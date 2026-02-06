Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Kiedy starty Polaków? [TERMINARZ]

Aleksy Kiełbasa

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan/Cortina d'Ampezzo to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku. Nasi reprezentanci włączą się do walki o medale 7 lutego. W tym artykule prezentujemy harmonogram startów Polaków zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Łącznie na starcie pojawi się 59 biało-czerwonych. Kiedy starty Polaków?

Dwóch skoczków narciarskich w kombinezonach i kaskach, obejmujących się na tle tablicy wyników z widocznymi logotypami sponsorów.
Kacper Tomasiak i Kamil Stoch powalczą o medale na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026Tomasz MarkowskiNewspix.pl
Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Polskę będzie reprezentowało 60 sportowców. W kadrze na najważniejszą imprezę czterolecia znalazło się 31 zawodniczek (plus jedna rezerwowa w bobslejach) oraz 28 zawodników. Łącznie polska delegacja liczy 157 osób.

Polacy będą rywalizowali w 12 dyscyplinach z 16, które zostaną rozgrywane na ZIO 2026. Naszych przedstawicieli zabraknie w curlingu, narciarstwie dowolnym, hokeju na lodzie oraz skeletonie. Biało-czerwoni walkę o medale rozpoczną od 7 lutego. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram startów Polaków.

Kto z Polaków sięgnie po medal na igrzyskach olimpijskich? "Największa szansa". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

6.02 (piątek)

  • 9:55 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, taniec rytmiczny (Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)
  • 11:35 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary, program krótki (Julia Szczecinina/Michał Woźniak)
  • 13:35 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, solistki, program dowolny (Jekatierina Kurakowa)

7.02 (sobota)

  • 13:30 Biegi narciarskie, skiathlon (10+10 km), Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 17:00 Saneczkarstwo, jedynki (1. ślizg, Mateusz Sochowicz)
  • 17:45 Skoki narciarskie, seria próbna HS 109 (K-98), Anna Twardosz, Pola Bełtowska
  • 18:32 Saneczkarstwo, jedynki (2. ślizg, Mateusz Sochowicz)
  • 18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
  • 20:00 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
  • 19:45 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)
  • 22:05 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary, program dowolny (ew. Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)

8.02 (niedziela)

  • 9:00 Snowboard, gigant równoległy kobiet (kwalifikacje), Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
  • 9:30 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (kwalifikacje), Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
  • 10:00 Snowboard, gigant równoległy kobiet (eliminacje), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
  • 10:30 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (eliminacje), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
  • 11:30 Narciarstwo alpejskie, zjazd, Maryna Gąsienica-Daniel
  • 12:30 Biathlon, sztafety mieszane 4x6 km (Polska)
  • 12:30 Biegi narciarskie, skiathlon (10km+10km), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 13:00 Snowboard, gigant równoległy kobiet (1/8 finału), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
  • 13:24 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (1/8 finału), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
  • 13:48 Snowboard, gigant równoległy kobiet (ćwierćfinał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
  • 14:00 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (ćwierćfinał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
  • 14:12 Snowboard, gigant równoległy kobiet (półfinał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
  • 14:19 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (półfinał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
  • 14:26 Snowboard, gigant równoległy kobiet (mały finał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
  • 14:29 Snowboard, gigant równoległy kobiet (finał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc
  • 14:36 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (mały finał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
  • 14:39 Snowboard, gigant równoległy mężczyzn (finał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk
  • 17:00 Saneczkarstwo, jedynki (3. ślizg, Mateusz Sochowicz)
  • 18:34 Saneczkarstwo, jedynki (4. ślizg, Mateusz Sochowicz)
  • 19:30 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny (ew. Julia Szczecinina/Michał Woźniak)
  • 20:45 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, solistki, program dowolny (ew. Jekatierina Kurakowa)
  • 21:55 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, soliści, program dowolny (ew. Władimir Samojłow)

9.02 (poniedziałek)

