron
- Otwock (43900) - Urszula Kielan
- Kołobrzeg (43300) - Joanna Nowicka
- Radomsko (42700) - Jan Benigier
- Skarżysko Kamienna (41800) - Daria Pikulik
- Świdnik (39100) - Lech Łasko
- Kwidzyn (36700) - Wiesław Hartman
- Malbork (36500) - Grzegorz Lato
- Żary (36000) - Józef Tracz, Tadeusz Ślusarski
- Oświęcim (35500) - Arkadiusz Skrzypaszek
- Oleśnica (35300) - Wojciech Bartnik
- Czechowice-Dziedzice (34 700) - Grzegorz Kotowicz, Marek Witkowski
- Grodzisk Mazowiecki (34700) - Marian Woronin
- Sanok (33800) - Katarzyna Bachleda-Curuś
- Lębork (33800) - Zbigniew Zarzycki
- Sochaczew (33400) - Katarzyna Klata
- Oława (33 000) - Szymon Kołecki
- Cieszyn (32900) - Paweł Wąsek
- Luboń (32800) - Grzegorz Nowak
- Jasło (32300) - Zbigniew Skrudlik
- Sopot (31400) - Janusz Pawłowski
- Ostróda (31300) - Kazimierz Czarnecki
- Mława (30800) - Włodzimierz Zieliński
- Nowy Targ (30800) - Dawid Kubacki
- Czeladź (30 400) - Jan Dydak
- Żywiec (30300) - Agata Wróbel
- Zgorzelec (29 300) - Ryszard Sobczak
- Krotoszyn (28800) - Łukasz Kaczmarek
- Nowy Dwór Maz. (28500) - Wojciech Kurpiewski, Izabela Dylewska
- Śrem (28200) - Zenon Jaskuła
- Łuków (27500) - Marcin Dołęga, Jerzy Skolimowski
- Giżycko (27300) - Jakub Kochanowski
- Zakopane (25000) - Jerzy Ustupski, Franciszek Gąsienica Groń, Wojciech Fortuna, Kamil Stoch
- Biłgoraj (24600) - Maria Śliwka
- Kościerzyna (23300)- Patryk Dobek
- Miechowice (23 000) - Józef Szmidt
- Lubliniec (22600) - Zygmunt Anczok, Lidia Chmielnicka-Żmuda
- Białogard (22500) - Dariusz Białkowski, Dariusz Szubert
- Świebodzice (21900) - Paweł Fajdek
- Bartoszyce (21300) - Zbigniew Lubiejewski
- Opoczno (21 000) - Krzysztof Kołomański, Michał Staniszewski
- Jawor (20800) - Aleksander Śliwka
- Mrągowo (20500) - Anna Puławska
- Działdowo (20000) - Paweł Baraszkiewicz
- Rawicz (19600) - Anita Włodarczyk
- Gostyń (19600) - Andrzej Juskowiak
- Koło (19200) - Ryszard Przybysz
- Konstantynów Łódzki (19200) - Andrzej Szymczak
- Międzyrzecz (17000) - Monika Michalik
- Nakło nad Notecią (17000) - Adrian Zieliński, Tomasz Zieliński
- Sierpc (16900) - Michał Cieślak, Jerzy Adamski
- Kamienna Góra (16800) - Ryszard Bosek
- Rawa Mazowiecka (16000) - Halina Konopacka
- Brzesko (15600) - Jolanta Ogar-Hill, Leszek Lubicz-Nycz
- Mikulczyce (15400) - Jerzy Gorgoń
- Krapkowice (15200) - Krzysztof Zwoliński
- Przeworsk (14400) - Tadeusz Rut
- Łapy (14400) - Tomasz Łapiński
- Limanowa (14000) - Justyna Kowalczyk, Maciej Kot
- Kartuzy (13 900) - Andrzej Wroński
- Nowy Tomyśl (13 700) - Tomasz Tomiak
- Lubsk (13500) - Jerzy Kaczmarek
