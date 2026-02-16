13 centymetrów zadecydowało o awansie. Połowiczny sukces Polaków
Felix Pigeon i Michał Niewiński stanęli do walki o awans do ćwierćfinału biegu na 500 metrów w short tracku. Celem była spokojna kwalifikacja do tej fazy. Niestety zadanie wykonane zostało tylko połowicznie. O sukcesie Pigeona zadecydowało 13 centymetrów, a o porażce Niewińskiego za słaby czas.
Reprezentacja Polski w short tracku jechała do Mediolanu z dużymi nadziejami. Największą z nich była sztafeta mieszana, która zmagania zakończyła dopiero na 11. miejscu. Obecnie trwa rywalizacja na różnych dystansach, a indywidualnie najlepszy wynik osiągnął Michał Niewiński, który na 1000 metrów awansował do finału B. Polak ostatecznie został sklasyfikowany na 9. pozycji.
W poniedziałek (16 lutego) odbyły się eliminacje na dystansie 500 metrów. Obok Niewińskiego obserwowaliśmy Felixa Pigeona, który na 1000 metrów poległ w eliminacjach, a na 1500 dotarł do półfinału.
Short track. 13 centymetrów na korzyść Polaka
W poniedziałkowe przedpołudnie kibice zobaczyli osiem biegów eliminacyjnych. Do ćwierćfinałów promocje uzyskiwało dwóch najlepszych zawodników oraz czterech z najlepszymi czasami z trzech miejsc.
Pigeon rywalizował w czwartym wyścigu, a jego rywalami byli Chińczyk Shaong Liu, Koreńczyk Daeheon Hwang i Austriak Nicolas Andermann. Urodzony w Kanadzie reprezentant Polski startował z drugiego toru. Zanotował udany start i jechał spokojnie za Chińczykiem. Za jego plecami czaił się Koreańczyk, który upatrywał swojej szansy na wyprzedzenie rywala. Ta pojawiła się na mecie. Ostatecznie o drugim miejscu decydował fotofinisz, z którego jasno wynikało, że minimalnie lepszy był Pigeon. Dokładnie o 0.012 s, co w przeliczeniu daje 13 centymetrów.
Niewiński znalazł się w szóstym wyścigu eliminacyjnym. Polak spóźnił start i został zablokowany przez rywali. Włoch Thomas Nadalini i Holender Melle van't Wout bardzo szybko mu odjechali. Ostatecznie 22-latek finiszował na trzecim miejscu z czasem 41.174. To sprawiło, że musiał czekać na rozstrzygnięcia w dwóch ostatnich biegach. Chwilę później okazało się, że to za mało, aby awansować do walki o medale.
Ćwierćfinały, półfinały i wielki finał na 500 metrów zaplanowano na środę (18 lutego).