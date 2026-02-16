Złoto dla Norwegii, a potem lawina oskarżeń. Stanowcza reakcja FIS. Kara nieunikniona

Norwegia jest liderem klasyfikacji medalowej na zimowych igrzyskach olimpijskich. Największą gwiazdą drużyny jest Johannes Klaebo, który przeszedł do historii. Tymczasem po niedzielnym triumfie Norwegów w biegowej sztafecie 4 x 7,5 kilometra pojawiły się poważne oskarżenia. Zareagowała Międzynarodowa Federacja Narciarska. Norwegowie musieli się tłumaczyć z zachowania jednego z pracowników.

Dwoje sportowców ubranych w kombinezony narciarskie z narodowymi barwami obejmuje się mocno, wyrażając silne emocje. Na twarzy jednej osoby widać wzruszenie lub łzy. W tle białe, śnieżne tło.
Afera z udziałem Norwegów. Jest reakcja FISHANNIBAL HANSCHKEEPA
Norwegowie spisują się świetnie na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan - Cortina 2026. Po nieco ponad tygodniu mają na swoim koncie 26 medali (12 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych). Tak wygląda dorobek skandynawskiej reprezentacji na dzień 15 lutego 2026.

Gwiazdą nie tylko norweskiej reprezentacji, ale i całych igrzysk jest Johannes Klaebo, który zdobył czwarty złoty medal we Włoszech, a dziewiąty w historii. Tym samym został rekordzistą wszech czasów.

Po czwarty złoty krążek sięgnął w niedzielnej sztafecie 4 x 7,5 kilometra. Tuż po zawodach doszło do sporych kontrowersji. Fiński portal iltalehti.fi poinformował, że Norwegowie dopuścili się oszustwa.

Największym problemem w męskiej sztafecie było oszukiwanie ze strony Norwegów. Narciarz z Kuopio Iivo Niskanen i trener Finlandii Teemu Pasanen stwierdzili, że norwescy konserwatorzy sprzętu narciarskiego byli na trasie w niewłaściwym czasie 
czytamy.

Finowie twierdzą, że miało to duży wpływ na przebieg zawodów, ponieważ norwescy biegacze dzięki temu doskonale wiedzieli, jakie warunki panują na trasie.

O całej sytuacji dowiedziała się Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS), który jasno stwierdziła, że Norwegia złamała przepisy. Drużyna została ukarana za to, co wydarzyło się przed zawodami. Tym samym w trakcie środowego sprintu drużynowego będzie miała do dyspozycji jednego serwismena mniej.

- Nasz serwismen źle zrozumiał godzinę zamknięcia toru i pozostał na nim przed 8-10 minut po jego zamknięciu. On sam odkrył błąd i natychmiast skontaktował się z jury FIS, aby przeprosić za ten incydent - przekazał trener reprezentacji narodowej Per Elias Kalfoss w komunikacie opublikowanym przez Norweski Związek Narciarski.

Dominika Piwkowska (po lewej) i Nikola Domowicz
Zawodnik w czerwonym stroju narciarskim biegnący na nartach biegowych podczas zawodów olimpijskich, otoczony zimową scenerią, w tle widoczne są symbole olimpijskie i publiczność.
Johannes Klaebo to największa gwiazda ZIO 2026FILIP SINGEREPA
Narciarz biegowy w czerwonym stroju z numerem 14 finiszuje podczas zawodów olimpijskich, a w tle widoczna jest flaga Norwegii trzymana przez kibica oraz banery z logo igrzysk w Mediolanie i Cortina.
Johannes Klaebo przeszedł do historii igrzysk olimpijskichHANNIBAL HANSCHKEEPA