- Ustka (13500) - Kazimierz Adach
- Głowno (13100) - Zbigniew Bródka
- Wąbrzeźno (12700) - Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Maciej Freimut
- Głuchołazy (12600) - Janusz Zarenkiewicz
- Włodawa (12000) - Dariusz Kowaluk
- Krosno Odrzańskie (11200) - Aneta Konieczna
- Lubaczów (11 200) - Robert Korzeniowski
- Koronowo (10700) - Małgorzata Dłużewska
- Lubawa (10 600) - Jacek Fafiński
- Wisła (10500) - Adam Małysz
- Sulęcin (9800) - Dariusz Goździak
- Krzeszowice (9700) - Agnieszka Czopek
- Środa Śląska (9500) - Janusz Bobik, Leszek Kosedowski
- Drezdenko (9400) - Natalia Bukowiecka
- Blachownia (9000) - Mateusz Bieniek
- Żuromin (8400) - Piotr Małachowski
- Kolbuszowa (8300) - Marek Bajor
- Nasielsk (7600) - Tomasz Majewski, Renata Mauer-Różańska
- Brzozowa (7100) - Norbert Huber
- Ksawerów (6800) - Andrzej Skrzydlewski
- Krzyż Wielkopolski (6000) - Bartłomiej Bołądź
- Więcbork (5600) - Bartłomiej Bonk, Bartłomiej Pawełczak, Sławomir Zawada
- Jasienica (5600) - Zygmunt Pawlas
- Nowe nad Wisłą (5300) - Bronisław Malinowski
- Szczawnica (5200) - Stefan Kapłaniak
- Zebrzydowice (5300) - Ryszard Staniek
- Sejny (4700) - Piotr Markiewicz
- Reszel (4000) - Karol Zalewski
- Korsze (3900) - Andrzej Sypytkowski
- Sucha Góra (3700) - Zygfryd Szołtysik
- Orzepowice (3700) - Piotr Mowlik
- Węgrzce Wielkie (2900) - Kazimierz Kmiecik
- Kamieńsk (2500) - Piotr Stępień
- Charzewice (2500) - Marek Karbarz
- Ciężkowice (2400) - Kazimierz Szczerba
- Drogomyśl (2300) - Jan Kowalczyk
- Ślesin (2200) - Monika Chabel
- Szerzyny (2100) - Józefa Ledwig
- Rozbórz (2100) - Emil Ochyra
- Naprawa (2000) - Bogusław Zych
- Truskolasy (1950) - Jerzy Brzęczek
- Miłkowice (1900) - Zdzisław Antczak
- Piątek (1900) - Mieczysław Nowicki
- Chełmno (1800) - Grzegorz Mielcarski, Brunon Bendig
- Bestwinka (1700) - Zygmunt Smalcerz, Zbigniew Pietrzykowski
- Wielichów (1690) - Marian Dudziak, Zdzisław Krzyszkowiak
- Zakliczyn (1570) - Marek Gołąb
- Chomęcice (1530) - Mieczysław Nowak
- Palowice (1450) - Andrzej Cofalik
- Kołczygłowy (1300) - Czesław Lang
- Chrząstowice (1280) - Benedykt Kocot
- Wymiarki (1200) - Zbigniew Gut
- Swornegacie (1100) - Bolesław Drewek
- Radowo Małe (1000) - Władysław Stecyk
- Rokitno Szlacheckie (1000) - Józef Zapędzki
- Dobromierz (840) - Stanisław Szozda
- Ciechocin (800) - Mirosław Ziętarski
- Sadkowa Góra (770) - Stanisław Dragan
- Wrocki (730) - Edmund Jankowski
- Brody (700) - Marian Kozicki
- Komorzno (680) - Andrzej Sokołowski
- Gołogóry (650) - Ryszard Zub
- Biesal (640) - Adam Tomasiak
- Prusice (620) - Edward Barcik