  • 17:00 Saneczkarstwo, Jedynki kobiet (1. ślizg, Klaudia Domaradzka)
  • 17:30 Łyżwiarstwo szybkie, finał 1000 m (ew. Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)
  • 18:00 Skoki narciarskie, seria próbna HS 109 (K-98), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
  • 18:35 Saneczkarstwo, jedynki kobiet (2. ślizg, Klaudia Domaradzka)
  • 19:00 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria, Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)
  • 20:15 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)

10.02 (wtorek)

  • 9:15 Biegi narciarskie, sprint kobiet (kwalifikacje), Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 9:55 Biegi narciarskie, sprint mężczyzn (kwalifikacje), Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 10:30 Short-track, 500 metrów kobiet (eliminacje), Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
  • 11:10 Short-track, 1000 metrów mężczyzn (eliminacje), Michał Niewiński, Felix Pigeon
  • 11:45 Biegi narciarskie, sprint kobiet (ćwierćfinały), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 11:59 Short-track, sztafety miksty (ćwierćfinały), Polska
  • 12:15 Biegi narciarskie, sprint mężczyzn (ćwierćfinały), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 12:23 Short-track, sztafety miksty (półfinały), ew. Polska
  • 12:45 Biegi narciarskie, sprint kobiet (półfinały), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 12:48 Short-track, sztafety miksty (finał B), ew. Polska
  • 12:56 Short-track, sztafety miksty (finał A), ew. Polska
  • 12:57 Biegi narciarskie, sprint mężczyzn (półfinały), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 13:09 Biegi narciarskie, sprint kobiet (finał), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 13:21 Biegi narciarskie, sprint mężczyzn (finał), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 13:30 Biathlon, bieg indywidualny na 20 km (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • 17:00 Saneczkarstwo, jedynki (3. przejazd, Klaudia Domaradzka)
  • 17:30 Skoki narciarskie, miksty, HS 109 (K-98) (seria próbna), Polska
  • 18:30 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, program krótki (Władimir Samojłow)
  • 18:34 Saneczkarstwo, jedynki (4. przejazd, Klaudia Domaradzka)
  • 18:45 Skoki narciarskie, konkurs mikstów, HS 109 (K-98) (1. seria, Polska)
  • 20:05 Skoki narciarskie, konkurs mikstów, HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Polska)

11.02 (środa)

  • 9:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna), Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
  • 10:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 109 (K-98), Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
  • 13:45 Kombinacja norweska, bieg na 10 km stylem łyżwowym, ew. Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
  • 14:15 Biathlon, bieg indywidualny na 15 km, (Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka)
  • 17:00 Saneczkarstwo, dwójki kobiet (1. przejazd, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)
  • 17:51 Saneczkarstwo, dwójki mężczyzn (1. przejazd, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)
  • 18:30 Łyżwiarstwo szybkie, finał 1000 m (ew. Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski)
  • 18:53 Saneczkarstwo, dwójki kobiet (2. przejazd, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)
  • 19:37 Saneczkarstwo, dwójki mężczyzn (2. przejazd, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)

12.02 (czwartek)

  • 11:30 Narciarstwo alpejskie, supergigant (Maryna Gąsienica-Daniel, ew. Aniela Sawicka)
  • 13:00 Biegi narciarskie, bieg na 10 km w stylu dowolnym, (Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej)
  • 18:30 Saneczkarstwo, sztafety (Polska)
  • 20:15 Short-track, 500 m kobiet (ćwierćfinały), ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
  • 20:28 Short-track, 1000 mężczyzn (ćwierćfinały), ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon
  • 21:00 Short-track, 500 m kobiet (półfinały), ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
  • 21:07 Short-track, 1000 mężczyzn (półfinały), ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon
  • 21:31 Short-track, 500 m kobiet (finał B), ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
  • 21:316Short-track, 500 m kobiet (finał A), ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
  • 21:43 Short-track, 1000 mężczyzn (finał B), ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon
  • 21:48 Short-track, 1000 mężczyzn (finał A), ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon

13.02 (piątek)

  • 11:45 Biegi narciarskie, bieg na 10 km w stylu dowolnym (Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga)
  • 14:00 Biathlon, sprint na 10 km (Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Marcin Zawół)
  • 16:00 Łyżwiarstwo szybkie, finał na 10000 m (Władimir Siemirunnij)
  • 19:00 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)

