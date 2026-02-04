Zranił człowieka, miał trafić za kraty. Za chwilę to on zapali olimpijski znicz

Jako pierwsza poinformowała o tym "La Gazzetta dello Sport". W piątek podczas ceremonii otwarcia imprezy czterolecia olimpijski znicz zapalą Deborah Compagnioni i Alberto Tomba. Ona w Cortinie d'Ampezzo, on w Mediolanie nieopodal areny otwarcia igrzysk - Stadio San Siro.

Oboje święcili w przeszłości sukcesy w narciarstwie alpejskim. Ale tylko Tomba funkcjonował w zbiorowej świadomości również daleko poza sportowymi arenami. Już nie jako czempion, ale w roli skandalisty i uwodziciela.

Alberto Tomba na stoku wygrał wszystko. Kiedy oparła mu się mistrzyni olimpijska, nie potrafił pokazać klasy

- Nazywam się Alberto Tomba. Też jestem mistrzem olimpijskim - odezwał się niskim głosem Tomba, zwracając się do urodziwej kobiety.

- Naprawdę? A jaki sport uprawiasz? - odparła, udając niezorientowaną.

Adorowaną niewiastą była Niemka Katarina Witt, gwiazda jazdy figurowej na lodzie. Tomba podszedł do niej tuż po wywalczeniu przez nią złotego medalu olimpijskiego w Calgary (1988). Była jeszcze na lodzie, w stroju startowym. On w garniturze i z kwiatami. Kamery rejestrowały tę scenę ze wszystkich możliwych ujęć.

Ku zdumieniu włoskiego amanta, nic z tego nie wyszło. Nie był przyzwyczajony do sytuacji, w której jego zaloty są odtrącane. Kiedy więc kilka miesięcy później Witt zadzwoniła do niego z zapytaniem, czy mógłby jej pokazać Mediolan, z satysfakcją odmówił. Czekał na okazję do odwetu.

W tamtych latach uważany był za pierwszego playboya wśród najpopularniejszych sportowców globu. Na dłużej w jego życiu zagościła tylko Miss Włoch z 1991 roku, Martina Colombari. Związek przetrwał całe trzy lata.

- To prawda, nigdy się nie ożeniłem. Były tysiące kobiet? Były. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie mogłem być tylko z jedną - tłumaczył w jednym z licznych wywiadów, których udziela do dzisiaj.

Na alpejskich trasach jeździł jak w transie. Wygrał w karierze wszystko. W dorobku ma złoto igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Kryształową Kulę. Znał swoją sportową wartość i lubił ją zaznaczać.

Po jednym z pierwszych triumfów w Pucharze Świata oznajmił, że jest nowym mesjaszem nart. Tuż przed igrzyskami w Albertville (1992) zaproponował zmianę nazwy miejscowości na Alberto-ville. A potem - jako pierwszy alpejczyk w historii - obronił tam tytuł mistrza olimpijskiego.

Na konferencji prasowej nie mogło w takiej sytuacji zabraknąć pytań o receptę na sukces. Tomba odpowiedź miał już gotową. - Do tej pory bywało, że spędzałem czas z trzema kobietami do piątej nad ranem - przyznał bez skrępowania. - Przed olimpijskim startem musiałem to zmienić, żeby poświęcić więcej czasu na sen. W wiosce olimpijskiej byłem z pięcioma kobietami do trzeciej nad ranem.

Kawalarz zamieniał się czasami w agresora. Kiedy pewnego dnia zaatakował fotoreportera przed jedną z dyskotek, niewiele brakowało, a trafiłby na 20 dni za kratki. Naruszył nietykalność osobistą człowieka i zniszczył mu aparat. Przyznał się i zapłacił sowitą grzywnę. Potem tłumaczył, że wziął winę na siebie tylko dlatego, żeby nie trafić do aresztu.

Innym razem na jednej z narciarskich aren wypatrzył dziennikarza Aldo Martinuzziego, który kilka lat wcześniej opublikował jego roznegliżowane zdjęcia z sauny. Rzucił w przedstawiciela mediów pucharem i butelką szampana. Trafił tylko tym pierwszym, rozcinając zaatakowanemu dłoń. Ale i tym razem uniknął poważnych konsekwencji prawnych.

Niechlubne incydenty nie zabrały Tombie statusu ikony. Olimpijski ogień wnosił już na stadion w 2006 roku, gdy gospodarzem zimowych igrzysk był Turyn. Nie zapalił wtedy znicza. Zrobi to dopiero w najbliższy piątek wieczorem.

Niedawno skończył 59 lat. Zdarzało mu się napomknąć, że pora się ustatkować i założyć rodzinę. Nie ma jednak wiarygodnych informacji, by tak sformułowana wizja doczekała się fazy realizacji.

Alberto Tomba CESAR RANGEL AFP

Alberto Tomba CARSTEN REHDER AFP

W 2006 roku był członkiem sztafety, która dostarczyła olimpijski ogień na ceremonię otwarcia igrzysk w Turynie ERIC FEFERBERG AFP

