Złoty gol na wagę olimpijskiego złota. Nokautujący cios w dogrywce ostatniego finału

Łukasz Olszewski

Hokejowa "święta wojna" dostarczyła więcej emocji, niż oczekiwano. Amerykanie błyskawicznie wyszli na prowadzenie i neutralizowali kolejne ataki Kanadyjczyków. Ci ostatecznie wyrównali i doprowadzili do dogrywki, ale tam znów USA pokazało swoją klasę, zdobywając złotego gola po kontrze. Złoto wędruje do Amarykanów, a Kanada kończy ze srebrem. Brąz już wczoraj wywalczyła Finlandia.

Dynamiczna walka dwóch hokeistów podczas meczu, zawodnik w czerwono-czarnym stroju wykonuje efektowny manewr przy bandzie, podczas gdy zawodnik w białym stroju traci równowagę i unosi się nad lodem.
Mecz Kanada - USA o olimpijskie złotoLuca BrunoEast News
Od samego początku obie drużyny rzuciły się na siebie - dosłownie. Ostra, twarda walka sprawiła, że co rusz przenosiliśmy się z jednej bramki pod drugą. Wynik 0:0 utrzymał się jednak tylko 6 minut. Wtedy to Matthew Boldy popisał się piękna akcją.

Amerykanin żonglując kijek przepchał się przez dwóch rywali zmierzając w stronę bramki Kanadyjczyków, a na koniec uderzył krążek przy lewym słupku, myląc bramkarza.

Końcówkę pierwszej tercji Amerykanie grali w przewadze po tym, jak Shea Theodore został wykluczony, ale pomimo naporu na bramkę Kanadyjczyków, nie udało im się podwyższyć prowadzenia.

Pilny apel Polki ze szpitala. Takie słowa po koszmarze, to musi być koniec

Rafał Tataruch: Jestem pod wrażeniem, jak ciężkie jest łyżwiarstwo figurowePolsat Sport

Trener USA dobrze przygotował swoich podopiecznych do tego spotkania i widać było, że trzymają się oni ustalonego planu, jakim było naciskanie na Kanadyjczyków, wybijanie ich z rytmu i wysoki pressing. To pozwoliło nie tylko skończyć pierwszą tercję prowadząc, ale także utrzymać korzystny rezultat w dalszej części meczu.

Taki stan rzeczy pozwolił USA dowieźć prowadzenie niemalże do końca drugiej tercji. 110 sekund przed syreną, Cale Makar został niepilnowany na prawej stronie, dzięki czemu spokojnie przyjął krażęk, podprowadził lekko akcję i huknął na długi słupek, wreszcie pokonując bramkarza rywali i dając Kanadzie wyrównanie.

To nadal nie był jednak koniec emocji w tej części meczu, bo na 15 sekund przed końcem tercji, krążek odbił się od dwóch słupków bramki Kanady i wrócił w pole gry. O masie szczęście mogli w tej sytuacji mówić zawodnicy spod znaku klonowego liścia.

    Nie da się jednak ukryć, że bramkarz USA, Connor Hellebuyck jeszcze długo będzie śnił się po nocach rywalom. Jego procent obronionych strzałów już w dwóch tercjach był bardzo wysoki, a podskoczył jeszcze w trzeciej.

    5 minut po powrocie na taflę, Macklin Celebrini ruszył z kontrą i miał doskonałą okazję, aby wyprowadzić Kanadę na prowadzenie. Po raz kolejny jednak krążek odbił się od Amerykanina i do bramki nie wpadł.

    Kanadyjczycy dwoili się i troili, żeby zdobyć kolejnego gola przed końcem trzeciej tercji, ale bramkarz Amerykanów był po prostu lepszy. Wreszcie jasne stało się, że potrzebna będzie dogrywka.

    Ta jednak nie potrwała zbyt długo. Po kolejnych atakach Kanady, Jack Hughes świetnie znalazł się pod bramką rywali i zdobył złotego gola. 

    Dwóch hokeistów w trakcie zaciętej walki o krążek, jeden w białym stroju z numerem 56 i z herbem lwa, drugi w niebiesko-białej koszulce z numerem 17 i słowacką flagą na kasku. Zawodnik w niebiesko-białym stroju delikatnie dotyka twarzy przeciwnika ręką...
    Słowacja - Finlandia w meczu o brązowy medal igrzyskHassan AmmarEast News
    Intensywna walka o krążek przed bramką podczas meczu hokeja na lodzie, zawodnicy obu drużyn w pełnym skupieniu starają się zdobyć bramkę lub ją obronić, dynamiczna atmosfera na lodowisku, stroje zawodników oznaczone napisami USA oraz czerwonymi koszulk...
    Faworytami do medali w hokeju na zimowych igrzyskach olimpijskich będą m.in. USA i KanadaBruce BennettAFP

