Zagrożenie jest realne. Legendarna dyscyplina może zniknąć z igrzysk. Po 106 latach

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Wiele dyscyplin na zimowych igrzyskach olimpijskich pojawia się i znika. Dzieje się tak zazwyczaj z tymi, które na świecie się nie przyjęły, nie zyskały popularności lub nie udało się stworzyć w nich dużej międzynarodowej rywalizacji. Trudno wyobrazić sobie natomiast to, że dyscyplina zniknie z programu igrzysk ze statusem legendy tej imprezy po 106 latach. A jednak, właśnie tak może się stać.

Skoczek narciarski w locie podczas zawodów, ubrany w czarny kombinezon, niebieski numer startowy z białą cyfrą 33, żółty kask i białe rękawice, w tle jasne niebo, narty w rozkroku.
Luraas OftebroTom WellerGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Kombinacja norweska znajduje się w programie zimowych igrzysk olimpijskich od 1924 roku, a więc od samego początku istnienia tej imprezy.

Na przestrzeni tych wszystkich lat dochodziło do różnych zmian w dystansie, na którym rywalizowali olimpijczycy. W latach 1924 - 1968 skakali oni na skoczni dużej. Później przenieśli się na normalną. Od 2002 roku znów wrócili na duży obiekt.

Legendarna dyscyplina, choć tylko w wydaniu męskim, na igrzyskach trwała przez ponad 100 lat i jest już absolutną legendą tej imprezy. Niestety, jakiś czas temu pojawiło się realne zagrożenie usunięcia jej z programu igrzysk.

Polski gigant rusza po medal igrzysk. Kapitalna forma. Chwilę przed tajemnicze słowa

Kombinacja norweska może zniknąć z programu igrzysk. Oto powody

Głównym powodem jest fakt, że na igrzyskach olimpijskich w kombinacji norweskiej wciąż startują wyłącznie mężczyźni, co stoi w sprzeczności z dążeniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do równowagi płci.

MKOl rozważa usunięcie kombinacji norweskiej z programu igrzysk olimpijskich, jeśli nie uda się zorganizować zawodów dla kobiet. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść dopiero po ZIO w 2026 roku. Zależeć będzie jednak jeszcze od dwóch innych czynników.

Ważne będzie również to, jakim odbiorem będzie cieszyć się kombinacja norweska podczas igrzysk we Włoszech. Czy wygeneruje duże zainteresowanie i odniesie sukces komercyjny. Jest to ważne, ponieważ w ostatnim czasie wypadała ona dość słabo na tle innych dyscyplin.

Ostatnim czynnikiem decydującym ma być popularność na świecie - ale nie ta wśród kibiców, a wśród sportowców. W tym momencie wciąż za mało krajów rozwija kombinację norweską na odpowiednim poziomie - szczególnie w kobiecym wydaniu. Jeśli uda się to zmienić, pojawi się nadzieja, że dyscyplina jednak przetrwa swój największy kryzys w historii.

Sportowcy są zdania, że usunięcie kombinacji norweskiej z programu igrzysk będzie ogromnym ciosem dla olimpijskiego alpinizmu. W unikalny sposób łączy ona bowiem skoki i biegi narciarskie, czyli dwie bardzo popularne dyscypliny - równie legendarne dla programu igrzysk.

Jedyny medal dla Polski. Historia napisała się w Cortina d'Ampezzo

W historii tej dyscypliny na igrzyskach olimpijskich króluje, co jest dość łatwe do przewidzenia, Norwegia. Zdobyła ona łącznie aż 35 medali, w tym 15 złotych. Plasujące się na drugim miescu Niemcy mają 22 krążki.

Polska w historii kombinacji norweskiej zdobyła tylko jeden brąz. Stało się to w 1956 roku właśnie w Cortina d'Ampezzo. Na najniższym stopniu podium stanął wówczas Franciszek Gąsienica Groń. Historię jego medalu na łamach portalu Interia Sport opisał niedawno Tomasz Kalemba.

Historia jedynego medalu dla Polski w kombinacji norweskiej:

Franciszek Gąsienica Groń w 2009 roku
Polacy

O medalu igrzysk dowiedział się dwie godziny po zawodach. W Polsce musiał się tłumaczyć w sądzie

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
    Joergen Graabak
    Joergen GraabakFRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP
    Jarl Magnus Riiber
    Jarl Magnus RiiberFRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDeskAFP
    Joanna Kil
    Joanna KilTomasz KalembaINTERIA.PL
    Patrycja Maliszewska: Widać było, że przy dobrym ułożeniu ten medal był w zasięgu ręki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja