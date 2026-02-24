120 mln zł z pieniędzy podatników na jeden obiekt. Minister ogłosił

Anna Dymarczyk

120 milionów złotych na to, by wybudować jeden obiekt sportowy? Minister Jakub Rutnicki już postanowił zwołać w tej sprawie specjalną konferencję prasową w Karpaczu. Na fali sukcesu w jednej dyscyplinie, Rutnicki wybrał już miejsce, w którym obiekt zostanie postawiony. Głosy krytyków jednak nie cichną. Są tacy, którzy zastanawiają się nad zasadnością ruchu ministerstwa.

Dwóch mężczyzn w ubraniach sportowych podczas wydarzenia sportowego, jeden wskazuje coś ręką, w tle banery z napisem Ministerstwo Sportu.
Minister sportu, Jakub Rutnicki i premier Donald TuskAdam BurakowskiEast News
Podczas igrzysk olimpijskich głośno było o skargach dwóch polskich saneczkarek, Dominiki Piwkowskiej i Nikoli Domowicz. Mówiły one głośno o braku toru do jazdy i tym, że nie mają się jak przygotowywać, więc osiągnięte przez nie 6. miejsce było czymś naprawdę wielkim. Wówczas minister Rutnicki informował, że zajmie się sprawą po zakończeniu igrzysk. Jak się okazuje, słowa dotrzymał.

Polak wrócił z igrzysk i nie wytrzymał. Gromy w działaczy, padły wulgaryzmy

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Polscy saneczkarze mieli żal do związkowców

Podczas zimowych igrzysk olimpijskich wśród saneczkarzy i bobsleistów najlepiej poradziły sobie Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz, które w zawodach saneczkarskich dwójek zajęły 6. miejsce. Zawodniczki po swoim występie postanowiły jednak poskarżyć się na warunki, w jakich dochodziły do wysokiej formy i w jakich się przygotowywały.

"Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre" - mówiła po zawodach Nikola Domowicz w rozmowie z Interią.

Jak się okazało, nie one jedne miały ogromny żal do związkowców. Po igrzyskach swoje trzy grosze dodał Mateusz Sochowicz, który w indywidualnym zjeździe zajął 21. miejsce. Tak wypowiadał się o rozmowach z działaczami:

Gdy przychodzimy, by z nimi porozmawiać, od ośmiu lat słyszymy ciągle tylko jedno: "działamy tak, by wybudować tor". Dzisiaj chce mi się już tylko z tego śmiać. Wiemy, że nikt z obecnej kadry nie doczeka tego toru. Wolałbym, żeby ktoś zajął się pomocą dyscyplinie tu i teraz, a nie tylko marzył
mówił w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Tor miał być, przeszkodziło Euro 2012

Tor saneczkowy w Polsce już powstawał, ale ponad dekadę temu. Grzegorz Pajda, komentator sportowy, w rozmowie ze Sport.pl opowiedział, jakie ostatecznie były losy tej inwestycji.

"Nawet rozpoczęto już wstępne prace ziemne w Krynicy. I niestety zdarzyło się coś takiego, jak przyznanie Polsce organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej. To wstrzymało sprawę. Nikt już o torze nie myślał, tylko chcieliśmy zawojować Europę piłką nożną, co się nam udało średnio. A potem temat toru nie wrócił" - tłumaczył.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Jakub Rutnicki zapowiedział inwestycję

Jak się okazało, minister sportu, Jakub Rutnicki, nie zamierzał długo czekać. W trakcie igrzysk zapowiedział, że ma zamiar bardziej zaangażować siły w saneczkarstwo, a teraz otwarcie mówił o przeznaczeniu 120 mln zł na budowę toru saneczkowego.

Spotkanie z Nawrockim, a teraz to. Posypały się nagrody. W puli 1,4 mln zł

"W środę, 25 lutego o godz. 11:30 w Karpaczu odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Wojciech Bochnak oraz dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu Bogusława Kozłowska. Tematem konferencji prasowej będzie decyzja w sprawie dofinansowania toru saneczkowego w Karpaczu" - brzmiał komunikat na oficjalnej stronie ministerstwa. To oznacza, że saneczkarze zapewne będą mogli liczyć na spore wsparcie w ramach ich dyscypliny i kto wie, może za jakiś czas dogonią świat.

Wiele osób jest jednak sceptycznych. Pojawiają się medialne doniesienia o tym, że organizatorzy igrzysk myślą o wycofaniu konkurencji saneczkowych z igrzysk. Gdyby tak się stało, inwestycja spotkałaby się z o wiele gorszym przyjęciem w kraju.

Piesiewicz, Rutnicki
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Piesiewicz zaczepił Rutnickiego. Szpilka to mało powiedziane, znów zawrzało

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Dwie zawodniczki w kombinezonach i kaskach ochronnych stoją na torze podczas zimowych igrzysk olimpijskich, na ich strojach widnieje logo igrzysk Milano Cortina 2026.
Dominika Piwkowska (z przodu) i Nikola DomowiczTIZIANA FABI AFP
Mateusz Sochowicz
Mateusz Sochowicz ROBERT MICHAEL/DPAAFP
Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
Jakub RutnickiLukasz GdakEast News
Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparciePolsat Sport

