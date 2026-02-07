Zapłonął olimpijski znicz, a teraz takie nowiny ws. Rosjan. Aż huczy o tej zmianie

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich odbyła się w piątek (6 lutego). Najważniejsze wydarzenia miały miejsce na stadionie San Siro w Mediolanie, ale uroczystości miały miejsce także w Predazzo, Cortinie i Livingo.

Rosjanie walczą we Włoszech. Takie wieści po ceremonii otwarcia

W sobotę (7 lutego) rywalizacja na olimpijskich arenach ruszyła już pełną parą. We Włoszech rywalizować będzie też 13 sportowców z Rosji i 7 z Białorusi. Te kraje są wykluczone ze sportowych aren międzynarodowych w związku z atakiem zbrojnym na Ukrainę.

Sportowcy z Rosji i Białorusi, którzy wystąpią we Włoszech musieli spełnić wiele wymogów, aby zostać dopuszczeni do startu. W trakcie zawodów będą występować w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Nie mogli także wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia

Tymczasem z Rosji napłynęły wieści dotyczące ceremonii zamknięcia. Jeszcze jakiś czas temu było pewne, że sportowcy z tego kraju nie wezmą udziału także w defiladzie zamykającej sportowe zmagania.

Decyzja dotycząca udziału poszczególnych neutralnych sportowców nie została jeszcze podjęta. Zostanie podjęta podczas igrzysk olimpijskich

Ceremonia zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich odbędzie się 22 lutego.

Skandal podczas ceremonii otwarcia IO. Rosjanie złamali kluczowy zakaz

W trakcie piątkowej ceremonii otwarcia doszło do skandalu związanego z Rosjanami. Dziennikarz Dmitrij Kuzniecow podzielił się zdjęciem, na którym widać wyraźnie, jak jeden z kibiców pozuje do zdjęcia z trzymaną w rękach rosyjską flagą. Cała sytuacja miała miejsce na oczach jednego ze stewardów, który zignorował ten incydent.

MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na Ukrainę Mikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images AFP