- Zarzecz (600) - Adam Sandurski
- Ratoszyn Pierwszy (540) - Krzysztof Siemion
- Zegartowice (530) - Rafał Majka
- Lachowo (500) - Maria Golimowska
- Lipniki (490) - Bernard Ormanowski
- Małecz (470) - Jan Szczepański
- Jaczkowo (460) - Józef Lipień, Kazimierz Lipień
- Piasek Wielki (450) - Józef Grudzień
- Straszów (450) - Tadeusz Trojanowski
- Popów (430) - Józef Grzesiak
- Polany (430) - Włodzimierz Zawadzki
- Kołomań (420) - Marian Kasprzyk
- Jasieniec (410) - Tadeusz Michalik
- Guzów (400) - Jadwiga Abisiak
- Borek (360) - Janusz Kierzkowski
- Nowice (340) - Tadeusz Mytnik
- Wyszki (340) - Krystyna Krupa
- Nużewo (310) - Ireneusz Paliński
- Brzeziny (300) - Jan Werner
- Zieluń (270) - Helena Pilejczyk
- Elżbiecin (250) - Tadeusz Walasek
- Świebodów (250) - Ryszard Szurkowski
- Tonin (250) - Leon Birkholz
- Brodnia Górna (250) - Teresa Ciepły
- Boska Wola (240) - Ryszard Katus
- Janopol (200) - Henryk Leliwa-Roycewicz
- Białobrzezie (190) - Ryszard Podlas
- Katlewo (190) - Aleksy Antkiewicz
- Międzylesie (190) - Jerzy Klempel
- Janowszczyzna (180) - Henryk Trębicki
- Brzozów (180) - Janusz Gortat
- Niwki (179) - Joachim Halupczok
- Łąki Wielkie (140) - Daniela Walkowiak
- Wierzchownia (120) - Stanisława Walasiewicz
- Maleczewo (100) - Antoni Zajkowski
- Skarbiew (82) - Jan Dołgowicz
- Niedźwiady (32 - 2008) - Henryk Niedźwiedzki
Lista zagranicznych miejscowości i pochodzący z nich polscy medaliści olimpijscy
- Petersburg (5,4 mln, obecnie Rosja) - Irena Szewińska
- Wiedeń (2 mln, Austria) - Józef Trenkwald
- Jekaterynburg (1,5 mln, Rosja) - Władimir Siemirunnij
- Lwów (723 00, Ukraina) - Irena Szydłowska, Artur Olech, Wiesław Maniak, Adam Papée, Franciszek Szymczyk, Adam Królikiewicz
- Zaporoże (720 000, Ukraina) - Sergiusz Wołczaniecki
- Wilno (605 000, Litwa) - Władysław Szuszkiewicz, Elwira Seroczyńska
- Santiago de Cuba (495000, Kuba) - Wilfredo Leon
- Grodno (360 000, Białoruś) - Karol Rómmel
- Kowno (319 000, Litwa) - Władysław Komar
- Lozanna (141 000, Szwajcaria) - Roger Verey
- Troick (73000, Rosja) - Kazimierz Laskowski
- Dillingen (18100, Niemcy) - Wanda Wiecha-Wanot
- Diepholz (17 500, Niemcy) - Zygfryd Kuchta
- Noyelles-sous-Lens (7600, Francja) - Bronisław Bebel
- Zelwa (7400, Białoruś) - Jadwiga Marko-Książek
- Husiatyn (6800, Ukrainia) - Zdzisław Kawecki
- Wołczkowo (1200, Ukraina) - Jan Bochenek
- Soleczniki Małe (Litwa, 620) - Władysław Kozakiewicz
- Zarubińce (400, Rosja) - Aleksander Małecki
- Bobryk (33 osoby w 2009 roku, Ukrainia) - Henryk Budziński
- Romaszkino (7 osób w 2011, Litwa) - Czesław Kwieciński