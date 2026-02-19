Zełenski uderzył w stół, wszystko po decyzji ws. powrotu Rosjan. Mocne słowa

Paweł Nowak

Szerokim echem poniosła się decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC). Tuż przed startem zimowych igrzysk do walki pod swoimi flagami dopuszczeni zostali rosyjscy i białoruscy sportowcy. Do tego odegrane będą mogły być ich hymny. To nie spodobało się wielu federacjom, a także przedstawicielom. Głos w całej sprawie zabrał także prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Reakcja nie mogła być inna.



W lutym 2022 roku rozpoczęła się rosyjska agresja w Ukrainie. W krótkim czasie od tamtego wydarzenia rosyjscy oraz białoruscy sportowcy zostali wykluczeni z rywalizacji. Taką decyzję podjęły takie federacje jak FIFA, FIS czy FIVB. Tym samym reprezentacje Rosji i Białorusi nie mogli brać udziału w największych wydarzeniach sportowych na świecie.

    Z upływem lat sankcje zostają delikatnie luzowane. Do sportu powoli przywracani są sportowcy, którzy spełniają odpowiednie warunki (np. brak powiązań z wojskiem) - oczywiście pod flagą neutralną. Nie inaczej sprawa wygląda na aktualnie trwających zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Rosjanie i Białorusini biorą udział w imprezie czterolecia właśnie w neutralnych barwach, a ich hymn nie może być publicznie odsłuchany.

    Zdecydowanie inaczej sytuacja będzie wyglądać jednak na igrzyskach paralimpijskich (6-15 marca). We wtorek pojawiła się decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC), na mocy której rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli startować z narodowymi symbolami. Do tego może wybrzmieć ich hymn.

    Taki komunikat wzbudził spore poruszenie w środowisku. Wobec takich doniesień szybko pojawił się komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki informujący o rezygnacji z udziału w ceremonii otwarcia. W czwartek dla Interii o sytuacji wypowiedział się prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Łukasz Szeliga. Przedstawicieli również na wydarzeniu nie zobaczymy.

      - Popierając decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezes i Członkowie Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego oraz przedstawiciele Misji Paralimpijskiej nie wezmą więc udziału w ceremonii otwarcia igrzysk - przekazał.

      Zełenski jasno o przywróceniu Rosjan i Białorusinów. "Brudna decyzja"

      W całej sprawie nie zabrakło również wypowiedzi prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Ten o wszystkim dowiedział się w trakcie rozmowy z Piersem Morganem i od razu stanowczo odpowiedział. Dodał również, że Ukraina odpowiednio zareaguje.

      Nie chcę powiedzieć, że ta decyzja jest zależna od pieniędzy, bo tego nie wiem, ale to absolutnie brudna decyzja. Podjęta z brakiem szacunku, bez europejskich wartości. Myślę, że to okropne. Nie wiedziałem tego wcześniej, będziemy na to reagować
      przekazał.

      Jak już wspomnieliśmy igrzyska paralimpijskie rozpoczną się 6 marca i potrwają przez 10 dni, do 15. W rywalizacji udział weźmie dziewięcioro zawodniczek i zawodników plus sześciu przewodników.

      
      
