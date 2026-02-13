Zawieszona za doping mistrzyni wraca do akcji. Nagły zwrot na igrzyskach

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Tuż przed startem zimowych igrzysk olimpijskich Włochami wstrząsnęło zawieszenie Rebekki Passler za wykrycie w jej organizmie niedozwolonej substancji. Wymarzony start biathlonistki na igrzyskach stał się praktycznie niemożliwy. Złożona apelacja przyniosła jednak pozytywny skutek, przez co była mistrzyni świata juniorów w następnym tygodniu wystartuję na najważniejszej imprezie czterolecia.

Zawodniczka w stroju sportowym trzymająca narty na tle gór, skupiona twarz, zimowa aura, intensywne kolory elementów ubioru oraz sprzętu, logo sponsorów widoczne na kurtce.
Rebecca PasslerPhoto by Kevin Voigt/Getty ImagesGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Rywalizacja o medale w biathlonie na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan - Cortina D'Ampezzo powoli wchodzi w decydującą fazę. Póki co rozdano trzy zestawy medali. W rywalizacji Pań można mówić o pewnej dominacji Francuzek.

W biegu indywidualnym po złoto sięgnęła Julia Simon, a tuż za nią uplasowała się Lou Jeanmonnot. Brąz sensacyjnie wpadł w posiadanie szerzej nieznanej Bułgarki Lory Hristowej. Gospodarze swój moment radości mieli przy okazji rozstrzygnięć w sztafecie mieszanej. Włosi nieznacznie przegrali rywalizację o złoty medal z reprezentacją Francji.

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk włoską drużyną w biathlonie wstrząsnął skandal. Z udziału w najważniejszych zawodach sezonu wykluczona została Rebecca Passler. Wielokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów wpadła w poważne tarapaty - w jej organizmie wykryto niedozwolone substancje.

Zobacz również:

Domen Prevc
Skoki Narciarskie

Kosmiczny skok Prevca w Predazzo. Po wszystkim nie ukrywał zaskoczenia

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Przyczyną całego zamieszania był wykryty w organizmie Włoszki letrozol - substancja stosowana w terapii onkologicznej przy leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Letrozol nierzadko używany jest również w celu obniżenia poziomu estrogenów, który przy stosowaniu sterydów anabolicznych jest znacznie podwyższony.

    Passler od samego początku jasno deklarowała, że w jej przypadku nie doszło do świadomego zażycia środków dopingujących. Zawodniczka została zawieszona na cztery dni przed startem igrzysk, lecz od początku zapowiadała złożenie apelacji. W piątek przyniosła ona ostateczny efekt. Włoszka decyzją tamtejszej Federacji Sportów Zimowych została dopuszczona do startu na igrzyskach.

    Włoska Federacja Sportów Zimowych w specjalnym oświadczeniu ogłosiła, że w uznaniu sądu apelacyjnego włoskiej organizacji antydopingowej NADO wynik testu był spowodowany nieumyślnym spożyciem lub zanieczyszczeniem badanej próbki. Passler już w poniedziałek ma dołączyć do włoskiego zespołu olimpijskiego.

    - To były bardzo trudne dni. Zawsze wierzyłam w swoje dobre intencje. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali: od prawników przez Włoską Federację Sportów Zimowych, rodzinę i przyjaciół. Wreszcie mogę w 100% skupić się na biathlonie - skomentowała Passler cytowana przez "La Gazetta Dello Sport".

    W rywalizacji kobiet w przyszłym tygodniu czekać nas będą jeszcze wyścig sztafet, a także wieńczący olimpijską rywalizację w biathlonie bieg masowy na 12,5 kilometra. W tych zawodach Passler będzie już mogła wystąpić.

    Zobacz również:

    Amerykański hokeista chcę powrotu Rosjan na igrzyska
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Amerykanin tęskni za Rosjanami na igrzyskach. Naprawdę to powiedział. Niebywałe

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Rebecca Passler
    Rebecca PasslerPierre TeyssotAFP
    Rebecca Passler
    Rebecca PasslerFRANZ KIRCHMAYRAFP
    Rebecca Passler
    Rebecca PasslerMARCO BERTORELLOAFP
    To potrafią Barkom-Każany Lwów i Warta Zawiercie. Najlepsze akcje przed meczem. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja