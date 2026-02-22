Od samego początku obie drużyny rzuciły się na siebie - dosłownie. Ostra, twarda walka sprawiła, że co rusz przenosiliśmy się z jednej bramki pod drugą. Wynik 0:0 utrzymał się jednak tylko 6 minut. Wtedy to Matthew Boldy popisał się piękna akcją.

Amerykanin żonglując kijek przepchał się przez dwóch rywali zmierzając w stronę bramki Kanadyjczyków, a na koniec uderzył krążek przy lewym słupku, myląc bramkarza.

Końcówkę pierwszej tercji Amerykanie grali w przewadze po tym, jak Shea Theodore został wykluczony, ale pomimo naporu na bramkę Kanadyjczyków, nie udało im się podwyższyć prowadzenia.

Trener USA dobrze przygotował swoich podopiecznych do tego spotkania i widać było, że trzymają się oni ustalonego planu, jakim było naciskanie na Kanadyjczyków, wybijanie ich z rytmu i wysoki pressing. To pozwoliło nie tylko skończyć pierwszą tercję prowadząc, ale także utrzymać korzystny rezultat w dalszej części meczu.

Taki stan rzeczy pozwolił USA dowieźć prowadzenie niemalże do końca drugiej tercji. 110 sekund przed syreną, Cale Makar został niepilnowany na prawej stronie, dzięki czemu spokojnie przyjął krażęk, podprowadził lekko akcję i huknął na długi słupek, wreszcie pokonując bramkarza rywali i dając Kanadzie wyrównanie.

To nadal nie był jednak koniec emocji w tej części meczu, bo na 15 sekund przed końcem tercji, krążek odbił się od dwóch słupków bramki Kanady i wrócił w pole gry. O masie szczęście mogli w tej sytuacji mówić zawodnicy spod znaku klonowego liścia.

Nie da się jednak ukryć, że bramkarz USA, Connor Hellebuyck jeszcze długo będzie śnił się po nocach rywalom. Jego procent obronionych strzałów już w dwóch tercjach był bardzo wysoki, a podskoczył jeszcze w trzeciej.

5 minut po powrocie na taflę, Macklin Celebrini ruszył z kontrą i miał doskonałą okazję, aby wyprowadzić Kanadę na prowadzenie. Po raz kolejny jednak krążek odbił się od Amerykanina i do bramki nie wpadł.

Kanadyjczycy dwoili się i troili, żeby zdobyć kolejnego gola przed końcem trzeciej tercji, ale bramkarz Amerykanów był po prostu lepszy. Wreszcie jasne stało się, że potrzebna będzie dogrywka.

Ta jednak nie potrwała zbyt długo. Po kolejnych atakach Kanady, Jack Hughes świetnie znalazł się pod bramką rywali i zdobył złotego gola.

Słowacja - Finlandia w meczu o brązowy medal igrzysk Hassan Ammar East News

Faworytami do medali w hokeju na zimowych igrzyskach olimpijskich będą m.in. USA i Kanada Bruce Bennett AFP

