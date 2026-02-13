A mowa rzecz jasna o czwartkowej dyskwalifikacji ukraińskiego skeletonisty Władysława Heraskewycza, który został ukarany za chęć występu na lodowym torze w kasku przedstawiającym wizerunki 20 poległych na wojnie ukraińskich sportowców i trenerów. 27-latek wykonał w nim swoje treningowe przejazdy, lecz Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zezwolił mu na taką formę upamiętnienia ofiar napaści rosyjskich wojsk podczas samych zawodów.

Ukrainiec nie poddał się jednak i zamierzał zrealizować swój plan. Odwieść chciała go od niego osobiście przewodnicząca MKOl - Kirsty Coventry. Bezskutecznie. Władysław Heraskewycz wciąż miał zamiar wystąpić w "zakazanym kasku", przez co o ostatecznie został zdyskwalifikowany.

- Nie chodzi o przesłanie, ale dosłownie o zasady i regulaminy. W tym przypadku - na arenie - musimy zapewnić wszystkim bezpieczne środowisko. A to niestety oznacza, że przekazywanie wiadomości jest niedozwolone. Moglibyśmy znaleźć sposoby, aby oddać hołd jego przesłaniu, jego kaskowi, przed wyścigiem. Niestety, nie udało nam się znaleźć takiego rozwiązania - tłumaczyła powody takiej decyzji Kirsty Coventry.

Norweskie media uderzają w Kirsty Coventry. "Polityczne poparcie dla Putina"

To właśnie w jej stronę spogląda redakcja "Dagbladet", dopatrując się w jej działalności na czele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego decyzji i ruchów stawiających ją po prorosyjskiej stronie barykady.

- Teraz jej olimpijskim celem jest przywrócenie Rosji Władimira Putina do normalnego funkcjonowania. Ma to nastąpić w domu Donalda Trumpa latem 2028 roku. Od kilku lat Coventry jeszcze bardziej niż jej poprzednik Thomas Bach opowiada się za przyjazną Putinowi linią postępowania. Kiedy latem ubiegłego roku przejęła kierownictwo nad ruchem olimpijskim, pojawiła się szansa na realizację jej celu w Stanach Zjednoczonych. Trump będzie idealnym gospodarzem igrzysk olimpijskich dla kierownictwa MKOl - czytamy.

A dalej padają jeszcze mocniejsze stwierdzenia, oceniające ostatnią decyzję Kirsty Coventry dotyczącą właśnie Władysława Heraskewycza.

Choć prezydent MKOl powołuje się na regulamin, aby zdyskwalifikować odważnego, kierującego się swoimi zasadami ukraińskiego skeletonistę, to z pewnością nie jest to wybór zgodny z przepisami. To świadome polityczne poparcie dla Władimira Putina. "Nawet MKOl miał już dość tej rusofobii" - cieszą się Sportbox i inne cenzurowane przez Putina rosyjskie media, podczas gdy Władysław Heraskewycz został odesłant na trybuny we Włoszech

- Nic dziwnego, że Władimir Putin uśmiecha się w Moskwie - puentuje swój tekst "Dagbladet", jednoznacznie przedstawiając swoją optykę na bieżące olimpijskie wydarzenia.