14.02 (sobota)

  • 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant (1. przejazd, ew. Michał Jasiczek)
  • 12:00 Biegi narciarskie, sztafeta 4x7,5 km kobiet (Polska)
  • 13:30 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant (2. przejazd. ew. Michał Jasiczek)
  • 14:45 Biathlon, sprint na 7,5 km (ew. Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
  • 16:00 Łyżwiarstwo szybkie, bieg drużynowy kobiet (ćwierćfinały, ew. Polska)
  • 17:00 Łyżwiarstwo szybkie, finał na 500 m (mężczyźni, ew. Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
  • 17:30 Skoki narciarskie, seria próbna HS 143 (K-128), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
  • 18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (1. seria, Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)
  • 20:05 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)
  • 20:15 Short-track, 1500 m, mężczyźni (ćwierćfinały, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 21:01 Short-track, 1000 m, kobiety (eliminacje, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 21:49 Short-track, 1500 m, mężczyźni (półfinały, ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 22:05 Short-track, 3000 m, sztafety kobiet (półfinały, ew. Polska)
  • 22:35 Short-track, 1500 m, mężczyźni (finał B, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 22:42 Short-track, 1500 m, mężczyźni (finał A, Michał Niewiński, Felix Pigeon)

15.02 (niedziela)

  • 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant (1. przejazd, Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
  • 10:00 Bobsleje, monobob (1. ślizg, Linda Weiszewski)
  • 11:15 Biathlon, bieg na dochodzenie mężczyzn (12,5 km, ew. Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Marcin Zawół)
  • 11:50 Bobsleje, monobob (2. ślizg, Linda Weiszewski)
  • 12:00 Biegi narciarskie, sztafeta 4x7,5 km (Polska)
  • 13:30 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant (2. przejazd, ew. Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
  • 14:45 Biathlon, bieg na dochodzenie kobiet (10 km, Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
  • 16:00 Łyżwiarstwo szybkie, bieg drużynowy, mężczyźni (ćwierćfinały, ew. Polska)
  • 17:03 Łyżwiarstwo szybkie, finał na 500 m (kobiety. ew. Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogal, Andżelika Wójcik)
  • 17:30 Skoki narciarskie, seria próbna HS 143 (K-128), ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska
  • 18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
  • 19:45 Łyżwiarstwo figurowe, pary, program krótki (Julia Szczecinina/Michał Woźniak)
  • 20:05 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

16.02 (poniedziałek)

  • 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom (1. przejazd, Michał Jasiczek)
  • 11:00 Short-track, 1000 m, kobiety (ćwierćfinały, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 11:17 Short-track, 500 m, mężczyźni (kwalifikacje, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 11:57 Short-track, 1000 m, kobiet (półfinały, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 12:04 Short-track, sztafety, 5000 m (półfinały, ew. Polska)
  • 12:41 Short-track, 1000 m, kobiety (finał B, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 12:47 Short-track, 1000 m, kobiety (finał A, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 13:30 Narciarstwo alpejskie, slalom (2. przejazd, ew. Michał Jasiczek)
  • 18:00 Skoki narciarskie, duety HS 143 (K-128) (seria próbna, Polska)
  • 19:00 Bobsleje, monobob kobiet (3. ślizg, Linda Weiszewski)
  • 19:00 Skoki narciarskie, konkurs duetów HS 143 (K-128) (1. seria, Polska)
  • 19:48 Skoki narciarskie, konkurs duetów HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Polska)
  • 20:23 Skoki narciarskie, konkurs duetów HS 143 (K-128) (3. seria, ew. Polska)
  • 20:00 Łyżwiarstwo figurowe, pary, program dowolny (ew. Julia Szczecinina/Michał Woźniak)
  • 21:06 Bobsleje, monobob kobiet (4. ślizg, Linda Weiszewski)

17.02 (wtorek)

  • 9:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 143 (K-128) (seria próbna, Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 10:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 143 (K-128) (1. seria, Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 13:45 Kombinacja norweska, bieg ma 10 km stylem łyżwowym (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 14:30 Biathlon, sztafety 4x7,5 km (Polska)
  • 18:45 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

