Rywalizacja o medale w biathlonie na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan - Cortina D'Ampezzo powoli wchodzi w decydującą fazę. Póki co rozdano trzy zestawy medali. W rywalizacji Pań można mówić o pewnej dominacji Francuzek.

W biegu indywidualnym po złoto sięgnęła Julia Simon, a tuż za nią uplasowała się Lou Jeanmonnot. Brąz sensacyjnie wpadł w posiadanie szerzej nieznanej Bułgarki Lory Hristowej. Gospodarze swój moment radości mieli przy okazji rozstrzygnięć w sztafecie mieszanej. Włosi nieznacznie przegrali rywalizację o złoty medal z reprezentacją Francji.

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk włoską drużyną w biathlonie wstrząsnął skandal. Z udziału w najważniejszych zawodach sezonu wykluczona została Rebecca Passler. Wielokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów wpadła w poważne tarapaty - w jej organizmie wykryto niedozwolone substancje.

Przyczyną całego zamieszania był wykryty w organizmie Włoszki letrozol - substancja stosowana w terapii onkologicznej przy leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Letrozol nierzadko używany jest również w celu obniżenia poziomu estrogenów, który przy stosowaniu sterydów anabolicznych jest znacznie podwyższony.

Passler od samego początku jasno deklarowała, że w jej przypadku nie doszło do świadomego zażycia środków dopingujących. Zawodniczka została zawieszona na cztery dni przed startem igrzysk, lecz od początku zapowiadała złożenie apelacji. W piątek przyniosła ona ostateczny efekt. Włoszka decyzją tamtejszej Federacji Sportów Zimowych została dopuszczona do startu na igrzyskach.

Włoska Federacja Sportów Zimowych w specjalnym oświadczeniu ogłosiła, że w uznaniu sądu apelacyjnego włoskiej organizacji antydopingowej NADO wynik testu był spowodowany nieumyślnym spożyciem lub zanieczyszczeniem badanej próbki. Passler już w poniedziałek ma dołączyć do włoskiego zespołu olimpijskiego.

- To były bardzo trudne dni. Zawsze wierzyłam w swoje dobre intencje. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali: od prawników przez Włoską Federację Sportów Zimowych, rodzinę i przyjaciół. Wreszcie mogę w 100% skupić się na biathlonie - skomentowała Passler cytowana przez "La Gazetta Dello Sport".

W rywalizacji kobiet w przyszłym tygodniu czekać nas będą jeszcze wyścig sztafet, a także wieńczący olimpijską rywalizację w biathlonie bieg masowy na 12,5 kilometra. W tych zawodach Passler będzie już mogła wystąpić.

Rebecca Passler Pierre Teyssot AFP

Rebecca Passler FRANZ KIRCHMAYR AFP

Rebecca Passler MARCO BERTORELLO AFP

