Zełenski uderzył w stół, wszystko po decyzji ws. powrotu Rosjan. Mocne słowa

W lutym 2022 roku rozpoczęła się rosyjska agresja w Ukrainie. W krótkim czasie od tamtego wydarzenia rosyjscy oraz białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z rywalizacji. Taką decyzję podjęły takie federacje jak FIFA, FIS czy FIVB. Tym samym reprezentacje Rosji i Białorusi nie mogli brać udziału w największych wydarzeniach sportowych na świecie.

Z upływem lat sankcje zostają delikatnie luzowane. Do sportu powoli przywracani są sportowcy, którzy spełniają odpowiednie warunki (np. brak powiązań z wojskiem) - oczywiście pod flagą neutralną. Nie inaczej sprawa wygląda na aktualnie trwających zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Rosjanie i Białorusini biorą udział w imprezie czterolecia właśnie w neutralnych barwach, a ich hymn nie może być publicznie odsłuchany.

Zdecydowanie inaczej sytuacja będzie wyglądać jednak na igrzyskach paralimpijskich (6-15 marca). We wtorek pojawiła się decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC), na mocy której rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli startować z narodowymi symbolami. Do tego może wybrzmieć ich hymn.

Taki komunikat wzbudził spore poruszenie w środowisku. Wobec takich doniesień szybko pojawił się komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki informujący o rezygnacji z udziału w ceremonii otwarcia. W czwartek dla Interii o sytuacji wypowiedział się prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Łukasz Szeliga. Przedstawicieli również na wydarzeniu nie zobaczymy.

- Popierając decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezes i Członkowie Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego oraz przedstawiciele Misji Paralimpijskiej nie wezmą więc udziału w ceremonii otwarcia igrzysk - przekazał.

Zełenski jasno o przywróceniu Rosjan i Białorusinów. "Brudna decyzja"

W całej sprawie nie zabrakło również wypowiedzi prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Ten o wszystkim dowiedział się w trakcie rozmowy z Piersem Morganem i od razu stanowczo odpowiedział. Dodał również, że Ukraina odpowiednio zareaguje.

Nie chcę powiedzieć, że ta decyzja jest zależna od pieniędzy, bo tego nie wiem, ale to absolutnie brudna decyzja. Podjęta z brakiem szacunku, bez europejskich wartości. Myślę, że to okropne. Nie wiedziałem tego wcześniej, będziemy na to reagować

Jak już wspomnieliśmy igrzyska paralimpijskie rozpoczną się 6 marca i potrwają przez 10 dni, do 15. W rywalizacji udział weźmie dziewięcioro zawodniczek i zawodników plus sześciu przewodników.

