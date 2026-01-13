Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zapadła decyzja ws. Rosjan. Mogą świętować. A to nie koniec walki

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Sportowcy z Rosji walczą o powrót na arenę międzynarodową. Na ten moment nadrzędnym celem jest start jak największej liczby na igrzyskach olimpijskich we Włoszech, które startują za niespełna miesiąc. Właśnie napłynęły wieści, które ucieszyły rosyjską opinię publiczną. A to nie koniec walki w Moskwie.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole i trzyma dokumenty, przed nim stoi mikrofon. W tle widoczne są dwie duże flagi Rosji.
Kolejny sukces Rosjan. I to tuż przed igrzyskami we WłoszechAlexander KAZAKOVAFP
Sportowcy z Rosji są od 2022 roku wykluczeni ze sportowej rywalizacji. Jest to pokłosie agresji zbrojnej wojsk Władimira Putina na Ukrainę. W ostatnich miesiącach działacze sportowi z tego kraju coraz mocniej domagają się powrotu na międzynarodowe areny. I walczą o to na wszelkie możliwe sposoby. Jakiś czas temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie wydał wyrok, który sprawił, że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) jest zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach.

    Teraz pojawiły się informacje dotyczące łyżwiarzy. - "Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) stanęła po stronie zdrowego rozsądku i pozwoliła naszym gwiazdom wrócić do rywalizacji" - przypomniał portal sportbox.ru. Rosjanie będą mogli wystawić jednak jednego zawodnika w każdej dyscyplinie, a ich kandydatury będą musiały zostać zatwierdzone przez ISU.

    Teraz wiadomo, że uprawiający short track Alena Kryłowa i Iwan Posaszkow zostali przez MKOl dopuszczeni do startu we Włoszech. 23-letnia Kryłowa wystąpi w wyścigu na 500 m, a 21-letni Posaszkow będzie rywalizował na dwukrotnie dłuższym dystansie.

    Pięć nazwisk potwierdzonych. Walka Rosjan trwa

    Na ten moment MKOl dopuścił do startu w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo pięcioro Rosjan i jedną Białorusinkę. Wcześniej to prawo zyskali uprawiający narciarstwo wysokogórskie (skialpinizm) Nikita Filippow oraz łyżwiarze figurowi Adelija Petrosian i Piotr Gumiennik, a także Wiktorija Safonowa z Białorusi.

    Sportowcy z Rosji i Białorusi będą występować w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Ponadto nie mogą wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy.

    To jednak nie koniec walki Rosjan. Do inauguracji igrzysk pozostały 24 dni, a w Moskwie oczekuje się, że w najbliższych dniach do startu w igrzyskach zostanie dopuszczonych kilkoro rosyjskich narciarzy.

    Jakie są nasze szanse medalowe na Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo?
    Zawodnik ubrany w sportowy strój narciarski niesie dużą rosyjską flagę, która zasłania jego twarz. W rękach trzyma kijki narciarskie.
    Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FISHendrik SchmidtAFP
    Mężczyzna w garniturze przemawia, gestykulując dłonią, w tle widoczna flaga z logo olimpijskim.
    Ta decyzja zabolała Rosjan. Teraz mówią o zemście. Wskazali jeden kraj
    Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
    Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu Świata

