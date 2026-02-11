Kombinacja norweska znajduje się w programie zimowych igrzysk olimpijskich od 1924 roku, a więc od samego początku istnienia tej imprezy.

Na przestrzeni tych wszystkich lat dochodziło do różnych zmian w dystansie, na którym rywalizowali olimpijczycy. W latach 1924 - 1968 skakali oni na skoczni dużej. Później przenieśli się na normalną. Od 2002 roku znów wrócili na duży obiekt.

Legendarna dyscyplina, choć tylko w wydaniu męskim, na igrzyskach trwała przez ponad 100 lat i jest już absolutną legendą tej imprezy. Niestety, jakiś czas temu pojawiło się realne zagrożenie usunięcia jej z programu igrzysk.

Kombinacja norweska może zniknąć z programu igrzysk. Oto powody

Głównym powodem jest fakt, że na igrzyskach olimpijskich w kombinacji norweskiej wciąż startują wyłącznie mężczyźni, co stoi w sprzeczności z dążeniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do równowagi płci.

MKOl rozważa usunięcie kombinacji norweskiej z programu igrzysk olimpijskich, jeśli nie uda się zorganizować zawodów dla kobiet. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść dopiero po ZIO w 2026 roku. Zależeć będzie jednak jeszcze od dwóch innych czynników.

Ważne będzie również to, jakim odbiorem będzie cieszyć się kombinacja norweska podczas igrzysk we Włoszech. Czy wygeneruje duże zainteresowanie i odniesie sukces komercyjny. Jest to ważne, ponieważ w ostatnim czasie wypadała ona dość słabo na tle innych dyscyplin.

Ostatnim czynnikiem decydującym ma być popularność na świecie - ale nie ta wśród kibiców, a wśród sportowców. W tym momencie wciąż za mało krajów rozwija kombinację norweską na odpowiednim poziomie - szczególnie w kobiecym wydaniu. Jeśli uda się to zmienić, pojawi się nadzieja, że dyscyplina jednak przetrwa swój największy kryzys w historii.

Sportowcy są zdania, że usunięcie kombinacji norweskiej z programu igrzysk będzie ogromnym ciosem dla olimpijskiego alpinizmu. W unikalny sposób łączy ona bowiem skoki i biegi narciarskie, czyli dwie bardzo popularne dyscypliny - równie legendarne dla programu igrzysk.

Jedyny medal dla Polski. Historia napisała się w Cortina d'Ampezzo

W historii tej dyscypliny na igrzyskach olimpijskich króluje, co jest dość łatwe do przewidzenia, Norwegia. Zdobyła ona łącznie aż 35 medali, w tym 15 złotych. Plasujące się na drugim miescu Niemcy mają 22 krążki.

Polska w historii kombinacji norweskiej zdobyła tylko jeden brąz. Stało się to w 1956 roku właśnie w Cortina d'Ampezzo. Na najniższym stopniu podium stanął wówczas Franciszek Gąsienica Groń. Historię jego medalu na łamach portalu Interia Sport opisał niedawno Tomasz Kalemba.

Historia jedynego medalu dla Polski w kombinacji norweskiej: O medalu igrzysk dowiedział się dwie godziny po zawodach. W Polsce musiał się tłumaczyć w sądzie

