Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zranił człowieka, miał trafić za kraty. Za chwilę to on zapali olimpijski znicz

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Alberto Tomba? Młodsi kibice w pierwszej chwili mogą nie wiedzieć, o kogo chodzi. Ale starszym dwa razy nie trzeba powtarzać. Włoski weteran to jeden z najwybitniejszych narciarzy alpejskich w historii. Można nie recytować z pamięci wszystkich tytułów i medali, po jakie sięgnął. Ale nie sposób zapomnieć, że w latach świetności uchodził za naczelnego skandalistę i pierwszego playboya światowego sportu. W piątek to on zapalić ma olimpijski znicz w Mediolanie.

Mężczyzna w eleganckim garniturze i czerwonym krawacie wychodzi samochodu sportowego o srebrnym nadwoziu. Felgi mają czerwone detale. Mężczyzna wydaje się być w pośpiechu lub mieć trudności z wysiadaniem.
Alberto TombaCESAR RANGELAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Jako pierwsza poinformowała o tym "La Gazzetta dello Sport". W piątek podczas ceremonii otwarcia imprezy czterolecia olimpijski znicz zapalą Deborah Compagnioni i Alberto Tomba. Ona w Cortinie d'Ampezzo, on w Mediolanie nieopodal areny otwarcia igrzysk - Stadio San Siro.

Oboje święcili w przeszłości sukcesy w narciarstwie alpejskim. Ale tylko Tomba funkcjonował w zbiorowej świadomości również daleko poza sportowymi arenami. Już nie jako czempion, ale w roli skandalisty i uwodziciela.

Koszmar legendy przed igrzyskami, teraz ogłosiła oficjalnie. Zaskakujący komunikat

Alberto Tomba na stoku wygrał wszystko. Kiedy oparła mu się mistrzyni olimpijska, nie potrafił pokazać klasy

- Nazywam się Alberto Tomba. Też jestem mistrzem olimpijskim - odezwał się niskim głosem Tomba, zwracając się do urodziwej kobiety.

- Naprawdę? A jaki sport uprawiasz? - odparła, udając niezorientowaną.

Adorowaną niewiastą była Niemka Katarina Witt, gwiazda jazdy figurowej na lodzie. Tomba podszedł do niej tuż po wywalczeniu przez nią złotego medalu olimpijskiego w Calgary (1988). Była jeszcze na lodzie, w stroju startowym. On w garniturze i z kwiatami. Kamery rejestrowały tę scenę ze wszystkich możliwych ujęć.

Ku zdumieniu włoskiego amanta, nic z tego nie wyszło. Nie był przyzwyczajony do sytuacji, w której jego zaloty są odtrącane. Kiedy więc kilka miesięcy później Witt zadzwoniła do niego z zapytaniem, czy mógłby jej pokazać Mediolan, z satysfakcją odmówił. Czekał na okazję do odwetu.

W tamtych latach uważany był za pierwszego playboya wśród najpopularniejszych sportowców globu. Na dłużej w jego życiu zagościła tylko Miss Włoch z 1991 roku, Martina Colombari. Związek przetrwał całe trzy lata.

- To prawda, nigdy się nie ożeniłem. Były tysiące kobiet? Były. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie mogłem być tylko z jedną - tłumaczył w jednym z licznych wywiadów, których udziela do dzisiaj.

Na alpejskich trasach jeździł jak w transie. Wygrał w karierze wszystko. W dorobku ma złoto igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Kryształową Kulę. Znał swoją sportową wartość i lubił ją zaznaczać.

Po jednym z pierwszych triumfów w Pucharze Świata oznajmił, że jest nowym mesjaszem nart. Tuż przed igrzyskami w Albertville (1992) zaproponował zmianę nazwy miejscowości na Alberto-ville. A potem - jako pierwszy alpejczyk w historii - obronił tam tytuł mistrza olimpijskiego.

Na konferencji prasowej nie mogło w takiej sytuacji zabraknąć pytań o receptę na sukces. Tomba odpowiedź miał już gotową. - Do tej pory bywało, że spędzałem czas z trzema kobietami do piątej nad ranem - przyznał bez skrępowania. - Przed olimpijskim startem musiałem to zmienić, żeby poświęcić więcej czasu na sen. W wiosce olimpijskiej byłem z pięcioma kobietami do trzeciej nad ranem.

Zobacz również:

Adam Małysz
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Skandal w PZN. Małysz ma już dość, ujawnia całą prawdę: Żałuję, że to zrobiłem

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Kawalarz zamieniał się czasami w agresora. Kiedy pewnego dnia zaatakował fotoreportera przed jedną z dyskotek, niewiele brakowało, a trafiłby na 20 dni za kratki. Naruszył nietykalność osobistą człowieka i zniszczył mu aparat. Przyznał się i zapłacił sowitą grzywnę. Potem tłumaczył, że wziął winę na siebie tylko dlatego, żeby nie trafić do aresztu.

    Innym razem na jednej z narciarskich aren wypatrzył dziennikarza Aldo Martinuzziego, który kilka lat wcześniej opublikował jego roznegliżowane zdjęcia z sauny. Rzucił w przedstawiciela mediów pucharem i butelką szampana. Trafił tylko tym pierwszym, rozcinając zaatakowanemu dłoń. Ale i tym razem uniknął poważnych konsekwencji prawnych.

    Niechlubne incydenty nie zabrały Tombie statusu ikony. Olimpijski ogień wnosił już na stadion w 2006 roku, gdy gospodarzem zimowych igrzysk był Turyn. Nie zapalił wtedy znicza. Zrobi to dopiero w najbliższy piątek wieczorem.

    Niedawno skończył 59 lat. Zdarzało mu się napomknąć, że pora się ustatkować i założyć rodzinę. Nie ma jednak wiarygodnych informacji, by tak sformułowana wizja doczekała się fazy realizacji.

    Zobacz również:

    Resort kierowany przez Jakuba Rutnickiego (na małym zdj.) odpowiedział na zaczepkę ze strony szefa PKOl Radosława Piesiewicza
    Polacy

    Gdzie jest polska flaga? Otwarty atak szefa PKOl. Ministerstwo: To haniebne

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie wychodzi pochylony z luksusowego srebrnego samochodu sportowego z widocznymi czerwonymi felgami.
      Alberto TombaCESAR RANGELAFP
      Mężczyzna w ciemnym garniturze z białą koszulą i krawatem pozuje z szerokim uśmiechem, pokazując uniesiony kciuk w geście aprobaty.
      Alberto TombaCARSTEN REHDERAFP
      Mężczyzna ubrany w biały strój sportowy z żółtymi akcentami biegnie z zapaloną olimpijską pochodnią na arenie podczas ceremonii, w tle widownia i symboliczne pierścienie olimpijskie.
      W 2006 roku był członkiem sztafety, która dostarczyła olimpijski ogień na ceremonię otwarcia igrzysk w Turynie ERIC FEFERBERGAFP
      Eksperci o szansach medalowych Polaków w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja