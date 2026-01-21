Partner merytoryczny: Eleven Sports

Żelazna decyzja: zakaz startu pod biało-czerwoną flagą. Trump już zaciera ręce

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Oczy świata zwrócone są w tej chwili na szwajcarskie Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne. W środę do grona uczestników dołączył Donald Trump i... ponownie przekonuje o konieczności rychłego przyłączenia Grenlandii do USA. Mieszkańcy największej wyspy świata, w tym sportowcy, buntują się przeciwko takiej formie agresji. Już zapowiedzieli, że dadzą temu wyraz w trakcie zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich. Nie przeszkodzi im w tym fakt, że - podobnie jak Rosjanie - nie będą mogli wystąpić pod własną flagą.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie stoi przed flagą Stanów Zjednoczonych, wyraźnie przemawiając lub krzycząc, z wyrazistą mimiką twarzy.
Donald TrumpEast News
Przed kilkoma dniami media prześcigały się w cytowaniu Ukaleg Astri Slettemark. To 24-letnia biathlonistka. W 2023 roku jako pierwsza Grenlandka zdobyła punkty w Pucharze Świata, ma też na koncie tytuł mistrzyni globu juniorów młodszych.

W rozmowie z duńską telewizją Slettemark dosadnie wypowiedziała się na temat geopolitycznych zapędów Donalda Trumpa. I zapowiedziała, że wraz z bratem Sondre - również biathlonistą - da temu wyraz w trakcie zbliżających się igrzysk olimpijskich w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo.

Sportowcy z Grenlandii nie wystartują pod własną flagą. Regulują to precyzyjnie przepisy MKOl

- W obecnej sytuacji, kiedy USA grożą aneksją mojego kraju, igrzyska to wspaniała okazja, by wyrazić własne zdanie - oznajmiła ambitna biathlonistka. - Jako sportowcy mamy możliwości wypowiedzi na różnych platformach, a zwłaszcza do mediów i kamer. Zamierzam to wykorzystać co najmniej werbalnie, a może też i wizualnie.

Grenlandia posiada ściśle określoną autonomię, ale formalnie pozostaje terytorium zależnym Danii. Wyspa nie jest na sprzedaż. Prezydent Trump nie przyjmuje jednak tego do wiadomości. Przy każdej okazji daje do zrozumienia, że jeśli nie będzie mógł tego lądu kupić, włączy go pod amerykańską jurysdykcję w mniej polubowny sposób.

- Dania jest naszym bezpiecznym portem, a my częścią jej królestwa i tak ma pozostać. Na Grenlandii panują ogromne nerwy. Moja rodzina, podobnie jak inni Grenlandczycy, nie śpi i nerwowo czeka na rozwój sytuacji - podkreśla Slettemark.

    Sportowcy z Grenlandii w zawodach Pucharu Świata startują pod własną flagą, w kolorach bieli i czerwieni. W igrzyskach olimpijskich to niemożliwe. Będą reprezentować barwy Danii. MKOl dopuszcza do rywalizacji tylko ekipy narodowe z tych krajów, które według ONZ mają status niepodległych.

    - Oczywiście, że jestem dumna, kiedy w PŚ mam na czapce moją narodową flagę i chciałabym kiedyś na igrzyskach reprezentować Grenlandię, lecz teraz sytuacja jest inna i chcę pokazać światu, że jesteśmy z Danią razem. Mój brat Sondre jest o włos od uzyskania kwalifikacji i jeżeli tak się stanie, to będziemy mieli podwójną siłę w naszej akcji - dodała z entuzjazmem Slettemark, cytowana przez PAP.

    Zimowa impreza czterolecia odbędzie się w dniach 6-22 lutego.

      Zawodnik biathlonowy w stroju sportowym jedzie na nartach po zaśnieżonym stoku z karabinem na plecach, w tle widoczne wysokie, ośnieżone góry oraz las świerkowy pod błękitnym niebem.
      Ukaleq Astri SlettemarkFRANZ KIRCHMAYRAFP
      Zawodniczka biathlonowa w specjalistycznym stroju leży na śniegu na trasie zawodów, obok widać narty oraz karabin sportowy, na twarzy widoczne zmęczenie lub upadek podczas rywalizacji.
      Ukaleq Astri SlettemarkFRANCK FIFEAFP
      Ekran smartfona z otwartym profilem prezydenta Donalda J. Trumpa na portalu społecznościowym na tle czerwono-białej flagi.
      W tle flaga Grenlandii. Czy prezydent Donald Trump dopnie swego i niebawem zamieni ją na amerykańską?NIKOLAS KOKOVLISAFP
