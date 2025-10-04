Zawrzało po wiadomości ws. Rosjan, wybuchła afera. W tle możliwy bojkot

Międzynarodowy Komitet Olimpijski w połowie września podjął ostateczną decyzję w sprawie startu rosyjskich sportowców na nachodzących XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Reprezentanci kraju agresora otrzymali zielone światło, jednak podkreślono, że będą oni musieli spełnić kilka rygorystycznych warunków - o medale olimpijskie walczyć będą występując bez flagi narodowej oraz hymnu. Ponadto ich wyniki nie zostaną uwzględnione w końcowej klasyfikacji medalowej.

Brązowy medal polskich siatkarzy. "To jest ukoronowanie ich ciężkiej pracy". WIDEO Polsat Sport

Burza po decyzji MKOl-u ws. Rosjan. Norwegowie i Szwedzi żądają ponownego rozpatrzenia sprawy

Decyzja ws. rosyjskich sportowców rozpętała prawdziwą burzę w środowisku sportów zimowych. Oburzenia nie kryją m.in. Norwegowie i Szwedzi, którzy od wielu już lat są absolutną potęgą, jeśli chodzi o biegi narciarskie. W ostatnich latach to właśnie Rosjanie byli ich najgroźniejszymi rywalami na trasie, jednak na brak konkurencji zawodnicy ze Skandynawii narzekać nie mogą. W rozmowach z mediami podkreślają oni, że dopuszczenie Rosjan do walki o medale olimpijskie jest nie fair w stosunku do wszystkich ofiar wojny w Ukrainie. Przypomnijmy, że 22 lutego 2022 roku wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina wkroczyły na teren kraju naszych wschodnich sąsiadów i rozpoczęły tam inwazję zbrojną, która trwa do dnia dzisiejszego.

"Musimy coś zrobić, żeby powstrzymać wojnę i to jest najważniejsze" - podkreślił Johannes Klaebo w rozmowie z NRK. Jego zdanie popiera także gwiazda kobiecych biegów narciarskich, Linn Svahn. Szwedka zapowiedziała, że jeśli władze nie zdecydują się wykluczyć z nadchodzących igrzysk Rosjan, zbojkotuje ona imprezę czterolecia. "W takim razie nie będę startowała" - zapowiedziała, cytowana przez "Expressen".

Na ten moment niewiele wskazuje na to, aby władze miały się ugiąć i zmienić decyzję ws. Rosjan. Najprawdopodobniej sportowcy z kraju agresora już za kilka miesięcy wystartują więc na imprezie czterolecia i walczyć będą o medale. Przypomnijmy, że XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.

Aleksander Bolszunow, rosyjski biegacz narciarski CHRISTOF STACHE AFP

Johannes Klaebo AFP/AFP BEN STANSALL AFP

Linn Svahn AFP