18.02 (środa)

  • 9:45 Biegi narciarskie, sprint drużynowy, kobiety (kwalifikacje, Polska)
  • 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom (1. przejazd, Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
  • 10:15 Biegi narciarskie, sprint drużynowy, mężczyźni (kwalifikacje, Polska)
  • 11:45 Biegi narciarskie, sprint drużynowy, kobiety (finał, ew. Polska)
  • 12:15 Biegi narciarskie, sprint drużynowy, mężczyźni (finał, ew. Polska)
  • 13:30 Narciarstwo alpejskie, slalom (2. przejazd, ew. Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
  • 14:45 Biathlon, sztafety 4x6 km (Polska)
  • 20:15 Short-track, 500 m, mężczyźni (ćwierćfinały, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 20:44 Short-track, 500 m, mężczyźni (półfinały, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 20:51 Short-track, sztafeta 3000 kobiet (finał B, ew. Polska)
  • 21:00 Short-track, sztafeta 3000 kobiet (finał, ew. Polska)
  • 21:27 Short-track, 500 m, mężczyźni (finał B, ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 21:32 Short-track, 500 m, mężczyźni (finał A, ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

19.02 (czwartek)

  • 9:50 Skialpinizm, sprint kobiety (kwalifikacje Iwona Januszyk)
  • 10:30 Skialpinizm, sprint mężczyzn (kwalifikacje, Jan Elantkowski)
  • 12:55 Skialpinizm, sprint kobiety (półfinały, ew. Iwona Januszyk)
  • 13:25 Skialpinizm, sprint mężczyzn (półfinały, ew. Jan Elantkowski)
  • 13:55 Skialpinizm, sprint kobiet (finał, ew. Iwona Januszyk)
  • 14:15 Skialpinizm, sprint mężczyzn (finał, ew. Jan Elantkowski)
  • 16:30 Łyżwiarstwo szybkie, bieg na 1500 m (Władimir Siemirunnij)
  • 19:00 Łyżwiarstwo figurowe, zawody indywidualne, solistki, program dowolny (ew. Jekaterina Kurakowa)

20.02 (piątek)

  • 14:15 Biathlon, bieg na 15 km ze startu wspólnego (ew. Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Marcin Zawół)
  • 16:30 Łyżwiarstwo szybkie, bieg na 1500 metrów (Natalia Czerwonka)
  • 18:00 Bobsleje, dwójki (1. przejazd, Linda Weiszewski, Klaudia Adamek)
  • 19:50 Bobsleje, dwójki (2. przejazd, Linda Weiszewski, Klaudia Adamek)
  • 20:15 Short-track, 1500 m, kobiety (ćwierćfinały, Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
  • 21:02 Short-track, 1500 m, kobiety (półfinały, ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
  • 22:00 Short-track, 1500 m, kobiety (finał B, ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
  • 22:07 Short-track, 1500 m, kobiety (finał A, ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

21.02 (sobota)

  • 11:00 Biegi narciarskie, bieg na 50 km ze startu wspólnego (Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 13:30 Skialpinizm, sztafety mieszane (Polska)
  • 14:15 Biathlon, bieg na 12,5 km ze startu wspólnego (ew. Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
  • 19:00 Bobsleje, dwójki (3. przejazd, Linda Weiszewski, Klaudia Adamek)
  • 21:05 Bobsleje, dwójki (4. przejazd, Linda Weiszewski, Klaudia Adamek)

22.02 (niedziela)

  • 10:00 Biegi narciarskie, bieg na 50 km ze startu wspólnego (Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej)
Od lewej: Karolina Bosiek, Kaja Ziomek-Nogal i Andżelika Wójcik
Od lewej: Karolina Bosiek, Kaja Ziomek-Nogal i Andżelika WójcikBiuro prasowe PZŁSmateriały prasowe
Zawodniczka w kasku i goglach podczas wyścigu na snowboardzie, ubrana w czerwone spodnie i fioletowy numer startowy, dynamicznie pochylona na zakręcie na ośnieżonym stoku.
Aleksandra Król-Walas, 16.01.2026 r.Action Press/ShutterstockEast News

