Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Kiedy starty Polaków? [TERMINARZ]

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan/Cortina d'Ampezzo to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku. Nasi reprezentanci włączą się do walki o medale 7 lutego. W tym artykule prezentujemy harmonogram startów Polaków zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Łącznie na starcie pojawi się 59 biało-czerwonych. Kiedy starty Polaków?

Kacper Tomasiak i Kamil Stoch powalczą o medale na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 Tomasz Markowski Newspix.pl