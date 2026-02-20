Zagotowało się po występie Rosjanki. Nagle takie słowa o powrocie Rosji na igrzyska

Warto zaznaczyć, że od agresji Rosji na Ukrainę, Jewgienij Pluszczenko, dwukrotny mistrz i dwukrotny wicemistrz olimpijski, otwarcie popierał działania Putina i protestował przeciwko ograniczeniom dla rosyjskich sportowców. W 2022 roku zorganizował galę łyżwiarską w Tule, która stała się jawnie prowojennym wydarzeniem. Dziś prowadzi m.in. szkołę łyżwiarską w Moskwie zwaną Aniołkami Pluszczenki.

Łyżwiarstwo figurowe. Adelija Pietrosian zajęła 6. miejsce na igrzyskach olimpijskich

To był wielki wstrząs dla Rosjan. Po raz pierwszy od 66 lat wracają do domu bez ani jednego medalu w łyżwiarstwie figurowym. W Mediolanie pod neutralną flagą występować mogło jedynie dwoje zawodników - Adelija Pietrosian i Petr Gumennik - ale nawet mimo dobrej formy żaden z nich nie przywiezie do kraju upragnionego krążka.

Adelija Pietrosian po programie krótkim zajmowała piąte miejsce i liczyła na to, że uda jej się w programie dowolnym skoczyć poczwórnego toe-loopa, ten jednak zakończył się upadkiem i brakiem odpowiedniej liczby rotacji do zaliczenia elementu. 18-latka trenowana przez kontrowersyjną trenerkę Eteri Tutberidze zajęła ostatecznie 6. miejsce i jak sama wspominała, "powrót do Rosji po takim występie będzie psychologicznie trudny".

Rosyjscy dziennikarze i gwiazdy sportu zaczęli jednak uspokajać. Na portalu Championat można było przeczytać, że zawodniczka "nie powinna się niczego wstydzić". Nie tylko oni wychodzili z takiego założenia.

Łyżwiarstwo figurowe. Żona Pluszczenki o powrocie Rosji na igrzyska olimpijskie

Po występie Pietrosian w sieci aktywna zrobiła się również żona Jewgienija Pluszczenki, Jana Rudkowskaja. Najpierw pochwaliła młodą łyżwiarkę za próbę wykonania poczwórnego skoku w swoim programie dowolnym, a potem zaznaczyła, że Aniołki Pluszczenki ją wspierają "tak, jakby była ich częścią".

Potem padły słowa dotyczące powrotu Rosji na igrzyska olimpijskie. Rudowskaja, podobnie jak jej mąż, uważa, że rosyjscy sportowcy są traktowani zbyt surowo. Jasno przedstawiła swój pogląd na to, że jej kraj powinien wrócić do rywalizacji pod swoją flagą i ze swoim hymnem.

To się jeszcze wydarzy! Te igrzyska olimpijskie nie są nasze. Wymazaliśmy je z naszego życia i przewróciliśmy na stronę numer sześć [takie było miejsce Pietrosian w olimpijskich zmaganiach - przyp. red.] bo nowy rozdział właśnie się zaczyna. Mam nadzieję, że z naszą flagą i hymnem

Póki co Rosjanie będą mogli w ten sposób świętować podczas nadchodzących zmagań paralimpijskich. Otrzymali oni od komitetu organizacyjnego zgodę na to, by sportowcy z niepełnosprawnościami mogli reprezentować Rosję i Białoruś w pełnej wersji. Polacy już zapowiedzieli protest i zastanawiają się nad ewentualnym całkowitym wycofaniem się ze zmagań.

Adielija Pietrosian podczas programu krótkiego na igrzyskach olimpijskich JULIEN DE ROSA AFP

Adielija Pietrosian Kaname Muto AFP

Antoni Kozubal: Mieliśmy odpowiednie przygotowanie, więc pogoda nie była problemem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport