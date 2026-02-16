Norwegowie spisują się świetnie na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan - Cortina 2026. Po nieco ponad tygodniu mają na swoim koncie 26 medali (12 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych). Tak wygląda dorobek skandynawskiej reprezentacji na dzień 15 lutego 2026.

Gwiazdą nie tylko norweskiej reprezentacji, ale i całych igrzysk jest Johannes Klaebo, który zdobył czwarty złoty medal we Włoszech, a dziewiąty w historii. Tym samym został rekordzistą wszech czasów.

Aż huczy o skandalu. Znów Norwegowie. "Oszukiwali"

Po czwarty złoty krążek sięgnął w niedzielnej sztafecie 4 x 7,5 kilometra. Tuż po zawodach doszło do sporych kontrowersji. Fiński portal iltalehti.fi poinformował, że Norwegowie dopuścili się oszustwa.

Największym problemem w męskiej sztafecie było oszukiwanie ze strony Norwegów. Narciarz z Kuopio Iivo Niskanen i trener Finlandii Teemu Pasanen stwierdzili, że norwescy konserwatorzy sprzętu narciarskiego byli na trasie w niewłaściwym czasie

Finowie twierdzą, że miało to duży wpływ na przebieg zawodów, ponieważ norwescy biegacze dzięki temu doskonale wiedzieli, jakie warunki panują na trasie.

O całej sytuacji dowiedziała się Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS), który jasno stwierdziła, że Norwegia złamała przepisy. Drużyna została ukarana za to, co wydarzyło się przed zawodami. Tym samym w trakcie środowego sprintu drużynowego będzie miała do dyspozycji jednego serwismena mniej.

- Nasz serwismen źle zrozumiał godzinę zamknięcia toru i pozostał na nim przed 8-10 minut po jego zamknięciu. On sam odkrył błąd i natychmiast skontaktował się z jury FIS, aby przeprosić za ten incydent - przekazał trener reprezentacji narodowej Per Elias Kalfoss w komunikacie opublikowanym przez Norweski Związek Narciarski.

Johannes Klaebo to największa gwiazda ZIO 2026 FILIP SINGER EPA

Johannes Klaebo przeszedł do historii igrzysk olimpijskich HANNIBAL HANSCHKE EPA

Luciano Darderi - Francisco Cerundolo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport