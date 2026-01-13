Sportowcy z Rosji są od 2022 roku wykluczeni ze sportowej rywalizacji. Jest to pokłosie agresji zbrojnej wojsk Władimira Putina na Ukrainę. W ostatnich miesiącach działacze sportowi z tego kraju coraz mocniej domagają się powrotu na międzynarodowe areny. I walczą o to na wszelkie możliwe sposoby. Jakiś czas temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie wydał wyrok, który sprawił, że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) jest zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach.

Jest decyzja ws. Rosjan. Triumfują i odliczają dni

Teraz pojawiły się informacje dotyczące łyżwiarzy. - "Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) stanęła po stronie zdrowego rozsądku i pozwoliła naszym gwiazdom wrócić do rywalizacji" - przypomniał portal sportbox.ru. Rosjanie będą mogli wystawić jednak jednego zawodnika w każdej dyscyplinie, a ich kandydatury będą musiały zostać zatwierdzone przez ISU.

Teraz wiadomo, że uprawiający short track Alena Kryłowa i Iwan Posaszkow zostali przez MKOl dopuszczeni do startu we Włoszech. 23-letnia Kryłowa wystąpi w wyścigu na 500 m, a 21-letni Posaszkow będzie rywalizował na dwukrotnie dłuższym dystansie.

Pięć nazwisk potwierdzonych. Walka Rosjan trwa

Na ten moment MKOl dopuścił do startu w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo pięcioro Rosjan i jedną Białorusinkę. Wcześniej to prawo zyskali uprawiający narciarstwo wysokogórskie (skialpinizm) Nikita Filippow oraz łyżwiarze figurowi Adelija Petrosian i Piotr Gumiennik, a także Wiktorija Safonowa z Białorusi.

Sportowcy z Rosji i Białorusi będą występować w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Ponadto nie mogą wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy.

To jednak nie koniec walki Rosjan. Do inauguracji igrzysk pozostały 24 dni, a w Moskwie oczekuje się, że w najbliższych dniach do startu w igrzyskach zostanie dopuszczonych kilkoro rosyjskich narciarzy.

