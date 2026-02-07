Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zapłonął olimpijski znicz, a teraz takie nowiny ws. Rosjan. Aż huczy o tej zmianie

Oprac.: Maciej Brzeziński

W piątek oficjalnie zainaugurowano XXV zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Udziału w niej nie mogli wziąć sportowcy z Rosji, którzy zostali dopuszczeni do rywalizacji na specjalnych warunkach. Tymczasem pojawiły się informacje, które są bardzo zaskakujące.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich na stadionie, w centrum kręgu unosi się pięć płonących olimpijskich kół, w tle trybuny wypełnione są widzami, w lewym górnym rogu widoczne jest zdjęcie mężczyzny w okrągłej ramce.
Zapłonął olimpijski znicz, a teraz takie nowiny ws. Rosjan. Aż huczy o tej zmianieCemal Yurttas / ANADOLU / Anadolu via AFP / MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFPAFP
Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich odbyła się w piątek (6 lutego). Najważniejsze wydarzenia miały miejsce na stadionie San Siro w Mediolanie, ale uroczystości miały miejsce także w Predazzo, Cortinie i Livingo.

Rosjanie walczą we Włoszech. Takie wieści po ceremonii otwarcia

W sobotę (7 lutego) rywalizacja na olimpijskich arenach ruszyła już pełną parą. We Włoszech rywalizować będzie też 13 sportowców z Rosji i 7 z Białorusi. Te kraje są wykluczone ze sportowych aren międzynarodowych w związku z atakiem zbrojnym na Ukrainę.

    Sportowcy z Rosji i Białorusi, którzy wystąpią we Włoszech musieli spełnić wiele wymogów, aby zostać dopuszczeni do startu. W trakcie zawodów będą występować w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Nie mogli także wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia

    Tymczasem z Rosji napłynęły wieści dotyczące ceremonii zamknięcia. Jeszcze jakiś czas temu było pewne, że sportowcy z tego kraju nie wezmą udziału także w defiladzie zamykającej sportowe zmagania.

    Decyzja dotycząca udziału poszczególnych neutralnych sportowców nie została jeszcze podjęta. Zostanie podjęta podczas igrzysk olimpijskich 
    przekazała agencja TASS, cytując biuro prasowe Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

    Ceremonia zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich odbędzie się 22 lutego.

    Skandal podczas ceremonii otwarcia IO. Rosjanie złamali kluczowy zakaz

    W trakcie piątkowej ceremonii otwarcia doszło do skandalu związanego z Rosjanami. Dziennikarz Dmitrij Kuzniecow podzielił się zdjęciem, na którym widać wyraźnie, jak jeden z kibiców pozuje do zdjęcia z trzymaną w rękach rosyjską flagą. Cała sytuacja miała miejsce na oczach jednego ze stewardów, który zignorował ten incydent.

    Mężczyzna w eleganckim, granatowym garniturze stoi w jasnym, oficjalnym wnętrzu; w lewym górnym rogu widoczna rosyjska flaga państwowa.
    MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na UkrainęMikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesAFP
